Tatt for ruskjøring

Den 33 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

27. januar i fjor, omkring klokken 14.20, kjørte han bil på Madlaveien til tross for at han var påvirket av alkohol, kokain og amfetamin.

En utblåsningsprøve og spyttprøve på ham som slo ut på henholdsvis alkohol og amfetamin og kokain. Dermed ble han tatt med for blodprøvetaking som viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 0,5.

«Tiltalte har i politiavhør og i retten erkjent å ha inntatt alkohol kvelden før, både i form av øl og drinker. Han husker ikke hvor mye, men har forklart at han drakk sammenhengende i kanskje seks timer, fram til rundt midnatt kvelden før kjøringen», heter det i dommen.

Kjøringen fant også sted uten at 33-åringen hadde gyldig førerkort. Straffen ble betinget fengsel i 14 dager og 12.500 kroner i bot.