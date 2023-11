Hadde hasj i hanskerommet på bil

Den 19 år gamle mannen erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Han forklarte i retten at han ble stoppet av politiet ved Njærheim i Hå kommune 4. mai i år omkring klokken 02.30.

På forespørsel om han hadde narkotika med seg, bekreftet 19-åringen det og tok fram en klump med hasj på 10,8 gram som han hadde i hanskerommet på bilen.

19-åringen forklarte i retten at hasjen ikke tilhørte ham, men at han brukte av hasjisjen under kjøreturen kort tid forut for at politiet stoppet ham. Ifølge dommen er ikke opplyst hvem andre hasjen eventuelt skulle tilhøre, men retten kom til at i den grad hasjen skulle tilhøre andre, så er den oppbevart med 19-åringens vitende og vilje i hans bil, og at han har brukt av den.

Retten kom også til at 19-åringen skulle dømmes for å ha kjørt bilen mens han var påvirket av cannabis. Han forklarte i retten at han hadde røykt hasj dagen før kjøreturen, og at han også under kjøreturen tok to trekk fra en sigarett som inneholdt cannabis.

En blodprøve tatt av ham viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

«Når det gjelder fengselsstraffens lengde viser retten til at tiltalte inntok rusmiddelet mens han kjørte. Kjøringen var også noe vinglete, hvilket var grunnen for at politiet stoppet tiltalte. Vinglingen underbygger at ruskjøringen medførte risiko for ulykke for både tiltalte og øvrige trafikanter på veien», heter det i dommen.

Straffen ble ubetinget fengsel i 18 dager og 7500 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for denne tilbake.