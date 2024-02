Ordfører fornøyd med omformuleringen i omstridt flyktningvedtak

Nylig kunne Dagsavisen melde at etter protester fra flere, valgte flertallet i Drammen kommune å endre ordlyden på sitt omstridte flyktningvedtak. Ordlyden var slik i det først foreslåtte vedtaket:

«Med den høye andelen ikke-vestlige innvandrere som Drammen allerede har, vil det være integreringshemmende å bosette enda flere med ikke-vestlig bakgrunn. Dette fordi ressursene må benyttes til å løse de integreringsutfordringene vi allerede har med denne gruppen, før det tilføres flere.»

Men onsdag kom statsminister Jonas Gahr Støre med klar beskjed om at vedtaket var ulovlig.

Oslo 20240212. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener vedtaket er ulovlig Foto: Javad Parsa / NTB (Javad Parsa)

Kommunen har så endret ordlyden i vedtaket som nå lyder slik: Ordlyden på vedtaket er nå slik:

«Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at ukrainske flyktninger bosettes.»

Glad for endringen

Ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen (H) sier til Dagsavisen at han er glad for endringen og at det nye vedtaket er mer presist.

– Hvorfor endret dere ordlyden av vedtaket, og ikke minst om dette er en ønske?

– Samarbeidspartiene var ikke enige om den opprinnelige formuleringen. Det gjelder også Høyre, vi var tydelige på at vi ønsket det endret. Derfor endret vi forslaget før vi skulle gjøre det endelige vedtaket i saken, sier Hermansen.

– Hva slags signaleffekt tror du denne saken har gitt?

– Der vil jeg bare gjenta at personlig er jeg glad for at det ble endret. Vi ønsker ikke å etterlate et inntrykk av at folk ikke er velkommen i kommunen, sier Hermansen.

– Betyr omformuleringen at innholdet er det samme eller at dere nå holder døra åpen for andre ikke-vestlige flyktninger også?

– Nei. Det vi mener er det som står i det nye vedtaket: i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er vi forpliktet til å prioritere flyktninger. På denne bakgrunnen ber kommunestyret om at ukrainske flyktninger bosettes. Det er hovedbudskapet vårt. Noe mer enn det ønsker jeg ikke å utdype.

På denne bakgrunnen ber kommunestyret om at ukrainske flyktninger bosettes. Det er hovedbudskapet vårt. — Kjell Arne Hermansen, Ordfører

– Er det sånn at Drammen kommune sliter med integreringen av ikke-vestlige flyktninger?

– Det jeg kan si er at Drammen kommune topper alle de listene vi ikke vil toppe. Vi har høy andel barnefattigdom, høy andel utenforskap, vi har en høy andel innbyggere med lave inntekter og høyere kostnader enn andre kommuner. Så kan du lese ut fra det hva du vil.

Anmeldte kommunen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener vedtaket i Drammen om at kommunen kun ønsker å ta imot ukrainske flyktninger, er ulovlig. Dette får Jon Helgheim (Frp) ifølge NRK til å reagere.

Jon Engen Helgheim. (Vidar Ruud/NTB)

– Det som er uheldig nå er at vi har en statsminister som plutselig gikk inn og lekte statsforvalter og overdommer samtidig, og brukte fem minutter på å slå fast at vedtaket er ulovlig, og satte med det statsforvalteren sjakk matt, ved å komme med sterke føringer om at det er ulovlig. Dette er en innblanding i lokalpolitikken fra landets statsminister vi ikke har sett før, sier Helgheim.

Simon Nordanger (Sp) har anmeldt kommunen til politiet.

– Hvordan man skal behandle mennesker og åpne for å sortere mennesker på den måten? Når lovverket allerede er såpass tydelig, så mener vi at det må ha en eller annen konsekvens, sa han til NRK på vei inn til Drammen politistasjon.

– Hva tenker du som ordfører om at kommunen er anmeldt av kommunestyrerepresentant Simon Nordanger?

– Her få politiet gjøre sine vurderinger og ta stilling. Selv mener jeg at det er vanlig prosedyre å knytte dette til lovlighetskontrollen, at det er måten å avgjøre lovligheten på. Nå har jo statsforvalteren på eget initiativ tatt opp at denne saken skal ha rimelighetskontroll, og det er jeg glad for at de gjør, sier Kjell Arne Hermansen til Dagsavisen.

[ Dramatisk barnehagemangel ]

En av fire saker oppheves

Innen slutten av mars skal statsforvalteren ha tatt stilling til om vedtaket fra Drammen kommune om å kun ta imot ukrainske flyktninger, er lovlig.

Statsforvalteren sier de vil bruke opptil en måned fra de får Drammen kommunes redegjørelse for vedtaket.

– Det følger av våre interne rutiner om lovlighetskontroll at vi skal behandle saken innen en måned fra vi har mottatt nærmere opplysninger fra kommunen, skriver avdelingsdirektør Hege Skaanes Nyhus i juridisk avdeling hos Statsforvalteren i Oslo og Viken i en e-post til NTB.

Hvis det foreligger såkalt særlige grunner, kan Kommunal- og moderniseringsdepartementet på eget initiativ kontrollere om et kommunalt fattet vedtak er lovlig. Denne myndigheten er delegert til statsforvalterne.

– Vi mottar årlig et sted mellom 30 og 50 slike anmodninger, men få av disse ender med en full lovlighetskontroll, sier Nyhus.

Les også: – Dette er forferdelig farlig, og undergraver all respekt for humanitært arbeid i årtier som kommer

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen