Angrep mot Gazas helsetjenester: – Sykehus skal ikke være en slagmark

– Vi har sluppet opp for ord, rett og slett. Vi bruker de ordene som er mulig; grusomt, inhumant, totalt umenneskelig. Det at en slik krigføring får fortsette, av en vestlig alliert, skaper en forferdelig presedens. Nå virker det som om det nærmest kan være fritt fram i kriger – sivilbefolkningen beskyttes ikke, helsevesenet beskyttes ikke, sier lege Morten Rostrup i Leger Uten Grenser til Dagsavisen.

– Dette er forferdelig farlig, og undergraver all respekt for humanitært arbeid i årtier som kommer, frykter han.

Utenfor kontoret sitt i Oslo har Leger Uten Grenser hengt opp et stort banner med teksten «Stopp angrep på sykehus».

I månedene etter Hamas-angrepet 7. oktober har Israel gjentatte ganger utført angrep mot eller ved sykehus og helsestasjoner i Gaza. Innen de første 36 timene etter krigsutbruddet, angrep israelske styrker flere sykehus på Gazastripen, ifølge FNs nødhjelpskontor OCHA. Seks helsearbeidere ble drept. Innen 24. november hadde 30 av Gazas 36 sykehus blitt bombet, flere av dem gjentatte ganger.

I en rapport fra 30. januar melder Verdens helseorganisasjon (WHO) om 342 helsetjeneste-relaterte angrep, med 627 drepte, så langt i Gaza. 13 av Gazas sykehus ble da anslått å delvis fungere. Ansatte har blitt pågrepet og ambulanser har blitt utsatt for angrep.

Budskapet er klart fra Leger Uten Grensers kontorer i Hausmannsgate i Oslo. (Aslak Borgersrud)

Tar man med de okkuperte palestinske områdene på Vestbredden, er antall israelske angrep på helsefasiliteter og skadde enda høyere. Antallet har økt videre etter 30. januar.

– Vi må huske at dette skjer i løpet av rundt fire måneder. Verden var ganske sjokkert da det ble registrert 1000 angrep på helseinstallasjoner i Ukraina i løpet av de første 15 månedene. Nå er vi oppe i 754 på bare fire måneder. Dette er uten sidestykke det verste vi har sett når det gjelder angrep å helsefasiliteter og drepte helsearbeidere.

– Det er helt, helt forkastelig at dette har pågått så lenge som det har gjort, og at verden har sittet og sett på dette. Det kommer i tillegg til alle de drepte sivile, fortsetter han.

Israelske anklager

Sykehus er sivile institusjoner som er beskyttet i henhold til folkeretten. Human Rights Watch ba i november Israel om å stoppe angrepene mot sykehus, og organisasjonen har beskrevet det de sier er «gjentatte, og tilsynelatende ulovlige angrep mot helsefasiliteter».

Shifah-sykehuset, som er det største sykehuset på Gazastripen, ble tidlig omringet som en del av den israelske bakkeoffensiven. Israel hevdet at militante driver med fordekt militærvirksomhet fra sykehusets område, noe som ble avvist fra palestinsk side. Israel har gjentatte ganger hevdet at sykehus har blitt brukt av Hamas som kommandosentre.

Rostrup sier at de ikke har hørt noe fra sine folk som bekrefter Israels anklager.

– Hvis man gjør sykehus om til militære operasjonssentre er det forkastelig. Det skal man ikke. Selv hvis slike ting skulle skje, må man være svært varsom når det er pasienter inne på sykehus.

I løpet av de nå over fire månedene med krig, har israelske styrker gått inn i flere sykehus for å lete etter våpen og militante. Shifa-sykehuset har vært i sentrum for debatt om hvorvidt Hamas bruker helsefasiliteter som dekke. Israel tok kontroll over sykehuset i november, og hevdet da at en tunnel under var bevis for at Hamas brukte sykehuset. USA har støttet Israels forklaring.

The Washington Post er blant mediene som har analysert bevisene Israel la fram. I desember kom avisa fram til at bevisene ikke var tilstrekkelige til å slå fast at Hamas hadde brukt bygget som kommandosenter.

Selv om medisinske enheter er beskyttet etter folkeretten, mister de den beskyttelsen hvis de brukes, utenfor sin humanitære funksjon, til å utføre skadelige handlinger mot fienden, forklarer den Internasjonale Røde Kors-komiteen.

Tør ikke oppsøke sykehus

Torsdag opplyser Gazas helsedepartement at israelske styrker er i ferd med å storme Nasser-sykehuset i byen Khan Younis sør i Gaza, etter at mange er blitt evakuert derfra. Sykehuset har i stor grad vært avskåret fra omverdenen de siste ukene. Tusenvis av flyktninger kom til sykehuset for å slippe unna israelske styrker, men Israel åpnet for kort tid siden en korridor som de kunne unnslippe gjennom, skriver NTB.

Dagsavisen snakket med Rostrup før torsdagens nyhet. Han sa da at folk var livredde for å forlate Nasser-sykehuset og livredde for at de skulle bli skutt.

– Det har blitt svært vanskelig å gi adekvat helsehjelp. Sykehus skal ikke være en slagmark, eller bli en slagmark. Sykehus skal beskyttes, pasienter skal beskyttes. Det er et av de viktigste prinsippene i en krig, at man kan gi helsehjelp til krigens ofre, sier Rostrup, og advarer at pasienter ofte ikke tør å oppsøke sykehus, siden det kan være kamphandlinger i området rundt.

– Jeg har vært i mange krigssoner, også i Syria, hvor helsevesenet og sykehusene ble angrepet, leger arrestert, torturert eller drept. Det undergraver enhver mulighet til å gi hjelp til uskyldige sivile.

Leger Uten Grenser er fortsatt på Nasser-sykehuset. Organisasjonens team og pasienter har siden starten av krigen blitt tvunget til å evakuere ni ulike helseinstitusjoner på Gazastripen.

Skadene ved Nasser-sykehuset i desember. Kamphandlinger har foregått rundt sykehuset. (AFP/AFP)

Ti mennesker har blitt skutt og drept på og utenfor området til Nasser-sykehuset den siste uka, ifølge myndighetene. Det er heller ikke første gang sykehuset har vært mål. I desember skrev Al-Jazeera om gjentatte angrep mot sykehuset i løpet av en periode på 48 timer.

Kamphandlinger og frykt

Allerede i desember sa FNs nødhjelpskoordinator for de okkuperte palestinske områdene, Lynn Hastings, at helsevesenet på Gazastripen hadde brutt sammen.

– Vi vet alle at helsevesenet kollapser eller har kollapset, sa Hastings.

– Vi har en oppskrift på epidemier og en folkehelsekatastrofe.

Palestinerne trenger nå helsevesenet mer enn noensinne, sier Rostrup. Folk er utslitte, det er økende underernæring, tilfeller av diaré, luftveisinfeksjoner og mangel på reint vann betyr et massivt behov for helsehjelp. I tillegg er det mangel på utstyr, og mennesker med kroniske sykdommer får ikke den hjelpen de trenger.

Tidligere denne uka fikk Leger Uten Grensers team i Palestina en SMS fra en kollega, som fortalte at hun er helt fortvilet.

– Hun sa at hun skriver navnet på barna på håndleddene og beina, så de kan bli identifisert hvis de blir bombet. Nabostedet til der hun bor ble bombet. Hun sier at hun overlevde, men at «i mitt sinn gjorde jeg det ikke». Hun skriver at «vi vil alle dø, så fort som mulig for å stoppe lidelsene vi lever gjennom hvert eneste sekund». Det er en ekstrem situasjon og redsel. Hun forteller om barn som gråter og gråter i panikk og redsel, men de klarer ikke roe dem.

En kvinne reagerer mens palestinere drept i et israelsk luftangrep gravlegges i januar i år. (AHMED ZAKOT/Reuters)

Rostrup skryter av helsepersonellet i Gaza, og sier deres palestinske kolleger har gjort en heroisk innsats.

– De jobber med livet som innsats. Det er en fryktelig redsel hver dag for helsepersonell om de kommer til å overleve dagens arbeid, eller om de blir et nytt nummer i serien av folk som blir drept. I tillegg er mange livredde for familiene sine, mange har mistet familiemedlemmer.

---

Fakta om Gazastripen

* 360 kvadratkilometer stort område, litt større enn Hamar kommune.

* Rundt 2,3 millioner palestinske innbyggere, nesten halvparten er barn. Største by er Gaza by med cirka 600.000 innbyggere.

* Grenser til Israel, Egypt og Middelhavet. Okkupert av Israel i 1967.

* Israel trakk seg ut i 2005, men innførte en streng blokade etter at Hamas-bevegelsen vant valget i de palestinske områdene i 2006.

* FN anser fortsatt området for å være okkupert.

* Styres av Hamas, som 7. oktober gikk til angrep mot det sørlige Israel og drepte rundt 1140 mennesker.

* Israel gikk til krig og har siden drept minst 28.400 palestinere og lagt store områder av Gazastripen i grus.

* Over 1,7 millioner palestinere i Gaza lever nå ifølge FN på flukt fra sine hjem.

---

– Et blodbad

Tilbake i 2019 omtalte Dagsavisen at helsepersonell og sykehus stadig oftere angripes i konfliktområder.

I Ukraina ble over 700 helsefasiliteter skadd eller ødelagt av russiske styrker i løpet av de første 100 dagene etter Russland gikk til fullskala invasjon i februar 2022. I Syria var det også gjentatte angrep mot helsetjenestene, og leger begynte å bygge sykehus under bakken i opposisjonskontrollerte områder i håp om å unngå bombardementene.

Rostrup forteller at da han startet, fikk han høre at sykehus var de tryggeste stedene en kunne være i konfliktområder. De ble ikke bombet eller angrepet.

– De bombet rundt meg som bare det, men jeg følte meg trygg fordi jeg var på et sykehus. Slik er det ikke lenger. Det har skjedd en endring – vi så det i Libya, i Syria, å hindre folk legehjelp ble brukt som våpen i krig. Det kan ikke fortsette, sier han, og ser mot Gaza.

– Jeg har ikke sett noe så ille som dette i de snart 28 årene jeg har jobbet med humanitært arbeid. Det er grotesk at dette kan fortsette. Alle land, USA, arabiske land, alle som har innflytelse, må få både Hamas og Israel til å komme fram til en vedvarende våpenhvile.

Et stort spørsmål nå er hva som kommer til å skje i Rafah, helt sør på Gazastripen. Israels statsminister har varslet en offensiv mot området, der rundt 1,5 millioner palestinere befinner seg. Over 1 million av dem er internt fordrevet fra andre deler av Gaza, og en rekke land og organisasjoner har advart om katastrofale konsekvenser hvis Israel rykker inn.

– Det er en forferdelig situasjon i Rafah. Det er en meget sårbar befolkning, og mange har vært på flukt flere ganger. Det blir vått og kaldt, mange bor i provisoriske telt. Det er ingenting å gå på lenger, barn går uten mat i flere dager. Å ha kamphandlinger blant disse menneskene, vil bli fullstendig katastrofalt og et blodbad.

