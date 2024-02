– Det er ett ord for det, og det er snobberi

Debatten dreide seg om hvem som skal få lov til å dele ut statsstøtte til forfattere i Norge.

Det startet med et opprop i VG. Et knippe av våre mest bejublede forfattere, folk som Karl Ove Knausgård, Vigdis Hjorth, Per Petterson, Dag Solstad og Linn Ullmann var bekymret. Årsaken? Stortingsmeldingen «Kunstnarkår» som varsler endringer i sammensetningen av komiteene som tildeler det viktigste av kunstnerstipendene, Statens kunstnerstipend.

Til nå har ansvaret for tildeling av stipendene ligget hos det litterære råd, oppnevnt av Den norske Forfatterforening – en forening der ikke alle forfattere slipper inn. Men, siden alle forfattere trenger en forening som ivaretar deres interesser og rettigheter ble det i 2018 dannet en annen organisasjon, nemlig Forfatterforbundet. De er tilknyttet LO og her kan alle som har utgitt et skjønnlitterært verk bli medlemmer, uten kvalitetskrav.

– Jålete og drøyt

I praksis betyr stortingsmeldingen at Den norske Forfatterforening nå kan miste makten til å bestemme hvem som skal få tildelt statens kunstnerstipend og at den nye foreningen skal få være med å bestemme. Det har utløst en bekymring i Forfatterforeningen på kvalitetslitteraturens vegne.

Anne Holt, prisbelønnet og bestselgende krimforfatter er selv medlem av Forfatterforbundet. Hun reagerer sterkt på bekymringen. Da oppropet ble publisert i VG skrev hun en lang rant på sin Facebook-side der hun beskrev innlegget som «så drøyt, så patosfylt og så jålete at det er direkte dødspinlig.»

Det var til tider høy temperatur i Debatten tirsdag. (Skjermdump/NRK)

I NRK Debatten fortsatte hun i samme spor, og beskyldte medlemmene i Den norske Forfatterforening for å utvise en elitisme som har gått helt ut på dato når de er bekymret for at andre skal få være med å bestemme over stipendutdelingen.

– Det finnes ett ord for det, og det er snobberi, sa hun og fortsatte å synge ut:

– Dette er jo ikke deres penger. Det er våre penger. Og da høres det unektelig litt merkelig ut at en gammel organisasjon skal tviholde på rettighetene til å fordele penger som tilhører alle. Det høres jo helt arkaisk ut. Ser dere ikke det? Ser dere ikke hvor arrogant det virker?

– Mer demokratisk

Forfatterforbundets forslag er at de to foreningene kan ha tre medlemmer hver pluss en uavhengig person til å vurdere hvem som skal få statsstøtte. De mener selv dette er en mer demokratisk måte, men Forfatterforeningens representanter i studio – blant dem – uttrykte fortsatt bekymring for kvalitetssikringen. Det fikk Anne Holt til å se rødt.

– De er redde for er at dere skal begynne å gi stipender til de som ikke får i dag, sa Fredrik Solvang og da sprakk det.

– Det man er enige om, er den kunstneriske kvaliteten som skal ligge til grunn. Men at det kan bli en noe annen vridning på det, det er jo fint. For de siste 10 årene så er det stort sett bare – BARE! – medlemmer av Den norske Forfatterforening som har fått stipender. Det er enorm stor overvekt av deres medlemmer som får disse stipendene. Enorm stor overvekt! sa Anne Holt og la til:

– Når man ser en gammel, ærverdig organisasjon som Forfatterforeningen kjempe så innbitt for å holde på et privilegium som tiden har løpt fra for lenge siden, og at den kampen blir så sterk for dere at dere rett og slett ikke hører etter hva vi sier, for vi har jo sagt alle disse tingene om kvalitet, men det som markeres fra deres side er at dere føler en uro over. Ja men så hør på hva vi sier, da. Vi har ikke tenkt å torpedere stipendordningen i det hele tatt. Vi vil bare at det også skal representeres fra vår organisasjon også som organiserer 500 forfattere, på lik linje med dere.

– Du kommer ikke fra at vi har en bekymring for at dere ønsker å endre den måten å vurdere på, sa Thomas Lundbo, medlem i Det litterære råd (DnF)

– Vær akkurat så bekymret som dere vil. Dere kan ikke fortsette å holde på et privilegium, sa Anne Holt.

