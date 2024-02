Høyre om unge uføre: – Ærlig sak om Rødt mener dette ikke er et problem

– Det er dobbelt så mange uføre i Norge som i Sverige, og antallet unge uføre fortsetter å stige. Det er ikke bare negativt for storsamfunnet, men først og fremst for den enkelte som mister muligheten til fellesskapet og mestringen en arbeidsplass kan gi, skriver Høyres sosialpolitiske talsperson Henrik Asheim i en e -post til Dagsavisen, og legger lett ironisk til:

– Det er en ærlig sak om Rødt ikke mener dette er et problem.

Provosert

De sitter skulder ved skulder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, men kunne ikke vært mer uenige i om hva som er best for landets unge uføre. Rødts sosialpolitiske talsperson Mímir Kristjánsson brukte i mandagens Dagsavisen i en sak om unge uføre uttrykket «moralsk panikk», og siktet blant annet til uttalelser fra Høyres sosialpolitiske talsperson Henrik Asheim.

Kristjánsson er provosert over det blir dannet et inntrykk av at «landet renner over av unge uføretrygdede», og er totalt uenig i Asheims forslag tidligere i vinter om å kutte uføretrygd for folk under 30 år.

Bakgrunnen er blant annet at antall unge uføre under 30 år ifølge Nav har fordoblet seg på et tiår, fra 10.000 til rundt 20.000 i 2020.

– Vi bør rett og slett si at det ikke er lov å uføretrygde mennesker under 30 år. Altså at man skal prøve andre ting, enten det er arbeidsmarkedstiltak eller aktivitetsplikt, for å se hvor mange vi kan få tilbake, sa Asheim til NRK. Han er både nestleder i Høyre og leder programkomiteen som skal utmeisle Høyres nye politikk etter 2025.

– Det er rett og slett et dumt forslag, som virker veldig lite gjennomtenkt, sa Kristjánsson til Dagsavisen.

Stortingets spørretime Mimir Kristjansson fra Rødt i vandrehallen på Stortinget. (Ole Berg-Rusten/NTB)

[ Nav-forskere peker på en hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge ]

– Dårlig idé

Asheim og Høyre sier på sin side i e-posten at det er en «fryktelig dårlig idé» å la unge folk bli værende på Arbeidsavklaringspenger (AAP) i «opptil et tiår».

– Når mesteparten av ung uførhet skyldes psykiske plager, kan ikke det å parkere dem utenfor arbeidslivet med lite oppfølging være løsningen. Det er å gi opp mennesker før livet i det hele tatt har startet, og det vil Høyre aldri gå med på. For mange kan det å være i aktivitet være god medisin i seg selv, slik mange forskere peker på, sier Asheim.

– De som av åpenbare grunner skal ha uføretrygd skal selvsagt få det, for eksempel om man er født ufør. Jeg mener likevel at det er rom for at mange flere kan være i aktivitet, og da må vi forsøke å ta debatten videre fra de samme sporene vi har gått i de siste årene.

Les også: Syke får dårligere pensjon: – Et hull i velferdsstaten

Les også: Sykt om sykelønn

Les også: DNB har gått fra konseptene

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Brenna lover bedre pensjoner til uføre ]