Forskere hevder mennesket kan har behov for å gå i hi

Føler du at den kaldere årstiden gjør at du er sliten på dagtid, og at den søvnmengden du vanligvis får i andre deler av året, ikke er nok nå? Sammenlignet med dyr ble det tidligere antatt at årstidsvariasjoner har liten eller ingen innvirkning på menneskers søvn. Men det var inntil nylig, da en studie publisert i februar 2023 viste noe annet: De 188 pasientene som gjennomgikk søvnstudier ved St. Hedwig-sykehuset i Berlin, sov omtrent en time lenger om vinteren enn om sommeren, noe som ifølge forfatterne ikke var statistisk signifikant. Til gjengjeld fikk deltakerne 30 minutter mer REM-søvn (rapid eye movement) om vinteren.

Virus Outbreak Animals Bamsefar sover seg gjennom vinteren. Det kan friste på mørke, kalde dager. (Emma H. Tobin/AP)

Ikke alene

– Hvis du har lyst til å sove mer om vinteren, er du ikke alene, sier dr. Raj Dasgupta, førsteamanuensis i klinisk medisin ved Huntington Memorial Hospital i California til CNN. Han viser til en undersøkelse som viser at minst en tredjedel av voksne amerikanere oppgir at de sover mer om vinteren.

– Søvnbehovet for de fleste voksne ligger et sted mellom sju og ni timer per natt, og det gjelder uansett hvor kaldt og mørkt det er ute, sier Dasgupta, som også er assisterende programdirektør for indremedisinstudiet ved Huntington.

At spesielt mennesker som lever i nordlige strøk kan føle mer behov for søvn om vinteren har sammenheng med lite dagslys og kulda.

– Det er vanlig å føle at man sover mer om vinteren på grunn av at vi mister en times dagslys når vi går over til normaltid, noe som henger sammen med at mørketiden begynner tidlig, sier Dasgupta til CNN.

[ Mener sosialpolitikken trenger en opprustning: – Vi er en del av løsningen ]

Fristende

På kalde, mørke dager er det fristende å tenke på å stenge seg inne til varmen kommer tilbake. Mange dyr gjør nettopp dette ved å gå inn i en tilstand som kalles dvalemodus, der de reduserer kroppsfunksjonene til et minimum og bruker fettlagrene i kroppen som energi. Kan mennesker noensinne gå i dvale på samme måte? Forskere ved universitetet i Oxford mener det er teoretisk mulig.

– I tillegg til å være en praktisk måte å unngå vinteren på, kan en grunn til å finne ut av dette være muligheten for langdistansereiser i verdensrommet, skriver Vladyslav Vyazovskiy, førsteamanuensis i nevrovitenskap, University of Oxford.

– Med dagens teknologi vil en reise til vår nærmeste planet Mars ta rundt åtte måneder. Hvis vi en dag ønsker å besøke et annet stjernesystem, vil reisen ta flere år, selv om vi kan reise med lysets hastighet. Å kunne gå inn i en tilstand av langvarig dvaletilstand ville gjøre slike avstander betydelig mindre slitsomme for astronautene og spare viktige ressurser, sier han.

[ Stor mangel på bioingeniører og rift om studieplassene ]

Reiser i rommet

Som nevrovitenskapsmann er han for tiden en del av et ekspertteam som er organisert av European Space Agency for å finne ut om og hvordan man kan sette mennesker i en tilstand av stasis.

– Det er fortsatt et åpent spørsmål, men vi kan ikke utelukke at det er mulig, i hvert fall ikke i teorien, skriver han på Oxfords nettside.

[ Nå truer fugleinfluensaen også hubroen: – Kan være skjebnesvangert ]

[ Sier nei til høyhus: – Å etterape andre storbyer er veldig passé ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen