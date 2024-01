Mener sosialpolitikken trenger en opprustning: – Vi er en del av løsningen

---

NYHETSINTERVJUET

Siden hun var nyutdannet vernepleier har Marianne Solberg hatt verv i Fellesorganisasjonen på ulike nivåer. I 2016 ble hun nestleder i organisasjonen.

FO organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

Et av Solberg og FOs aller viktigste mål er å få på plass en sosialminister. Det mener de er viktig for å møte dyrtid, bremse fattigdomsutviklinga og fremme likelønn.

Nå har du vært FO-leder i rundt tre måneder. Hvordan har det vært?

– For å si det sånn, så er det ikke helt nytt terreng eller store overraskelser for meg. Jeg har vært tett på i en del år. Men, det er klart at å bytte posisjon sånn alltid fører med seg noe nytt. Aller mest følelsen av ansvar man får som øverste leder, og ansvaret for å forvalte det vervet på best mulig måte for alle de snart 36.000 medlemmene våre. Og så har jeg fått med meg en kjempefin forbundsledelse, for vi er jo et lag. Og alle de gode tillitsvalgte ute i organisasjonen, de er der. Forbundet går sin gang!

Hvordan har organisasjonen merket at de har en ny kaptein ved roret?

– Det vet jeg ikke om de har merka enda, det har jo vært en juleferie mellom der også. Vi har ikke hatt det første landsstyremøtet enda, og det er jo gjerne der man får åpna sakene og samla det nye landsstyret. Landsstyret skal sette retninga for de fire årene som ligger foran oss. Politikken, verdien og linjene i FO ligger fast. Men klart, man tar jo med seg selv. Etter hvert merker de det nok.

Marianne Solberg var Mimmi Kvisviks (t.v.) nestleder i FO siden 2016. I fjor høst tok Solberg over roret. (Sara Angelica Spilling)

I et intervju med Fontene sier du at du ikke er typen som grubler mye før du tar en beslutning. Er det en styrke eller svakhet i jobben din?

– Det er en sannhet med modifikasjoner. Alle egenskaper man har som leder vil ha fordeler og ulemper, slik det er med alt. Men jeg er opptatt av at de beslutningene som tas, skal være godt nok belyst. Samtidig må vi ikke bli gående i ring med evigvarende prosesser som aldri fører fram til noe, for det er utmattende både for en selv og for en organisasjon. Av og til må man kunne si at «nå går vi i den retninga, vi har tro på at det er riktig», og skulle det vise seg at det ikke var en god vei å gå, får vi revurdere. Jeg er ikke redd for å si det om vi tar feil, for det må være lov å bli klokere etter hvert. Man kan ikke sikre seg så mye at man ikke får gjort noen ting!

Noe av det siste din forgjenger Mimmi Kvisvik sa før hun gikk av, var at Norge trenger en egen sosialminister. Det var også noe av det du var tydeligst på da du tok over. Hvorfor er det så viktig?

– Det er viktig av veldig mange grunner, men det er jo det at vi mener det trengs et løft som tar innover seg bredden i sosialpolitikken, være seg trygd, rus, boligpolitikk: Alt det er jo en del av sosialpolitikken. Men de er fordelt på helt ulike departementer og statsråder, og da mister man muligheten til å se det i en helhet. Norge hadde behov for en sosialminister før i tiden, det var viktig i gjenoppbygginga av landet etter krigen, men vi må se at det er viktig nå også. Vi må gi det området godt nok fokus. Det finnes jo nå en digitaliseringsminister med eget departement. Hvorfor? Fordi man ser at digitalisering griper inn i alle sektorer, det gjelder oss alle, og da er vi nødt til å samle det hos en ansvarlig minister som kan se dette på tvers av alle de andre områdene. Derfor trenger vi også sosialministeren.

Dere har også sagt at en sosialminister trengs for å bremse fattigdomsutviklinga. Hvilke andre tiltak mener du er nødvendig?

– For det første mener jeg at vi står i en skjebnetid. Det er nå vi må bestemme om vi vil la fattigdommen bite seg fast eller om vi vil ta de grepene som trengs. Det ene er at vi er opptatt av at nivået på ytelsene må gi en mulighet til å leve et godt liv. Men det handler også om samspillet mellom de ulike tjenestene i velferdsstaten, og muligheten til å delta i arbeidslivet på sine premisser. Det er mange elementer, og igjen er det å se helheten. Tjenestene må henge sammen på en bedre måte enn i dag, så vi ikke får disse utstøtingsmekanismene. Vi kan ikke bare tenke hvordan vi skal reparere, vi må også tørre å satse mer på forebygging, i et bredt perspektiv.

Hvordan kan det gjøres?

– Vi er opptatt av det universelle, det som skal treffe alle. Vi mener vi har fått støtte av regjeringens ekspertutvalg om barn i fattige familier på dette: vi må begynne i grunnskolen, der alle barn er. Der må forebyggingsarbeidet starte. Der må tverrfaglig kompetanse, som ser elevenes behov utover det rent faglige, inn. Alle skoler må ha miljøterapeuter ansatt. Vi må binde ulike etater sammen, og det handler selvfølgelig om penger. Vi er nødt til å sørge for at folk har et inntektsgrunnlag via enten ytelser eller gjennom jobb. Skal vi ha disse barna til å ikke falle fra i skolen, må vi forebygge innenfra.

Hva tenker du om regjeringens løsninger på fattigdomsproblemene?

– Jeg sa vel da jeg kommenterte på statsbudsjettet at jeg ikke tror regjeringen selv har tro på at dette budsjettet vil fjerne matkøene, noe de kanskje burde hatt ambisjoner om skulle det bli noe greier på det. Jeg tenker at regjeringen gjør mange gode ting, og at de har et ønske om å få til noe bra. Men jeg tror også at det hadde hjulpet å ha en sosialminister som kunne se helhetlig på dette. Fattigdom ville vært et åpenbart område for en sosialminister å gå i strupen på. Som kunne være en drivkraft som gjør at man trekker i samme retning. Vi må bestemme oss for at det er viktig nok.

Høsten 2022 var FO i media og var bekymra for hvordan finansieringa av barnevernet skulle bli i 2023. Hva er status for barnevernet i 2024?

– Dette prøver vi jo å se i sammenheng med oppvekstreformen, som er veldig tydelig på en forventning om å dreie mer mot den forebyggende delen av arbeidet. Tidlig innsats for å sikre trygg og god oppvekst. Det tror jeg det er veldig mange i barnevernstjenesten som kjenner at de ikke har mulighet til, fordi de økonomiske rammene er så smale, og sprengt allerede, at man er nødt til å prioritere det som er helt i kjernen av barnevernet og det lovpålagte innenfor det. Mange kjenner at det er veldig krevende tider. Vi mener jo at dette burde vært en reform som var fullfinansiert. Vi snakker om kvalitet i barnevernet, og da snakker vi stort sett om kompetanse.

Men det trengs mer?

– Det handler også om ledelse og styring over de tjenestene, mulighet for de ansatte til å motta veiledning, samarbeid med andre instanser, tid til felles refleksjon og ha få nok saker til å gjøre en god faglig jobb. Det er mange av våre medlemmer ekstremt opptatt av! For det mest belastende ved jobben er å hele tiden kjenne på at de ikke får gjort det de burde i de ulike sakene. Det trengs gode nok rammer til å ha en bemanning som matcher alt det vi er pålagt å gjøre i barnevernet. Nå kjenner mange på at de hele tiden løper etter kravene.

Landsmøtet til Fellesorganisasjonen LO-leder Peggy Hessen Følsvik og daværende nestleder i FO, Marianne Solberg, på landsmøtet til Fellesorganisasjonen, november 2023. (Stian Lysberg Solum/NTB)

FO organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Hvordan har deres lønnsutvikling vært de siste årene?

– Det har vært krevende, det har vel alle forstått. Vi har jo forhandla fram resultater, for eksempel i fjor, som vi tenkte at ville gi en reallønnsvekst for mange. Så får vi en prisvekst som ikke ligner grisen, og da blir det ikke sånn. For våre medlemmer nå, er det ingen tvil om at de kjenner på hvordan det er krevende å leve i dyrtiden, slik som de fleste andre gjør. Vi har behov for en reallønnsvekst nå, og vi er nødt til å gi folk litt mer rom i privatøkonomien fremover.

Hvilke forventninger har du til årets lønnsoppgjør?

– Nå venter vi på de siste talla, og vi må snakke oss gjennom alle problemstillingene som ligger foran oss. Hvordan skal vi greie å ivareta alle medlemsgrupper på en god måte og ta ansvar for vår del av samfunnskontrakten? Det er krevende, men jeg er veldig glad for at vi er en del av LO-fellesskapet, som tar det helhetlige ansvaret for dette arbeidet.

Rundt 80 prosent av deres medlemmer er kvinner. Hva har vi ugjort i likelønnssaken?

– Vi har ugjort å få likelønn! Problematikken er veldig sammensatt, og det er mange ulike årsaker til ulik lønn. Vi må ha et arsenal av ulike virkemidler mener jeg, for å virkelig komme i mål. For det er faktisk lønnsforskjell mellom helt like personer på samme arbeidsplass. Det er forskjell på hva en mannlig og en kvinnelig vernepleier tjener i samme kommune. Det er forsvinnende lite, men må likevel gjøres noe med. Så har du også det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, som utgjør en god del av problemet. Vi er fordelt på ulike sektorer.

Hvilken innvirkning har det?

– Fra FOs side sier vi at det handler om verdisettingsdiskriminering: typiske kvinneyrkers innsats verdsettes lavere enn sammenlignbare typiske manneyrkers innsats. Da må vi få en enighet om at dette er et problem og at vi må gjøre noe med det. Dette er et verdivalg for Norge. Vi skal snakke høyt og ofte om dette, sånn at folk blir klar over at det er et problem. For mange blir overraska over at det faktisk ser sånn ut. Samfunnet må velge: er det mer verdifullt å bygge veier, bruer og kloakksystemer enn å bygge gode samfunn og gode liv for innbyggerne. Vi har ikke tenkt å gi oss, i hvert fall.

FO-leder Marianne Solberg (midten) er svært fornøyd med det nye landsstyret. F.v.: Ina Libak (profesjonsleder for sosionomer), Lisbeth Berntsen Grandalen (nestleder), Marianne Solberg, Ole Henrik Kråkenes (profesjonsleder for barnevernspedagoger) og Marit Isaksen (profesjonsleder for vernepleiere). (Fellesorganisasjonen)

Hva har du lyst å snakke om, som ikke har kommet fram hittil i intervjuet?

– Når vi snakker om sosialpolitikk, så mener jeg at våre medlemmer virkelig har en ekspertise å bidra med. Vi snakker om sosialarbeidere som gjør jobben der ute, som er eksperter på det faglige, og som hele tiden ser konsekvensene av beslutningene som blir tatt. Som har kunnskap og kompetansen til å se hvordan man kan få inngripen ikke bare på individnivå, men på systemnivå. Vi mener vi er en del av løsningen. Og når jeg snakker om sosialpolitikk, så handler det også om helsesektoren. De sosiale ulikhetene i helse er vi nødt til å ta på alvor, og vi må ha et helsevesen som tar de perspektivene innover seg. De utfordringene vi står i er ofte samfunnsskapte, og da kan vi ikke bare reparere på individnivå hele tiden.

Vi må se utover?

– Vi må ha flere av våre folk inn i det man er vant til å tenke på som kjernehelsetjenester. Med flere sosionomer på sykehusene så vil man sørge for at man får frigjort tid for annet helsepersonell fordi sosionomen kan ta seg av det som berører andre deler av pasientens liv. Det kan handle om samarbeid med pårørende, sørge for dialog med NAV eller andre deler av velferdstjenestene. Dette er bare ett eksempel på hvordan våre sosialarbeidere kan bidra til å løse noen av utfordringene som helsepersonellkommisjonen peker på med mangel på ansatte.

