Slik sjekker du om kjøttet selges ulovlig

Mange av annonsene for salg av viltkjøtt på internett bryter bryter med Mattilsynets krav om kvalitetssikring.

Dagsavisen har skrevet om hvordan kjøtt fra tjuvjakt kan ha vært ment for omsetning, og at Mattilsynet advarer mot kjøp av kjøtt fra hjortevilt som rådyr, elg og hjort gjennom annonser på blant annet Facebook og Finn.no.

Men hvordan kan vi vite om kjøttet vi kjøper er trygt, dersom vi likevel ønsker å kjøpe viltkjøtt fra annonser på nettet?

Ulovlig jakt

Selv om enkelte av annonsene for viltkjøtt på nettet kommer fra virksomheter, er majoriteten lagt ut av privatpersoner. Disse har ikke Mattilsynet oversikt over.

– Mattilsynet har kun oversikt over virksomheter som er godkjent eller registrert. Vi har ingen oversikt over privatpersoner som omsetter viltkjøtt, sier Inger-Marie Øymo, som er seksjonssjef i avdeling mat i Mattilsynet region Stor-Oslo.

Privatpersoner har lov til å omsette små mengder viltkjøtt direkte til sluttforbrukere, altså personen som spiser kjøttet. Da må viltslaktet selges som helt, halvt, eller kvart dyr, eller maksimum delt i åtte deler for å ivareta mattryggheten.

– Jegere får ikke lov å omsette eller gi bort viltkjøtt som er mindre enn en åttedel av et helt viltslakt. Dersom de gjør det, må de være registrert hos Mattilsynet som detaljist, sier Øymo.

Viltkjøtt som selges av jegere direkte til sluttforbrukere kan være kontrollert av feltkontrollør, men det må ikke være det. Viltslakt som er kontrollert av feltkontrollør skal være merket med egen lapp som viser navn og telefonnummer til feltkontrolløren.

– Viltkjøtt som selges av private personer kan i noen tilfeller stamme fra ulovlig jakt. Derfor kan det være utfordrende når man ikke kjenner jegeren eller selgeren. Vi er avhengig av forbruker for å få informasjon om mistanke om ulovlig omsetning av viltkjøtt, sier Øymo.

Seksjonsleder Inger-Marie Øymo i Mattilsynet. (Mattilsynet)

Disse er godkjent

Virksomheter som omsetter viltkjøtt i Norge skal være godkjent eller registrert hos Mattilsynet. Det gjelder blant annet såkalte viltbehandlingsanlegg. Disse er godkjente av Mattilsynet.

– Viltslakt vil bli kontrollert og godkjent av Mattilsynet på viltbehandlingsanlegget. Når slaktet er godkjent så kan det skjæres ned, pakkes og selges. Viltkjøtt fra viltbehandlingsanlegg kan også eksporteres, forklarer Inger-Marie Øymo.

For å finne en oversikt over alle godkjente viltbehandlingsanlegg i Norge, må du gjøre følgende søk på www.mattilsynet.no:

I søkefeltet skriver du først «Godkjente produkter og virksomheter». Deretter søker du på «Viltbehandlingsanlegg». Her får du opp en linje der det står «Food of animal origin Section IV: Wild game meat». Når du klikker deg inn her, vil du få en oversikt på alle godkjente viltbehandlingsanlegg i Norge.

Viltkjøtt kan ikke selges i form av indre- eller ytrefilet, grytekjøtt, kjøttdeig eller andre stykningsdeler mindre enn én åttedel av dyret. (Skjermdump, Facebook)

Må merkes

Andre virksomheter som kan omsette kjøtt fra vilt i Norge, er såkalte detaljister for viltkjøtt.

Detaljist er en virksomhet som driver detaljhandel og selger varer i små mengder direkte til forbruker eller sluttbruker for konsum. Disse er registrerte hos Mattilsynet.

– Men vi har ikke lagt ut en oversikt over disse på nettet. Publikum må derfor kontakte Mattilsynet på telefonnummer 22400000 og spørre om en bestemt virksomhet er registrert hos Mattilsynet eller ikke. Viltkjøtt fra registrerte detaljister for viltkjøtt kan kun omsettes i Norge, forklarer Øymo.

Viltkjøtt som omsettes må være merket.

På etiketten som er festet på emballasjen til viltkjøttet skal det blant annet stå en betegnelse, navn og adresse til produsenten, holdbarhetsdato og oppbevaringstemperatur.

For viltkjøtt som er produsert ved viltbehandlingsanlegg må det i tillegg være merket med et ovalt stempel med teksten EFTA, Norge og EFTA-nr. xxx som er godkjenningsnummeret til virksomheten.

Dersom du kommer over annonser som tilbyr kjøtt av vilt for salg, og som bryter med Mattilsynets regelverk, ønsker de at publikum varsler dem via nettsidene deres. De har en egen nettside der man kan varsle Mattilsynet | Mattilsynet.

---

Regler for omsetting av viltkjøtt

Jegere kan kun selge hele, halve, eller kvarte dyreskrotter – eller skrotter oppdelt i maks åtte deler til andre privatpersoner

Viltslakt som er delt opp i mindre stykker, som for eksempel indre- eller ytrefilet og kjøttdeig, er ikke lov å omsette privat

Jegere kan selge viltslakt til virksomheter. Virksomheter som omsetter viltkjøtt i Norge skal være godkjent eller registrert hos Mattilsynet

Alle godkjente viltbehandlingsanlegg i Norge kan søkes opp på www.mattilsynet.no

Viltkjøtt som omsettes må være merket med betegnelse, navn og adresse til produsenten, holdbarhetsdato og oppbevaringstemperatur

Viltkjøtt som er produsert ved viltbehandlingsanlegg må i tillegg være merket med et ovalt stempel merket EFTA, Norge og EFTA-nummer

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ (+) – Ap må vise tydelig at de er på venstresida ]

[ UiB-professor: – Kjerkol juger ]