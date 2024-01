Mattilsynet: Ikke kjøp kjøtt på nett

– Ulovlig omsetning av mat generelt og kjøtt spesielt, er alvorlig, sier seksjonssjef Inger-Marie Øymo i Mattilsynet.

Kjøtt som typisk kjøpes og selges på internett, kommer fra hjortevilt som rådyr, elg og hjort.

– Når viltkjøtt omsettes illegalt, så vet vi ingen ting om de hygieniske forholdene, sier seksjonssjef Inger-Marie Øymo, som er seksjonssjef i avdeling mat i region Stor-Oslo, til Dagsavisen.

En typisk annonse for viltkjøtt på Facebook. Jegere kan selge mindre mengder kjøtt lovlig uten Mattilsynets godkjenning, men da kan det ikke være delt opp i mer enn maks åtte deler. (Faksimile, Facebook)

Kan bli forgiftet

I desember kunne Dagsavisen fortelle om hvordan restene av 12 rådyr ble funnet i skogen i Fredrikstad, noe som ifølge det lokale jaktlaget tydet på at de var skutt i forbindelse med tjuvjakt. Dyra ville totalt gi rundt 150 kilo kjøtt når de var behandlet, noe tydet på at kjøttet var ment for videresalg.

Kjøttet kunne i så fall bli solgt via Finn-annonser eller i ulike grupper på Facebook der man omsetter viltkjøtt.

– Viltkjøtt som stammer fra ulovlig jakt, kan være en kilde til alvorlige infeksjoner eller matforgiftninger ved konsum, sier Øymo.

Dette skyldes først og fremst manglende forutsetninger for hygienisk produksjon av viltkjøttet.

– Men også holdninger hos de som driver med vinningskriminalitet. Viltkjøtt som omsettes ulovlig håndteres som oftest på en feil måte og under kritikkverdige forhold ved slakting, lagring og transport.

Men det er ikke bare kjøtt fra tjuvjakt som kan være farlig å spise.

– Normalt vil viltkjøtt som omsettes være enten kontrollert av feltkontrollør (jegere som har deltatt på eget kurs) eller kontrollert av Mattilsynet ved et viltbehandlingsanlegg som er godkjent av Mattilsynet. Vi anbefaler at folk kjøper viltkjøtt fra sikre kilder hvor viltkjøttet er produsert under gunstige hygieniske forhold, sier Øymo.

Jegere kan selge eller gi bort mindre mengder kjøtt, som en hel eller halv skrott, eller maks åtte deler, uten noen form for kontroll.

– I slike tilfeller er det ikke lov å skjære ned skrotten i biffer, kjøttdeig, steker og så videre. Personen som kjøper eller får viltkjøttet gratis kan heller ikke selge eller gi bort viltkjøttet videre til en annen person, sier Øymo og henviser til Mattilsynets egne nettsider for temaet.

Det er normalt lite sykdommer som er forbundet med viltkjøtt i Norge.

– Det er likevel viktig å presisere at viltkjøtt lett kan bli forurenset med bakterier, både sykdomsfremkallende og kvalitetsforringende bakterier, dersom jegeren ikke slakter eller håndterer viltet på en hygienisk måte. En annen kilde for forurensning av kjøttet er selve skuddet, som i noen tilfeller inneholder bly som kan føre til forgiftning hos konsumenter av kjøttet.

Seksjonsleder Inger-Marie Øymo i Mattilsynet. (Mattilsynet)

Spesielt alvorlig

Mattilsynet stiller strenge hygieneregler for produksjon av mat i Norge.

– Ulovlig omsetning av mat generelt og kjøtt spesielt, er alvorlig. Alle matprodusenter og serveringssteder for mat skal være registrert og godkjent hos Mattilsynet. Den som er ansvarlig for driften av slike virksomheter er ansvarlig for trygg matproduksjon i henhold til regelverket. Mattilsynet fører regelmessig tilsyn med disse virksomhetene, sier Inger-Marie Øymo.

På Facebook finnes flere grupper for omsetning av viltkjøtt. For eksempel har gruppen Kjøp og salg av viltkjøtt Østlandet 24.000 medlemmer.

– Hvordan kan man vite at det er trygt å kjøpe kjøtt fra slike grupper, eller Finn-annonser?

– Alt nettsalg av mat, herunder viltkjøtt krever godkjenning fra Mattilsynet. Vi anbefaler ikke at forbruker kjøper viltkjøtt fra nett med mindre de vet at kjøttet kommer fra en godkjent og registrert kjøttforretning. Det er en sikker kilde. Ved tvil, kan forbrukere kontakte Mattilsynet, forklarer Øymo.

Dette er fordi viltkjøtt kjøpt på nett, skal kunne spores tilbake til produsenten.

– Det betyr at viltkjøttet må være emballert og merket med obligatoriske opplysninger, og i samsvar med regelverket. Det er i denne forbindelse viktig å vite hvem som er produsenten av viltkjøttet, for eksempel ved sykdomsutbrudd.

De 12 rådyrenes kadavre ble funnet både slengt i skogen som de var, eller pakket inn i kommunale plastinnsamlingssekker. (Nordre Borge jaktsammenslutning)

Saken henlagt

Øymo påpeker at kjøtt er et lettbedervelig næringsmiddel som kan bli ødelagt og utgjøre en fare hos konsumenter dersom det ikke produseres og håndteres på en riktig måte.

– Kjøtt må så raskt som mulig kjøles ned og oppbevares ved 0–4 °C etter produksjonen, og som fryst vare ved – 18°C eller kaldere. Viltkjøttet skal ikke ha avvikende lukt, farge, smak eller konsistens. Hvis man er i tvil så må viltkjøttet ikke konsumeres, men kastes.

Seksjonsleder Geir Willadsen i Øst politidistrikt opplyser at saken om de 12 rådyra er henlagt, og at selv om dyra ble skutt for vinning, kan det tenkes at kjøttet ikke når markedet.

Legger man til grunn at dyra gir om lag 150 kilo kjøtt, vil fortjenesten ved et eventuelt salg av kjøttet ligge på rundt 35.000–45.000 kroner–avhengig av hvorvidt de ble solgt stykkevis eller hele.

– De ble ikke skutt for forlystelse, dette er for vinning – enten økonomisk, eller for å spise selv.

– Det er ikke en veldig stor fortjeneste man får ved videresalg?

– Nei, det er annen kriminalitet man tjener mer på. Her er det mye jobb og liten gevinst, sier Willadsen.

Øst politidistrikt gikk ut i media med saken, i håp om å få tips som kunne oppklare den.

– Det har vi ikke fått, derfor er saken henlagt. Men folk kan fortsatt tipse oss, hvis de vet noe som kan belyse hendelsen. Noen vet åpenbart noe. Kommer det inn vesentlig informasjon, kan vi ta opp igjen saken.

