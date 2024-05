Slik ble Egypts største pyramide til

Det har lenge vært et mysterium hvordan pyramidene i Giza ble bygd, langt unna vann.

Men nå har en gruppe forskere fra University of North Carolina Wilmingston funnet en utdødd elvegren langs pyramidene.

Det kan forklare hvorfor det er høy pyramidetetthet i hva som nå er et hardt ørkenklima. Den smale ørkenstripen mellom Lisht og Giza har den største konsentrasjonen av pyramider, og inkluderer den eldste av de sju vidunderne.

Turister med pyramidene til Khafre og Khufu i bakgrunnen. (MOHAMED EL-SHAHED/AFP)

– De gamle egypterne kunne bruke elvens energi til å bære de tunge blokkene, i stedet for menneskelig arbeid. Det er mye mindre innsats, sier medforfatter av studien, Suzanne Onstine, til BBC.

Ifølge studien, som er publisert i tidsskriftet Nature, er det uklart hvor de gamle grenene til elva Nilen helt nøyaktig løp. Å vite hvor Nilen har vært aktiv kan gi en større forståelse for hvordan endringer i landskapet påvirket menneskelig aktiviteter og bosettingsmønstre, lyder det.

Forgrenet livline

Gjennom årtusener har landskapet i den nordlige Nildalen i Egypt hatt flere miljømessige og hydrologiske endringer.

Nilen har siden faraoenes tid vært grunnleggende for utvidelsen av den egyptiske sivilisasjonen, og denne livlinen har forgrenet seg i sekundære kanaler. De har etterlatt seg mange gamle steder, fjernt fra dagens elveløp.

APTOPIX Egypt Weather Nilen er verdens lengste elv. (Amr Nabil/AP)

Forskerteamet fant ut at grenen grenset til 31 pyramider bygd for mellom 4700 og 3700 år siden. Grenen, som blir kalt Ahramat-grenen, etter det arabiske ordet for pyramide, var rundt 64 kilometer lang og mellom 200–700 meter bred.

Det ble brukt radarsatellittbilder, historiske kart, geofysiske undersøkelser og sedimentkjerneprøver for å støtte eksistensen av den for lengst tapte elvegren. Ifølge studien skal det være det første kartet over de paleohydrologiske (vannhistoriske, stort sett, journ.anmk.) omgivelsene i Lisht-Giza-området.

Generasjonsprosjekt

Den første – og den største – pyramiden i Giza ble bygd av farao Khufu rundt 2550 fvt. Den nye studien viser at et elveløp fra til Ahramat-grenen er knyttet direkte til Khufu-pyramiden.

30 år senere bygget sønnen Khafre den andre pyramiden. I området er også den verdensberømte sfinksen, som ble gravd opp på 1800-tallet.

Pyramidene kan sies å være et generasjonsprosjekt, for etter enda tre tiår bygget sønnen til Khafre, Menkaure, den tredje pyramiden.

Field of Dreams Whats Next Sfinksen i Giza. (Nariman El-Mofty/AP)

I studieområdet ble det oppdaget at mange av pyramidenes hovedveier går vinkelrett på forløpet til Ahramat-grenen og ender direkte på elvebredden.

På gammel papyrus er det skrevet om båtfolk som brukte Nilen til å bringe materialer som granitt, kobberskjæreverktøy og tømmer fra Aswan, Sinaihalvøya og Libanon. Det var store kobbergruver i den sørlige delen av Sinaihalvøya, og tilgang til disse var mest effektivt med båt. Den første kjente havnen i verden ble oppdaget i 2008, ligger ved Wadi el-Jarf sør for Ayn Sukhna, og skal ha blitt brukt til å få tilgang til Sinai. Den var aktiv under Khufus regjeringstid.

Ahramat i dag

Mye av den opprinnelige overflaten av den gamle flomsletten til Nilen kan man ikke finne ved å søke på bakken.

Sedimenter fra elveleiet til Ahramat viser et lag med grus, skjell og håndlagde materialer under lag med sand, som sannsynligvis stammer fra perioder med ørkenspredning av Stor-Sahara.

Forskerne mener også at Ahramat ble begravet for tusenvis av år siden av sandstormer og en stor tørke.

Dahshur-sjøen, sørvest for byen Dahshur, er mest sannsynlig det siste eksisterende sporet etter Ahramat-grenen.

