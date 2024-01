Mange hunder er fortsatt savnet etter å ha blitt borte på nyttårsaften

– Hvert år er det alltid noen hunder som ikke blir funnet. Men sett i forhold til antallet vi etterlyser er det få. I snitt to-tre hunder i året.

Det sier Berit Fagerheim i «Rømlingen» til Dagsavisen. Den landsdekkende Facebook-gruppa har vokst i rekordfart, og har nå over 85.000 medlemmer. Organisasjonen etterlyste over 60 savnede hunder i nyttårshelgen.

– Det er noen færre enn tidligere år. Årsaken er trolig sammensatt. Dårlig vær kan være medvirkende. Eller at holdningene rundt fyrverkeri har endret seg, tenker Fagerheim.

Hele året bør det være fokus på hva nyttårsraketter skaper av trøbbel for dyra – inntil vi har fått et forbud. Derfor engasjerer NOAH nå stortingspolitikerne. — Siri Martinsen, leder og veterinær i dyrevernorganisasjonen NOAH

Det er i alle fall å håpe at flere har tatt problemene rundt bruk av privat fyrverkeri inn over seg og ser hvilke konsekvenser det skaper. For vår del er vi krystallklare; Forby fyrverkeri hos private, sier Fagerheim og legger til:

– I vår gruppe jobber vi med hunder som forsvinner fra sine eiere. Men fyrverkeri er jo ikke noe som gjelder kun for skremte hunder. Det gjelder mange dyr. Fugler, katter, hester, produksjonsdyr og vilt.

– Forby fyrverkeri hos private, sier Berit Fagerheim i Facebook-gruppa «Rømlingen» som har over 85.000 medlemmer.

Hund på rømmen? Her er gode råd

Berit Fagerheim forteller om stort engasjement, og mange frivillige som deltar i søk. Økt kunnskap til hundeeiere som opplever marerittet når hunden stikker av, er noe gruppa vil jobbe med i tiden framover.

– Vi er opptatt av å formidle gode enkle tips. Håpet er at flere hundeeiere får kunnskap om hva de bør gjøre første dagen hunden har forsvunnet, forklarer Fagerheim, og gir følgende råd:

– Det første vi alltid sier er at stikkstedet, der hvor hunden forsvant, må være under kontroll, aller helst med eiere eller de som kjenner hunden godt til stede. Ofte går hundene bakspor og finner igjen til plassen de forsvant. I tillegg ha oppsyn over parkeringsplassen, hvis turen innebar bilkjøring til utfartssted. Bor hunden i nærheten av hjemmet, så er det også viktig at noen er hjemme, hvis hunden søker seg tilbake dit.

– Dukker hunden opp i sikte er det viktig at den har «regien» i møtet med sine. Stress og feil her kan resultere i at den stikker av igjen. I situasjoner hvor hunden er skremt eller blitt sky, så er det alfa omega med ro og tålmodighet. Ikke løp eller snik deg etter hunden. Sett eller legg deg rolig ned og vend deg vekk fra hunden og unngå blikkontakt. Har du godbiter, så kan du rasle forsiktig med godteposen og knipse noen biter utover. Beroligende signaler som gjesping eller smattelyder er lurt, fortsetter Fagerheim i Facebook-gruppa «Rømlingen».

– Vi har mange «verktøy i kassa». Som termiske kikkerter, feller med overvåking, droner og sporhunder. Dog er det sjeldent at disse enkeltvis er fasiten. Har vi sterke mistanker om at hunden sitter fast i eksempelvis langline kan en erfaren søkshund-ekvipasje være et godt redskap. Droner er også et bra verktøy i åpne landskap, for eksempel på vidda, legger hun til.

Nyttårsaften 2022 ble staffordshire bull terrieren «Diva» i Askim skremt av fyrverkeri. Det tok fem dager før hunden ble funnet. Eier Hege Jeanette Eilertsen fortalte til Dagsavisen for noen uker siden om en tårevåt gjenforening da «Diva» endelig kom hjem. (Privat)

– Det er ikke kun i nyttårshelgen hunder forsvinner?

– Nei, forsvinninger skjer gjennom hele året av ulike årsaker. Vi merker at det er ekstra mange jakthunder som meldes savnet i forbindelse med jaktperioder. Det er også en god del forsvinninger knyttet til nylig omplasserte hunder. De opplever ofte store miljøforandringer med nye eiere på ukjent sted, og vil forsøke å finne igjen flokken den kjenner fra før. De fleste forsvinninger skjer likevel når hunden blir skremt av noe, eksempelvis høye smell og lyder. Hundene kan få panikk og slite seg ut av halsbånd og sele, hoppe over gjerdet – eller ut av et åpent vindu.

30.000 har signert underskriftskampanje

Dyrevernsorganisasjonen NOAH ønsker et forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri. Organisasjonens underskriftskampanje for innføring av et forbud har nå tett på 30.000 signaturer.

Siri Martinsen er leder og veterinær i organisasjonen NOAH:

– Signaturene vil overleveres Justisdepartementet, med appell om at forskriften de nå har liggende på bordet vil inkludere forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri. Dessverre gjør ikke utkastet det, og regjeringen har ikke utredet ulempene med privat oppskyting for dyr og natur, selv om fagdirektoratet tilrådet dem å gjøre dette, sier hun til Dagsavisen.

– Vi har hatt møter med og skrevet innspill til Justisdepartementet, skrevet årlige brev til alle Norges kommuner og bedt om støtte for et forbud – og nå involverer vi også stortingspolitikerne og vil be om at saken tas opp i Stortinget, legger Martinsen til.

– Saken om forbud av privat fyrverkeri har pågått i mange år. Når blir det gjennomslag for denne fanesaken?

– Jeg trodde ærlig talt at det ville bli gjennomslag når forskriften nå skulle revurderes. Vi har ny kunnskap. ikke bare om ulempene for familiedyr, men om farene for ville dyr – i tillegg til de kjente farene for mennesker og forurensing. Jeg håper at stortingspolitikere vil engasjere seg for at vi slipper mange år til med unødig lidelse bare for en type underholdning som flertallet i Norge tydeligvis ikke lenger ønsker, svarer Siri Martinsen.

– Vi i media skriver om problemet rundt nyttår, men dette er kan hende en diskusjon som ikke bør stilne ellers i året. Hva kan dyreeiere/dere gjøre for å holde fokus på problemet?

– Det er helt riktig. Hele året bør det være fokus på hva nyttårsraketter skaper av trøbbel for dyra – inntil vi har fått et forbud. Derfor engasjerer NOAH nå stortingspolitikerne, og vil også fortsette å be kommunene om å støtte opp om slikt forbud. Folk flest kan bidra ved å signere kampanjer, og skrive til politikere – både lokalt og sentralt, oppfordrer Martinsen.

– NOAH har vært særlig opptatt av å videreformidle forskningen om hvordan fyrverkeri kan skade ville dyr, fordi både pattedyr og fugler blir svært skremt av de høye lydene, sier Siri Martinsen, leder og veterinær i organisasjonen NOAH - for dyrs rettigheter. (NOAH)

Erstatt fyrverkeri med laser

Organisasjonen har hatt fokus på hvordan fyrverkeri påvirker ville dyr.

– Det er lett å glemme dem i debatten, sier Martinsen og utdyper:

– NOAH har vært særlig opptatt av å videreformidle forskningen om hvordan dette kan skade ville dyr, fordi både pattedyr og fugler blir svært skremt av de høye lydene. Det meste av forskning på området gjelder fugler, og viser at særlig flokkfugler og vannfugler er utsatt. En del fugler forlater området de blir skremt fra for godt. Det å bli skremt opp i panikk midt på natten i den kaldeste årstiden kan føre til at fuglene bruker opp sine energilagre og dør.

– Det er også viktig å huske på dyr som hester og kuer, som kan bli skremt på beite og skade seg hvis de løper i panikk. Dette skjedde dessverre med en hest, også i år. I år fikk NOAH også tilsendt flere filmer av panikkslagne rådyr – disse dyrene kan også skade seg, og tære på energilagrene når de flykter fra fyrverkeri «overalt», noe som er farlig for dem i en tid med sterk kulde og mye snø, forklarer hun.

Siri Martinsen, avslutter med en klar oppfordring:

– I mange andre land går man nå bort fra fyrverkeri og har i stedet lysshow med laser eller droner. Det bør vi også klare her til lands. Det er mange som ikke synes det er noe hyggelig å feire på en måte som bidrar til frykt, lidelse og død for dyr. Nyttårsaften bør feires på en måte som tar hensyn til alle.

Bet over båndet da hun hørte fyrverkeri

Nida (9) er én av hundene som ble borte på nyttårsaften i fjor og som fortsatt ikke har kommet til rette.

Eier Mari Naletova forteller at de vanligvis har holdt hunden inne på nyttårsaften, men etter å ha flyttet til et sted med lite fyrverkeri hadde hunden blitt roligere. Derfor lot de henne slippe ut for en liten tissetur den kvelden.

– Hun var kanskje ute i et kvarters tid før det begynte å smelle i nabolaget. Da vi kom ut, så vi at hun hadde bitt over båndet sitt, forteller Naletova til Dagsavisen.

Siden har ingen sett Nida. Eieren har likevel fortsatt håp om å finne henne i live. Onsdag forrige uke ble det nemlig funnet spor i snøen som en sporhund kunne bekrefte tilhørte Nida, forteller eieren.

– Vi fant også ferske spor i går formiddag, som vi er ganske sikre på er fra henne, sier Naletova, som helst så at fyrverkeri ble forbudt på nyttårsaften.

– Jeg er ingen stor fan av det. Det er bare å se hva det gjør med dyrene. Ikke bare husdyr, men også villdyr, sier hun.

Etterlysningsplakat for hunden Nida, som ble borte på nyttårsaften. (Privat)

