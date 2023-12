Redd og engstelig hund? Slik hjelper du kjæledyret ditt

Gjennom hele året forsvinner hunder fra sine eiere. Hundeeieres verste mareritt skjer i byer, på landsbygda, i fjellet og skogen. Hvert år forsvinner det dessverre også hunder på nyttårsaften. Skremt og livredde av fyrverkeri.

– Vær føre var, sier instruktør Espen Gudim i hundeskolen Din Beste Venn.

Ikke forlat hunden

Har du en voksen hund som er redd og engstelig er Gudims første råd å kjøpe en sporingsbrikke til hunden. Med en tracker på hundens halsbånd eller sele øker sjansene for å finne den igjen, innen rimelig tid.

– På nyttårsaften kan man benytte seg av tilbudene om skjermede plasser du kan ta med deg hunden din. På Gardermoen er det årlig et slik tilbud, andre steder i landet legges det til rette for egne områder i parkeringshus. Vekk fra smell, hvining og lysglimt, sier Gudim og legger til:

– Det er lett å si, men forsøk å være føre var. Man må kjenne sin egen hund. Det varierer mye hvor lydfølsomme hundene er. I nærområdet kan det for enkelte hunder være nok at det smeller i en eksospotte, og den blir livredd.

Hundeinstruktør og atferdskonsulent Espen Gudim. (Tomm Pentz Pedersen)

Hundeinstruktøren er tydelig på at fyrverkeri er noe av det verste mange hunder opplever. Vær bevisst på hva du gjør denne dagen, sier han.

– Ikke la ikke hunden være alene, selv om den håndterer det fint resten av året. Finn steder i huset hvor den blir minst berørt, eksempelvis i kjellerstua eller på badet. Vær sammen med hunden. Ikke overdriv og trøst. Prøv å være så vanlig som mulig.

Beroligende midler for å minske stress og angstreaksjoner hos hunden er også et alternativ. Ulike medikamenter og produkter i forskjellig form.

– I dag kan du få beroligende midler som virker veldig bra, og uten bivirkninger. Tidligere fungerte denne typen medikamenter som dop på hunden, de dempet ikke sansene. Da blir det faktisk verre for hunden, sier Gudim.

Hunden merker umiddelbart at noe er annerledes, rutiner endret.

– Allerede tidlig på kvelden vil hunden merke at noe er på gang, hvis du eksempelvis velger et annet tidspunkt enn vanlig for lufterunden.

Trening tar tid

Espen Gudim opplever ofte at hundeeiere blir overrasket over at hunden ikke håndterer situasjoner den tidligere har hatt full kontroll på.

– Historien om hunden Diva som forsvant i Askim er et godt eksempel på hvordan en hund reagerer. Hunden søkte hjem, en rakett smalt – deretter til sitt tidligere hjem, hvor en ny rakett ble avfyrt. Diva flykter og blir borte, sier Gudim og forklarer:

– All miljøpåvirkning starter en stressrespons. Hvis hunden ikke får tid nok til å avreagere bygger det seg på. Mange blir overrasket over dette, siden hunden har taklet situasjonen tidligere. Det de ikke ser er at det begeret er fullt – stresset på topp.

Hege Jeanette Eilertsen gjorde mange forberedelser for å sikre en rolig nyttårsaften for staffordshire bull terrieren Diva. Likevel klarte hunden å stikke av. Nå har Diva sporingsbrikke i halsbåndet. (Tomm Pentz Pedersen)

Har du planer om å trene hunden din på å tåle høye lyder fra fyrverkeri må du være forberedt på å bruke lang tid.

– Det finnes YouTube-videoer med fyrverkeri du kan bruke i trening, forteller Gudim.

– For hundeeiere som nå tenker at de skal sette på TV og eksponere hunden for lysglimt, hvining og smell – være forberedt til årets nyttårsaften – må jeg dessverre si at det er for sent. Begynn gjerne treningen nå, men da er målet at hunden skal være bedre rustet mot det den oppfatter som skremmende først neste nyttårsaften, presiserer hundeinstruktøren.

– Det er viktig at man begynner forsiktig ved bruk av lydvideoer i trening. Øke lydnivået gradvis. Bruke tid. Det kan ta mange uker før man ser en bedring i hundens stressnivå. Samtidig er det verdt å nevne at enkelte hunder hører forskjell på «fake» og ekte fyrverkeri. Ofte er det jo «en hel pakke» rundt nyttårsfeiringen, sier han.

---

FOR SIKKERHETS SKYLD – på årets nyttårsaften

Vær hos hunden – ikke la den være alene uansett hva som skjer.

Før fyrverkeriet begynner – finn et sted som er mest mulig skjermet for påvirkning av fyrverkeriet. Eksempelvis på badet, i kjellerstuen, garasjehus – eller der du vet at hunden din liker å gjemme seg.

Hold alltid hunden i bånd ute før – under – og etter overgangen til nytt år.

Ha gjerne sporingsbrikke på hunden – for sikkerhets skyld.

Lov deg selv å trene hunden til å takle fyrverkeri i god tid til neste og kommende nyttårsaftener.

… og husk: I naturen er det er ikke farlig å være redd – men det er livsfarlig å ikke være det!

Espen Gudim i Din Beste Venn

Begynn treningen tidlig

Hundeinstruktør og atferdskonsulent Espen Gudim er ikke tvil om hva som er best når man har anskaffet seg en hund. Begynne treningen tidlig. Fra den er valp. Trening i mange ulike situasjoner og på det hunden føler ubehag og redsel for.

– Treningsmålet er jo at hunden ikke skal bli skremt. Samtidig må det erfares. Eksponeringen ikke så sterk at den blir redd. En balansegang. La hunden bli berørt, men ikke skremt. Blir hunden berørt, og du kan ta dem ut av situasjonen – vil hunden sakte, men sikkert få en tilvenning. Blir hunden skremt, blir den mer og mer engstelig og redd.

– Begynn tidlig å eksponere valpen for lyder og ulike miljøer. Men hold avstand og gå sakte fram i treningen, sier Espen Gudim. (Tomm Pentz Pedersen)

Gudim ser at en gjentakende utfordring hos mange hundeeier er å gå for fort fram i treningen.

– Enkelte hundeeiere som ikke har nok kunnskap om hund, og kommer til meg for å få hjelp, forsøker allerede etter en uke å teste om hunden har blitt bedre i forhold til hva den er engstelig for. De strekker strikken for langt, går for raskt fram. Beveger seg for nærme det som skaper redsel og ubehag for hunden – da er man tilbake til start.

Rase til ditt behov

Ved bevisst avl kan også mye av lydvarhet forebygges, mener Espen Gudim.

– Mye kan gjøres med trening, men det som er vanskelig med hundetrening er at du ikke styrer miljøet ditt. Som sagt – har du mulighet, begynn tidlig og øk sakte, men sikkert!

– Er redsel, stress og uro rasebetinget?

– Ja. Det er absolutt større utfordringer i enkelte raser. De aller fleste hundeeiere burde ha lest seg opp på ulike raser før de anskaffer seg hund. Det er synd når det blir mismatch – for både hund og eier. Man går jo glipp av gleden ved å ha hund. Nesten uten unntak er alle raser laget for en arbeidsoppgave, hvis du ikke har bruk for den egenskapen vil du etter hvert få et problem. Har du valgt feil rase skal du leve med dette i 10–15 år, avslutter hundeinstruktør Espen Gudim.

– All miljøpåvirkning starter en stressrespons. Hvis hunden ikke får tid nok til å avreagere bygger det seg på, sier hundeinstuktør Espen Gudim. Her sammen med staffordshire bull terrieren Diva. (Tomm Pentz Pedersen)

