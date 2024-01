Frp krever at regjeringen snur og hjelper krigsseilere som Oscar (102)

102 år gamle Oscar Anderson seilte med den norske handelsflåten under andre verdenskrig. Maritim Logg og FriFagbevegelse har fortalt historien om mannen som bidro til freden i 1945.

Men på sine eldre dager har Oscar Anderson ikke hatt råd til å betale for sykehjemsplassen han trenger.

Onsdag fremmet Frp et representantforslag om at «Stortinget ber Regjeringen sørge for at gjenlevende krigsseilere som mottar krigsseilerpensjon, får økonomisk støtte av Norge til å kunne bo på sykehjem i sine respektive land».

Måtte på sykehjem

Hadde Oscar Anderson bodd i Norge, hadde denne saken ikke kommet opp, med forbehold om at han hadde hatt krav om sykehjemsplass.

Siden mai 2023 har han bodd på sykehjem i England. Men sykehjemsplassen koster rundt 100.000 kroner i måneden. Det er penger familien ikke har.

Krigspensjonen fra Norge strekker ikke til. Og gjeldende regler gjør at han ikke får ytterligere stønad fra Norge.

Dermed sto 102-åringen i fare for å måtte flytte i campingvogn i sønnens hage. Den frykten kan han nå skrinlegge for godt. Private personer, bedrifter og Norges Sjømannsforbund har gått sammen om en spleis for å ta regningen.

Må handle raskt

Hvorvidt dette vil være nok til å dekke tilbudet som Anderson sannsynligvis vil ha behov for livet ut kan ingen vite, mener Bård Hoksrud.

– Vi kan ikke behandle våre krigsseilere på denne måten. Samtidig kan ikke dette forslaget behandles på ordinær måte. Det vil ta for lang tid. Her haster det. Derfor har vi foreslått at Stortinget gir regjeringen en fullmakt til å ordne opp i dette, sier Bård Hoksrud til FriFagbevegelse.

Han står bak forslaget sammen med partikollegaene Sylvi Listhaug, Dagfinn Henrik Olsen, Silje Hjemdal og Frank Sve.

– Det eneste vi trenger her er handling. Vi kan ikke vente på en ordinær behandling, poengterer Hoksrud.

Uansett vil forslaget nå gå til behandling i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Ta ansvar

– Dette handler om å ta ansvar for en gruppe som i mange år har følt seg dårlig behandlet. Og nå er det ikke mange igjen. Vi må sørge for at de få som er igjen får en verdig alderdom, mener Hoksrud.

– Det må innebære at alle må få rett til å få dekket opphold på sykehjem, legger han til.

Selv om Oscar Anderson bor i England, har han fortsatt gjort en innsats for sitt moderland under andre verdenskrig, poengterer Hoksrud.

Allerede sommeren 2023 ble saken offentlig kjent. Selv fikk Hoksrud kjennskap til saken i august i fjor. Forslagsstillerne håpet regjeringen ville ta ansvar for å løse saken, men merker seg at så ikke har skjedd.

Krigsseilerne blir omtalt som «Norges viktigste bidrag til de alliertes seier under andre verdenskrig». En oversikt viser at det er ti gjenlevende krigsseilere.

I tillegg til nevnte Anderson, skal det ifølge Frp være en gjenlevende krigsseiler til som lever utenlands – i USA.

At flere krigsseilere flyttet utenlands, og ikke har rett på sykehjemsplass i Norge, er at mange følte seg uvennlig behandlet og «mobbet» ut av Norge.

I realiteten er det kun Oscar Anderson på 102 år som nå ikke får det Hoksrud kaller en verdig alderdom på statens regning.

Leder for politikk og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund, Stian Grøthe, besøkte Oscar Anderson tidligere i Manchester denne uka og er initiativtaker til pengeinnsamlingen.

Han synes forslaget til Frp er positivt og at det samtidig bekrefter at det er et bredt politisk engasjement – fra venstre til Høyre i det politiske landskapet – for denne saken.

– Her tror jeg Frp har en bedre følelse med pulsen ute blant folk enn det dagens regjering har, sier Grøthe.

Blir aldri glemt

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) spiller ballen over til stortingsgruppa, som får saken til behandling.

Hun har kun uttalt seg på generelt grunnlag:

«Krigsseileres innsats blir aldri glemt, og det er en selvfølge at krigsseilerne skal omfattes av krigspensjonsordningen, med de rettigheter som følger av den. Full krigspensjon er vesentlig høyere enn det man kan få fra folketrygden og utgjør nærmere 500.000 kroner», skrev Brenna i en e-post til Nettavisen tidligere denne uka.

Torbjørn Vereide svarer på vegne av Ap-fraksjonen i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Krigsseilerne har vært helt avgjørende for friheten vår. Ikke bare for Norge, men også for Storbritannia. Churchill sa at norske krigsseilere var jevngod med en million soldater på land. Det var en historisk viktig anerkjennelse. Dessverre blir dette en grell kontrast til dagens Storbritannia som nå vil kreve Oscar for 100 000 kroner i måneden for at han skal få eldreomsorg, sier Torbjørn Vereide til FriFagbevegelse.

– Hvilket samfunn finner på noe sånt? At en mann som har ofret så mye i frihetskampen skal bli ribbet av Storbritannia i sine siste leveår, sier Torbjørn Vereide til FriFagbevegelse.

Oscar Anderson satte livet på spill for friheten.

– Jeg kan ikke love at vi skal betale sykehjemsplasser til 100 000 kroner i måneden, men denne saken må vi ta på det største alvor. Krigsseilerne har betydd ufattelig mye mer enn det historien har gitt anerkjennelse for, understreker Vereide.

