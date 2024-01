20 ungdommer tiltalt for Fosen-protester: – Absurd

– Det føles jo på mange måter helt feil, da det etter min mening er Støre og Aasland som burde straffes, sier artist og aktivist Isaksen i en pressemelding fra Elden Advokatfirma.

Hun er blant de 20 ungdommene som er tiltalt.

Isaksen viser da til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Selv om det er med bitter smak i munnen at vi nå gjør oss klare til rettssaken, ser vi fram til å få lagt fram vår sak i retten, sier Isaksen.

Omtalt

Striden om Fosen var en av de mest omtalte nyhetssakene i fjor etter at aktivister fra Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom gjennomførte flere aksjoner i løpet av året.

Aksjonistene protesterte mot at staten ikke hadde fulgt opp høyesterettsdommen fra 2021 om at konsesjonene som ble gitt i forbindelse med byggingen av to vindkraftverk på Fosen, Roan og Storheia, strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene på Fosen.

Aksjonistene blokkerte inngangspartiene i flere departementet og ble fjernet med makt av politiet. I oktober ble det også demonstrert inne på Stortinget.

Rettssak i mars

De 20 samiske ungdommene møter i Oslo tingrett i mars, skriver Advokatfirmaet Elden i en pressemelding.

– Å straffe de samiske ungdommene og deres støttespillere vil være nok et brudd på deres menneskerettigheter – brudd på deres ytrings- og demonstrasjonsfrihet, sier advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden.

Han er en av to advokater fra Elden som skal forsvare ungdommene. Ifølge Halvorsen blir rettssaken en mulighet for å få avklart hvilke rammer Grunnloven og menneskerettighetene gir norske borgere til å protestere mot myndighetene.

