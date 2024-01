Mímir Kristjánsson: – Må gjøre endringer i Nav

Torsdag fortalte Dagsavisen om Hege Merete Ydse Enget, som sier at den lange ventetiden for å behandle søknaden hos Nav går ut over psyken.

– Jeg blir psykisk dårlig av å vente på svar på søknaden om uføretrygd. Jeg føler nesten at Nav trenerer søknaden, i håp om at jeg skal gi opp, sa hun til Dagsavisen.

Må på banen

– Jeg får AAP i åtte uker til, og får jeg et avslag på søknaden om uføretrygd kan jeg klage, noe som vil ta mange uker å få svar på, da søknaden må behandles på nytt. Og får jeg avslag må jeg også søke om AAP på nytt. Det vil ta tid, og jeg risikerer å mangle inntekt, sier hun til Dagsavisen.

Det får Rødt-politikeren til å reagere.

– Folk flest klarer seg ikke uten inntekt. Det er krise for de aller fleste. Her må vi politikere på banen og gjøre endringer, sier Mímir Kristjánsson til Dagsavisen.

– Ingen skal kastes ut av AAP uten å være ferdig avklart. Det er uholdbart at folk kan stå uten ytelse mens de venter på nytt AAP-løp eller uføretrygd. Vi må også se på andre løsninger som sikrer at folk ikke blir stående uten inntekt mens de søker ytelser. Mennesker er forskjellige, sykdommer er forskjellige, og noen sykdomsløp tar lengre tid enn andre. Det er ikke slik at «one size fits all», sier han.

Han foreslår en slags «ventestønad» eller at sosialhjelpen gjøres mer tilgjengelig og lettere å få mens man venter.

– Nesten som en slags midlertidig borgerlønn for de som står uten noe annet. Den sosialhjelpen vi har i dag er dårlig. Det kan ikke være slik at man må selge det man har, og tømme alle bankkontoer før man får sosialhjelp, sier Kristjánsson.

– Vi har tidligere foreslått å bedre sosialhjelpen, men har blitt nedstemt, sier han.

Han mener at det viktigste de nå kan gjøre er å komme med forslag til hvordan de kan reformere hele AAP-ordningen.

– Det er mange dumme regler som må fjernes, som at de som går på AAP må levere meldekort annenhver uke, i stedet for å få penger hver måned. Det bør heller ikke være nødvendig å søke om AAP hvert tredje år om sykdomsbildet ikke er forandret. Her skal den gamle regjeringen ha ros for å ha ryddet opp i mye, men fortsatt står det mye igjen, sier han.

Køer

Han er også oppgitt over de lange ventetidene for å få behandlet søknader hos Nav.

– Nav trenger mer ressurser, slår han fast.

– Noe handler om å bevilge mer penger. Men noe handler også om å kutte i kontroll og overføre årsverk til behandling av søknader. Dagens system bruker altfor mye tid på å kontrollere folk, og for lite på å hjelpe dem. At så mange får feil vedtak i første runde er også et tidssluk. Et mindre byråkratisk Nav med færre regler ville ha spart oss alle for mye tid og krefter, sier Mímir Kristjánsson.

Per Roger Samstad, avdelingsdirektør i Nav Arbeid og ytelser Trondheim, sa til Dagsavisen torsdag at han har stor forståelse for at det er krevende for mange å vente på svar fra Nav.

– Det ser vi alvorlig på, og vi forsøker å unngå at noen som har rett til en ytelse blir stående uten penger til nødvendig livsopphold. I en periode med mange søknader, prioriterer vi saker slik at personer ikke blir stående uten ytelse på grunn av lang svartid hos oss, skrev han i en e-post til Dagsavisen.

Han beklaget også de lange saksbehandlingstidene.

– Vi gjør alt vi kan for å holde saksbehandlingstiden så kort som mulig til enhver tid. Det gjør vi blant annet ved å prioritere de eldste sakene først. Vi har også rekruttert flere medarbeidere både til saksbehandling av AAP og uføretrygd slik at vi kan behandle sakene raskere fremover, sa han.

