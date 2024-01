Slår sammen mobbeombudet og elev- og lærlingombudet til ett ombud

Oslo har i dag to ombud for elever. Mobbeombudet og elev- og lærlingombudet. Over tid har en sett behov for å styrke ombudsordningen i Oslo. De slår sammen dagens ombud og gir Oslo et nytt ombud, Barnehage-, skole- og lærlingeombudet i Oslo, med et bredere ansvarsområde, som skal dekke hele barnehage- og opplæringsloven for barn og unge.

Flere grunner

– Vi gjør dette av flere grunner, sier skolebyråd Julie Remen Midtgarden (H) til Dagsavisen.

Ordningen har fungert bra, men det som har vært utfordringen er at de ikke har dekket hele lovverket, og det har vært uklart for brukerne hva som sorterer under hvilket ombud. — Julie Remen Midtgarden (H), utdanningsbyråd

– Ombudene er et viktig sikkerhetsnett for våre barn og unge. Ordningen har fungert bra, men det som har vært utfordringen er at de har dekket en for snever del av lovverket, og at det har vært noe uklart for brukerne hva som sorterer under hvilket ombud og hva de kan ta kontakt om. Det har gjort det vanskelig for de som henvender seg, sier Julie Remen Midtgarden.

Arbeidet om å slå sammen ombudene har pågått i flere år, og var en bestilling fra det forrige bystyre til byrådet.

Saken ble endelig behandlet i byrådet torsdag og sendes nå over til bystyret.

Regjeringa har også satt i gang en prosess for å endre ombudsordningen nasjonalt.

– Oslo skulle egentlig ventet på dette, men nå har prosessen til regjeringen dratt ut gang på gang. Vi er tydelig på at Oslo ikke kunne vente lenger på regjeringen og at det nå er på høy tid å skjære gjennom og gjøre de nødvendige endringene i ombudsordningen i Oslo, sier hun.

– Apparatet rundt ombudet skal også styrkes. Det skal opprettes nye rådgiverstillinger og en administrativ stilling for å øke kapasiteten. Det vil øke kvaliteten betraktelig og sikre at ombudet kan hjelpe enda flere, sier Midtgarden.

De tre rådgiverstillingene vil ha sine spesialområder innen barnehage, skole og lærlinger.

[ – Går ut over psyken å vente på svar fra Nav ]

I vareta rettighetene

Ifølge skolebyråden er hensikten med ombudene å ivareta barn og unges rettigheter.

I dag har mobbeombudet dekket en liten del av opplæringsloven, samtidig som elev- og lærlingombudet også kun har dekket en del av lovverket. Det nye ombudet skal dekke hele opplæringsloven og barnehageloven for barn og unge.

– En annen utfordring har vært for lite kapasitet hos ombudene. Det håper vi nå å få bukt med å slå dem sammen, og styrke ombudet med flere ansatte. Vi går inn for en betydelig styrking av ombudsordningen i Oslo, sier hun.

Hvem som blir det nye ombudet er ikke avklart.

Begge ombudene er i dag er åremålsstillinger, hvorav Elev- og lærlingombud Sofie Haug Changezs åremålsstilling går ut i 2026. Mobbeombud Henrik Raustøl ble ansatt i 2023.

– Hvordan det nye ombudet skal organiseres er det ikke tatt noen beslutning på ennå, men vi vil følge dette opp administrativt utover våren, sier Julie Remen Midtgarden.

Saken blir når den er ferdig behandlet i byrådet oversendt til Kultur- og utdanningsutvalget, før det endelige vedtaket tas i bystyret.

– Vi håper å ha dette klart før sommeren, sier byråden.

[ Slår alarm om ny trend: – Enkeltelever kontrollerer hele klasser og trinn ]

[ Tiden er overmoden for et krafttak mot mobbing i skolen (kronikk) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen