Nå diskuteres Nord-Norges sykehus-fremtid

Tirsdag skal styret i Helse Nord vedta om de skal sende forslaget til ny sykehusstruktur i Nord-Norge ut på høring, eller om de skal forkaste forslaget fra administrasjonen.

Saken har medført store protester og fakkeltog, og innebærer drastiske kutt for å møte en vanskelig situasjon i Helse-Norge.

– Pasientene lider

Opp mot 1.800 følger livesendingen, der administrerende direktør, Marit Lind, oppsummerte første økt i styremøtet med å si at forslaget hennes er basert på at Helse Nord skal kunne yte lovpålagte krav, og gi pasienter det de har krav på.

– Med de bemanning- og økonomiutfordringene vi har nå, sliter foretaket med å oppfylle lovpålagte krav, sier hun.

– Noe av verste er at de vi er til for – pasientene – lider av dette, sa Lind, og pekte på at de ikke greier å behandle pasienter i tide.

Lind pekte også på at planen de nå sender på høring, har en stor mangel: den sikrer ikke økonomisk bærekraft.

– Anbefalingene alene vil ikke sikre en bærekraftig økonomi i Helse Nord, sa hun da hun oppsummerte sine vurderinger.

Uenighet i styret

Tidligere har det vært kjent at konserntillitsvalgte har ønsket å stoppe prosessen, og ba administrerende direktør om å ikke legge fram forslaget for styret denne tirsdagen.

– For det første er notatet vi har fått til vurdering omtalt som et utkast, og det har derfor helt fram til drøftingen vært uklart om vi tar stilling til et endelig forslag. For det andre mener vi at det er for mange mangler ved selve innholdet og begrunnelsen i den helhetlige planen, til at vi kan stille oss bak forslag til enighetsprotokoll i denne drøftingssaken, står det i protokollen, har de tillitsvalgte uttalt ifølge Avisa Nordland.

Denne oppmodingen ble opplest på nytt i styremøtet av tillitsvalgt i styret, Sissel Alterkjær.

Også styremedlem Svenn Are Jenssen sa han var i tvil om forslaget overhode svarer på oppdraget som er gitt fra regjeringen.

Styret i Helse Nord lyttet til administrerende direktør Marit Lind sitt innlegg under styremøtet. (Helse Nord RHF )

Men flere utviste også støtte til forslaget, som medlemmene Rune Gjertin Rafaelsen og Henrik Olsen.

– Det som er lagt fram, er et utkast siden det skal ut på høring. Men det er for pasientene vi er her for. Det er helt avgjørende at vi kommer i gang med en prosess som gjør at vi ikke har 30.000 pasienter på venteliste, sa Rafaelsen.

Styret fortsetter møtet ut dagen, og har kun denne ene saken på sakslista.

Stor debatt

Saken vekker engasjement.

Etter mange år med økonomiske underskudd som oversteg hundrevis av millioner, så regjeringen seg nødt til å ta grep – og gjorde det med å gi foretaket et oppdrag om å vurdere sine funksjons- og oppgavedeling for sykehusene i landsdelen.

Samtidig sier Helse Nord de sliter med å finne nok fagfolk til å sikre et forsvarlig helsetilbud i fremtiden.

Lind har pekt på flere utfordringer, som lange ventetider, økt antall eldre som trenger tjenester, vanskelig tilgang fagfolk og vanskelig økonomi som følge av innleie – som gir utslag på nødvendige investeringer i sykehusbygg og utstyr.

Derfor har hun foreslått å legge ned ulike funksjoner, der akuttfunksjonene i Narvik og Lofoten har skapt mest støy.

Det som vedtas i dag, sendes ut på en åtte uker lang høring, før styret skal gjøre sitt endelige vedtak i april.

