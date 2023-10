Veterinær: – Behandlingene blir ofte for avanserte og kostbare

TRØGSTAD (Dagsavisen): Selv et raskt intervju med Dagsavisen er ikke enkelt å få presset inn i en hektisk hverdag hos veterinæren i Indre Østfold. Timelistene fylles raskt opp.

– Foreløpig har vi ikke registrert en nedgang i antallet henvendelser. Men det er merkbart flere dyreeiere som nå ringer rundt og sjekker pris. Konkrete behandlinger hvor kunden vil ha forhåndspris, forteller veterinær Jeanette Svendsen hos Trøgstad Dyreklinikk.

På kundens premisser

Svendsen driver sin praksis i Trøgstad uten å være tilknyttet noen kjede. Nå er det ikke bare kunder i regionen som tar kontakt.

– Flere enn tidligere er som sagt opptatt av å få en forhåndspris. Stadig flere som bor lenger unna tar kontakt. Ofte har dyreeieren vært hos en annen klinikk, og fått et prisoverslag på behandlingen, forklarer veterinær Jeanette Svendsen.

Selv er hun opptatt av at kundene ikke skal få en overraskelse når regningen kommer på bordet:

– Generelt vil jeg si at folk er flinke til å ta vare på dyra sine. Vår bransje møter stadig påstander om høye priser, men hva er dyrt? For noen kan 300 kroner være mye penger. Vi forsøker å se alle våre kunder på deres premisser. Gir kunden uttrykk for økonomiske begrensninger må vi selvfølgelig ta hensyn til dette. Det er realt av dyreeieren, synes jeg.

Jeg tror innehavere av klinikker som går inn i kjeder opplever det på godt og vondt. — Frittstående veterinær, Jeanette Svendsen i Indre Østfold

– Av og til blir det selvfølgelig behov for ytterligere undersøkelser, dette må nødvendigvis koste mer, da konferer vi alltid med eier. Ingen skal få en ubehagelig overraskelse når de står ved disken og skal hente dyret sitt, sier hun og er klar for at markedet kan endre seg:

– Jeg blir ikke overrasket hvis vi etter hvert vil se en nedgang, også i vår bransje.

Åpen om kostnadene

Mange av uenighetene rundt veterinærregninger kunne nok vært unngått, mener Svendsen.

– God kommunikasjon og åpenhet rundt kostnader, og prognoser er viktig. Likeså eiers medbestemmelsesrett. Når dyret er sykt og trenger veterinærtilsyn er eier selvfølgelig både bekymret og i en sårbar posisjon, da er det ikke alltid lett å få med seg alt som blir sagt, og en stoler naturligvis på fagpersonene. Det er viktig at vi veterinærer husker på dette, poengterer Jeanette Svendsen og utdyper:

– For oss er det viktig at dyreeieren får med seg alt vi sier, og at vi er flinke til å forklare hva vi foretar oss. Hva dette innebærer av kostnader og ressursbruk. Ved vår klinikk opplever vi et veldig varierende forventningsnivå, både når det gjelder pris og hva vi kan tilby av behandlinger. I motsetning til det offentlige helsevesenet er veterinærer i klinisk praksis privatpraktiserende uten statsstøtte, eller «veiledende priser».

– Er deler av veterinærbransjen i ferd med å bli for kommersiell?

– Det er stadig flere klinikker som velger å gå inn i kjeder. Jeg ser ikke bort fra at dette kan være med på å presse prisene opp, men samtidig vil større klinikker der det investeres kunne tilby mer avansert utstyr, kompetanse og behandlingsformer, og da må de ta seg betalt. Jeg tror innehavere av klinikker som går inn i kjeder opplever det på godt og vondt.

– Den største veksten innen veterinæryrket er innen smådyr. Med stadig mer avanserte behandlingsformer er det snart ingen grenser for hva som tilbys.

– Behandlingene blir ofte for avanserte og kostbare, det er vanskelig som eier å vite når en skal si stopp, mener veterinær Jeanette Svendsen hos Trøgstad Dyreklinikk. (Tomm Pentz Pedersen)

Avanserte og kostbare behandlinger

Medieoppslag om skyhøye veterinærkostnader kan skremme dyreeiere til ikke å ta kontakt med dyrlegen, mener Svendsen.

– Vår klinikk er liten, vi har kun dagpasienter og tilbyr ingen døgnoppstalling. Ved behov henviser vi til større klinikker, da blir det informert om kostnaden ved dette.

– Om eier ikke har økonomisk evne, eller det av andre årsaker ikke er forsvarlig å gå videre med behandling, kan det ende med avliving. Vi har helt klart et ansvar i forhold til å informere eier best mulig, slik at rett avgjørelse blir tatt. Å avlive er siste utvei, men noen ganger det beste for dyret, sier veterinær Jeanette Svendsen, og legger til:

– Jeg føler at vi ofte distanserer oss litt fra realiteten. Behandlingene blir ofte for avanserte og kostbare, det er vanskelig som eier å vite når en skal si stopp.

– Dyr lever kort, men intenst. Det viktigste er at de har det bra, uansett hvor mange år det blir. En helhetsvurdering.

Førstehjelp på nett

– Har de fleste kundene forsikret dyrene sine?

– Mange forsikrer heldigvis kjæledyrene sine. Det kan gjøre hele forskjellen når uhellet er ute. Forsikring dekker ikke alt, man må ha råd til å ha dyr - det er ikke gratis.

Veterinær Jeanette Svendsen i Indre Østfold anbefaler å ta dyret til en årlig helsesjekk og vaksine:

– Det betyr at vi kan oppdage problemer og sykdom tidlig, og forhindre at det utvikler seg. Dyrevelferden må alltid komme først. Dårlig økonomi er ingen unnskyldning for å ikke oppsøke veterinær når dyret trenger hjelp, sier Svendsen.

Samtidig har hun forståelse for at flere og flere sliter med økte kostnader. Til bekymrede dyreeiere har hun følgende råd:

– Firstvet er et godt alternativ om en er bekymret for dyret. Da vil en kollega foreta videokonsultasjon og anbefale videre oppfølging. Under konsultasjonen vil man få vurdert om dyret trenger umiddelbart tilsyn, eller om det kan vente til neste dag. Ofte er det uroen og engstelsen hos dyreeieren som er verst. Da er førstehjelp på nett et godt alternativ, avslutter veterinær Jeanette Svendsen i Trøgstad dyreklinikk.

Facebook-protest

Dagsavisen fortalte nylig om Tom Erik Øygard som fikk en kostbar erfaring etter veterinærbesøk med mistanke om urinveisinfeksjon på hunden Brea.

To veterinærer på helgevakt hos Fredrikstad dyrehospital diagnostiserte og konstaterte urinveisinfeksjon på gordonsetteren. Fakturaen endte på 8.300 kroner, i tillegg foreslo dyrlegen en MR-undersøkelse til 16.000 kroner. Noe Øygard takket nei til.

To dager etter besøket på dyrehospitalet startet den erfarne hundeeieren Tom Erik Øygard Facebook-siden Veterinæropprøret. «Spesielt for å synliggjøre brutaliteten i enkelte deler av veterinærbransjen. Hovedsakelig rundt kjedene og spesialistklinikkene», som han selv uttrykker det. Veterinæropprøret har siden midten av august fått 2.700 medlemmer.

