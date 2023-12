Mange ber om hjelp med gavene: – Det er en ny gruppe mennesker som sliter økonomisk

– Mange flere, forteller Tone Berg, leder for Sammen Grønland i Frelsesarmeen, når Dagsavisen spør om de har fått flere forespørsler om hjelp til julegaver i år.

Så med greinene fulle av 115 hjerteformede lapper, har et «ønsketre» stått på kjøpesenteret Oslo City. På tredet har man kunne plukke en lapp, kjøpe en gave og levere det inn for å bidra til at et barn får en gave under treet i år.

– Det er en påminnelse om at rett bort i gata, eller i klassen til barnet ditt, så er det noen som trenger den pakken, sier hun.

Tone Berg, leder for Sammen Grønland i Frelsesarmeen, forteller at det de har fått inn mange flere forespørsler om hjelp enn tidligere. (Ingrid Hagaseth)

Det første som ryker er gavene

Én av fire nordmenn svarer i en ny undersøkelse Opinion har gjort for Frelsesarmeen at økonomien er ganske eller svært utfordrende, skrev Dagsavisen tidligere i år. Dette gjenspeiler seg i forespørslene om støtte og hjelp til julegaver kan Berg bekrefte.

Hun forteller at det er en ny gruppe mennesker som sliter i forhold til økonomi, i tillegg til de som alltid har hatt dårlig råd.

– Det er økte utgifter. Økte bokostnader og levekostnader. Og da er jo det første som må ryke de ekstra tingene. Det er kosen, det er opplevelsene, det er gavene, sier Berg.

En stor giverglede

Likevel opplever Berg at folk bidrar med det de har – både på ønsketreet, og i «julegryta» hvor de samler inn penger til vanskeligstilte.

– Det var jo en som kom forbi gryta vår her på Oslo City, og så puttet han på noen mynter. Han var nok en av de som kanskje som er mer på gata enn han er hjemme i et eget hus, om jeg kan si det sånn. Og så puttet han på penger og sa: «Jeg får det igjen av dere, skjønner du». Det synes jeg er veldig rørende.

Senterleder på Oslo City, Elisabeth Lohk, var initiativtakeren bak ønsketreet. Hun er enig i at givergleden er stor.

– Vi har de som kommer oppom og forteller at de ikke har så mye å rutte med, men at de gjerne vil gi en til noen som trenger det, forteller hun.

– Også syns jeg det er fint at det er veldige unge som gir. Det viser at vi bryr oss, uansett alder og hvor mye vi har selv.

Oslo Citys senterleder, Elisabeth Lohk, var initiativtakeren til ønsketreet. (Oslo City)

Har vært en fin respons

Treet, har blitt gitt til Frelsesarmeen av senteret, og har blitt flyttet til førstnevntes lokaler på Grønland. Og gaveønskene, som hang på de grønne grenene i hjerteformede lapper, er gått fra tanker til noe som kan konkret.

– Det har vært en veldig fin respons, syns Tone Berg og forteller at de har fått de fleste gavene i hus.

Hun tenker på alle familiene det berører, og gleder seg over givergleden hos menneskene som har plukket ned nesten alle lappene.

– Dette er jo en veldig nydelig ting og en varme som jeg elsker med det norske folket. Jula er ikke bare en ego høytid, men det er rett og slett også en høytid for å dele, mener Berg.

Senterleder Lohk forteller at de har har fått inn alt fra små ting til større ting som barnet selv har ønsket seg. Hun er klar på én ting:

– Vi skal ha et ønsketre neste år også, og da skal vi være enda tidligere ute!

Ønsketreet, som tidligere stod på Oslo City, er nå flyttet til Frelsesarmeens lokaler på Grønland. (Ingrid Hagaseth)

Ikke stedet for «voksenbekymringer»

Både Lohk og Berg forteller at årets tre har vært for barna.

– Det har vært fokus på at gavene skal være til glede for barna å pakke opp, kan Frelsesarmeens Berg fortelle om lappene på treet.

– Det kan være at «gutt fire år ønsker seg lego lastebil», også får han akkurat en legolastebil.

Hun legger til at de i tillegg til ønsketreet og julegryta, har utdeling av «matposer». Samt folk som for eksempel strikker sokker som blir gitt vekk til de som trenger det. Hun mener at ønsketrærne skal være noe som barn ønsker seg, og ikke bare bruksgaver.

– De voksenbekymringene skal man prøve å holde litt utenfor, mener hun.

