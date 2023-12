Juletreet ditt lever

For juletreet som står der har en rekke fastboende insekter, gjemt under nåler eller de bare henger rundt omkring. Det er faktisk registret 25.000 individer på et helt vanlig juletre.

– Der finner du mest midd og spretthaler. Og det er noen slengere og alle mulige slags insekter som bare henger rundt i et tre. Enten så har de ikke kommet seg derifra, de skal bare overvintre eller gjemme seg litt under nåler. Det kan være vepser, maur, biller og en god del edderkopper, sier professor og insektekspert Bjarte Jordal ved Universitetet i Bergen.

– Men de store volumene er midd og spretthaler. Det er voldsomt mye av det, sier han.

Blir i treet

Kjenner du på krypdyrangsten kan vi herved berolige deg. Mesteparten forblir i treet, uten det kan de ikke overleve, og klimaet inne i et hus er ikke skapt for krypdyr.

– Fuktigheten inni et hus er under 30 prosent. Det er jo kanskje under 20 prosent. Det er veldig få organismer som kan leve i den type luftfuktighet over tid. For det andre så lever de ikke så veldig lenge og juletreet vil dø. De blir også forstyrret i årsrytmen sin. Ja, det er en rekke problemer. De har ingenting å gjøre inne i et hus, sier Jordal.

Ingen skade

Disse småkrypene gjør altså ingen skade. De verken biter eller gnager på tre. De har enten gått inn i en vinterdvale eller de bare lever på grannålene.

Vi importerer jo en del tre også fra nærmeste naboer. Der kan man finne andre organismer enn på trær som hogges i Norge.

– I alle fall i et begrenset omfang. Hvis treet kommer fra Danmark, kan du få andre ting som vi ikke har naturlig her. Men når det er sagt, så tror jeg alle trær som kommer fra Danmark kommer fra plantasjer. Og i de trærne, det lille som jeg har sett er at de har veldig lite småkryp, sier han.

Flest gjester i norsk gran

Hvis du sammenligner en dansk gran med den vanlige norske granen, så har den norske flest gjester. Gran som er hogget ute i skogen har mye mer småkryp enn juletrær som er dyrket med hensikt å være juletre.

– Ja, for de som vokser vilt, der finner du insekter som liker å være på det naturlige forekommende treet. Det ikke er så mange insekter som tåler å spise på eksotiske grantrær dyrket i plantasje. Disse trærne har sine egne kjemiske særegenheter, eller kanskje overflatestrukturer som insekter og andre krypdyr ikke er helt tilpasset, sier han.

Alle med entomofobi, fobi mot insekter, kan trygt pynte juletreet, for ifølge Jordal trenger ingen å bekymre seg.

– Nei, overhodet ikke. Krypene dør veldig fort. Men folk bør tenke litt på at hvis de går ut og henter trær i naturen, da får de også naturen med inn, sier Jordal.

Skal du være på den helt sikre siden: Kjøp et plasttre.

