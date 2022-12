Denne såkalte naturlige omgangen med juletrær er en trussel mot rikets sikkerhet

Dette er Dagsavisens innfallspalte. Kan inneholde spor av satire og sarkasme.

Denne jula blir annerledes. Med varme tanker til alle som opplever en annerledes jul av det vanskeligste slaget handler det for meg bare om at det blir den første med juletre av plast. Faste lesere av denne spalten kan ha sett dette komme i mine (nesten) årlige rapporter om det organiske juletreets mange usikkerhetsmomenter.

Man kan jo også se på dette som en slags «prepping», å ha juletreet klart sammen med noen kanner med vann og et lager av holdbare matvarer, i tilfelle forsyningene skulle stoppe opp. De færreste tror at dette kan skje, men har de glemt smørkrisen i 2011?

Mange pynter til jul med nisser og stjerner, men det er aldri noen som har forlangt at det skal være ekte nisser og stjerner. Jeg har gang på gang uttrykt skepsis til de organiske juletrærne. Hvor «naturlig» er det å få hugget et tre i naturen, ta det inn og kaste det ut igjen?

Min erfaring er at de fleste juletrær begynner å vise tegn på å mistrives etter ei uke eller to innendørs. Og ikke sett meg i gang igjen om alle de helt motstridende rådene om behandling av trærne fra forskjellige leverandører og nettsteder. Jeg fikk mer enn nok da noen anbefalte å spyle dem før de kom i hus, for å unngå at de tar med seg snylteveps, støvlus, gallemygg og bladlus. Jeg hadde visst ikke lest ordentlig det med å spyle dem før de kom i hus.

«Hurdal» heter modellen som nå er montert i stua. Det høres trygt, lokalt og relativt kortreist ut. Forresten ser jeg etter litt undersøkende journalistikk at «Hurdal» er laget i Kina. Den mest umiddelbare overraskelsen er at det drysser litt. Veldig naturtro, så slipper feiebrettet å bli overlatt til seg selv i den nye tida.

Framtiden i våre hender har ifølge VG beregnet at et juletre av plast må brukes i ti år før det er mer miljøvennlig enn et av, eh, tre. Med nedbrytningstiden man ellers blir advart mot tror jeg dette skulle være innen rekkevidde. Og hva med nylonnettingen som ferske juletrær blir levert med? Nettet kan snurre og kveile seg fast i maskineriet på sorteringsanleggene, noe som kan skape både driftsstans og store ødeleggelser, meldte NTB torsdag. Nettingen er dessuten farlig for fugler som vikler seg inn i små rester som blir liggende igjen ute. Tenk i det minste på småfuglene, dere som sverger til ekte vare!

Jeg har bare så vidt plass til oppdateringer rundt de fysiske farene juletrær medfører for mennesker. I år så skulle stortingspresident Masud Gharahkhani selv sage ned grana til Vandrehallen i Stortinget. Av bildene kan det se ut som han sager mot seg selv, slik at uhellet nærmest var uunngåelig. Heldigvis var dette et mindre tre, slik at alt gikk bra. Stortingspresidenten er nasjonens nest høyest rangerte person, etter kongen. Denne overdrevet naturlige omgangen med juletrær begynner å bli en trussel mot rikets sikkerhet.

Kilde: Sufjan Stevens: «An Examination of the Christmas Tree Fetish» (essay 2012).

