Hva, har du pyntet juletreet allerede? At du ikke skammer deg

Selv er jeg av de rettroende, rakryggede menneskene som selvsagt venter til lille julaften med å pynte treet. Jeg tror fortsatt på den urgamle Juleloven, der første bud lyder: «Du skal ikke pynte juletreet før 23. desember».

Ja: Slik lyder Julens Lov.

Du som allerede har pyntet juletreet ditt, fylles kanskje av hellig vrede nå. «Ingen skal fortelle MEG når jeg kan pynte mitt eget juletre. Det gjør jeg akkurat når jeg vil! Og etterpå tar jeg bilder og legger det ut på Instagram».

Men la meg i alle forklare hvordan jeg ble slik en julefundamentalist. Da jeg var et lite barn på 1970-tallet, langt oppe i nord, levde alle mennesker under Julelovens regime. INGEN pyntet juletreet før lillejulaften. Det skjedde ikke. Jeg vokste opp i troen på at tidlig juletre-pynting var skikkelig haram og strengt forbudt. Noen foreldre ventet til og med helt julenatta med å pynte treet. Barna fikk ikke være med å pynte, og de fikk heller ikke se det ferdig pyntede juletreet før om morgenen på julaften.

Så ortodokse var heldigvis ikke mine foreldre. Vi klipte ut julekurver og lagde mismodige dorull-nisser, og fikk være med når treet skulle pyntes. Men jeg husker at de gjorde det veldig klart for oss at utagerende juletre-pynting ikke skulle skje før Dagen før Dagen.

Jeg skjønner jo nå at jeg vokste opp i et julefundamentalistisk hjem. Ja, for om vi ser på Store Norske Leksikons definisjon av fundamentalisme, fins det absolutt ting der som jeg kan nikke gjenkjennende til: «Fundamentalisme: Religiøse ideologier der tanken om en absolutt og objektiv sannhet danner grunnlag for allmenne normer og atferdsregler».

Derfor fikk jeg mitt livs sjokk en kveld i barndommen. Det var ennå tidlig i desember og jeg kan ikke ha vært mer enn sju år, men Julelovens bud var allerede grundig innprentet i mitt sarte barnesinn. Jeg og noen venninner gikk tilfeldigvis forbi et hus der en klassekamerat bodde. Det var mørkt og snø ute, men der inne var det fullt opplyst. Og hva fikk vi se gjennom stuevinduet? Et pyntet juletre. Og det flere uker før lillejulaften!

Vi kunne ikke tro våre egne øyne. Dette var jo virkelig ikke lov? Og hva kom til å skje med dem, hvis noen fant ut at de hadde pyntet treet allerede nå? Den eneste forklaringen vi fant på denne oppsiktsvekkende, blasfemiske oppførselen, var at dette var en legefamilie sørfra. Det var jo en mulighet for at de der nede i Sør-Norge hadde andre rare og hedenske skikker.

I dag innser jeg at vi julefundamentalister sliter i motvind. Jeg kan bare ta en titt på min egen Facebook-feed, der det allerede kryr av vantro som frekt setter seg opp mot Julens Lov. Jeg har registrert opptil flere stolte bilder av ferdigpyntede juletrær. Ja i dag tilhører jeg nok en liten minoritet som snart må gi tapt. Men kom ikke og klag til meg hvis du blir lei av juletreet ditt før Sølvguttene synger julen inn.

