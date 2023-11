Journalistpris til reportasjer om fødselshistorier

– Dette er stort, nå blir jeg faktisk ganske satt ut, sa en glad og beveget Einar Lohne Bjøru da han hadde mottatt Arne Strands journalistpris.

– Det er stort for meg personlig, men det er også en stor anerkjennelse av de mange modige menneskene som valgte å dele sine mest sårbare og private øyeblikk i håp om at det skal bidra til å gjør situasjonen tryggere for fødende på Helgeland, sa prisvinneren videre.

Hedret avdøde Arne Strand

Dagsavisens legendariske redaktør, Arne Strand, gikk bort 10. mai i år. For å hedre hans minne ble det opprettet en journalistpris i hans navn. Prisen ble delt ut av Arne Strands sønn, Christian Strand, under Dagsavisens årsfest 17. november.

Blant de mange innkomne forslagene til prisvinnere, landet til slutt juryen på å dele ut to hederlige omtaler, i tillegg til en andrepremie og en førstepremie. I tillegg til heder og ære, fulgte det også med en gavesjekk til hver av vinnerne. Andreplassen ble honorert med 10.000 kroner, mens førstepremien er på 20.000 kroner.

– Det var mange gode kandidater som ikke nådde opp denne gangen. Nivået på det som var sendt inn til juryen var skyhøyt, sa juryleder Christian Strand da han delte ut prisen.

---

FAKTA

Arne Strands journalistpris

Prisen er på henholdsvis 20.000 kroner og 10.000 kroner til første- og andreplassen og deles ut av Stiftelsen Dagsavisen.

Prisen skal deles ut til redaksjonelle medarbeidere i Dagsavisen som har utført fremragende journalistisk innsats innenfor Dagsavisens formålsparagraf, med enestående reportasjer om forskjells-Norge, menneskets møte med systemet, politiske avsløringer eller tankevekkende og innsiktsfulle kommentarer.

Prisen skal hedre minnet etter Arne Strand, og ble delt ut for første gang 17. november 2023.

Juryen består av Christian Strand fra familien, i tillegg til representanter fra Stiftelsen Dagsavisen, en fra de ansatte i Dagsavisen og en fra redaksjonsledelsen i avisa.

---





---

Arne Strand

Arne Strand døde 10. mai 2023, 79 år gammel.

Han begynte i journalistikken i Vårt Land i 1964, og dro derfra til Arbeiderbladet. Med unntak av 11 år i NRK og en periode som statssekretær for statsminister Gro Harlem Brundtland, har han viet hele sitt yrkesliv til Arbeiderbladet/Dagsavisen – også etter at han ble pensjonist var han daglig på plass i Dagsavisen og leverte sine analyser og kommentarer.

Han har jobbet hovedsakelig med politisk journalistikk, og aller mest som kommentator, politisk redaktør og som sjefredaktør.

I forbindelse med bisettelsen uttalte daværende sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm at Arne Strand er den viktigste enkeltpersonen i Dagsavisen/Arbeiderbladets historie.

Arne Strand. (Fredrik Bjerknes)

---





Stemmer fra hele landet

Dagsavisen har de siste par årene ansatt journalister i Nord-Norge og andre steder utenfor Oslo for å få fram gode historier fra hele landet. Den prisvinnende reportasjeserien fra Helgeland er altså et resultat av denne satsingen – prisvinneren har nemlig base i Brønnøysund. Saken oppsto ved at Lohne Bjøru fanget opp den store lokale motstanden mot forslaget om utvidet stengetid av fødestuer og fødeavdelinger på Helgeland om sommeren. Han satte i gang arbeidet med å besvare følgende spørsmål: «Hvordan oppleves det å føde når nærmeste tilbud ikke har dørene åpne?»

– I et forsøk på å finne en god enkeltsak som kunne forklare hva dette ville bety for folk, la jeg ut en melding på mange by- og bygdegrupper på Facebook. Der fortalte jeg at vi i Dagsavisen ønsket å snakke med noen som har følt sommerstengt fødetilbud på kroppen, og hva de tenker om forslaget fra sykehuset, forteller Lohne Bjøru, som opplevde enorm respons fa lokalbefolkningen.

– Titalls foreldre delte sine historier over telefon, messenger og mail. Dermed forsto vi at saken var for stor og kompleks til at èn enkelt sak kunne vise hele bildet. Historiene ble delt inn geografisk for å vise hvor stort område det gjaldt. Deretter kjørte jeg rundt på Helgeland for å møte noen av de som ville dele deres fødselsopplevelse. Mødre og fedre tok meg imot, og modig delte de deres mest sårbare og private øyeblikk - i håp om at deres historie kunne være med på å gjøre en forskjell, og at deres venner, naboer og sambygdinger skulle få en tryggest mulig fødsel kommende sommer, sier Lohne Bjøru om det omfattende arbeidet han gjorde.

I tillegg til at sakene ble trykket i papiravisa, ble alt stoffet samlet i Dagsavisens digitale nysatsning. Det gjorde det mulig å ta vare på hver enkelthistorie - samtidig som man fikk se det i sammenheng med den overordnede saken. Alt ble samlet under overskriften «Når minuttene teller».

– Et imponerende stykke arbeid

Juryen var ikke i tvil om at dette var en verdig vinner, og i begrunnelsen som Christian Strand leste opp heter det blant annet:

«Gjennom en rekke reportasjer og menneskemøter har journalisten dokumentert deres historier. Han har kommet nært på intervjuobjektene, han har laget en sammenhengende pakke og han har brukt moderne fortellergrep – alt bidrar til å formidle et omfattende materiale på en engasjerende og innsiktsfull måte.

Reportasjerigget ble mye lest, og har ført til at situasjonen for fødende på Helgelandskysten er satt skikkelig på dagsorden. Det er kort sagt gjennomført et omfattende og imponerende stykke journalistisk arbeid.»

Arne Strands journalistpris. Christian Strand, Aslak Borgersrud, Synnøve Vereide Trampe, Einar Lohne Bjøru. (Mode Steinkjer)

Flere priser og hederlig omtale

Juryen delte ut andrepremie til journalistene Aslak Borgersrud og Stian Fyen for sine nyhetsartikler om Oslos helsehus og avgangen til helsebyråd Robert Steen.

Det ble delt ut hederlig omtale til journalistene Hina Aslam og Birthe Steen Hansen for denne reportasjen fra Bergen: «Hennie (19) ble bedt om å ta taxi til legevakten. To timer senere var hun død». Dette er Dagsavisens mest leste enkeltsak i 2023.

Hederlig omtale gikk også til kommentator Synnøve Vereide Trampe for kommentarartikkelen «Kjønnskamp i blinde».

