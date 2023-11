Fem måneders budkrig om spesiell eiendom

VADSØ (Dagsavisen): Da eiendommen i Finnvik på Ringvassøya utenfor Tromsø ble lagt ut for salg i juni i år var den taksert til 1,7 millioner kroner. Nå er høyeste bud 4,3 millioner kroner.

Siden eiendommen selges på tvangssalg, er det helt spesielle regler for budrunden for å sikre en god og grundig prosess.

– Det som er spesielt, er at akseptfristen settes til seks uker fremover i tid. Derfor drar budrundene ut i forhold til den vanlige budrunden, hvor du kan sette frist til klokka tolv dagen etter, sier advokat Rune Gustavsen i Justitia A/S.

Eldorado

Nå har budkrigen vart i fem måneder og er fremdeles ikke avsluttet, men ifølge Gustavsen kan det se ut som budene begynner å avta. Slike budrunder varer ikke evig.

Det er seks bygninger på eiendommen. Ifølge salgsoppgaven er det behov for oppgradering av bygningsmassen. (privat)

– Nei, i prinsippet skjer det aldri. Det tar litt tid, det kan ta noen måneder med en budprosess. Sammenlignet med vanlig frivillige salg, så tar det jo lang tid, men det pågår aldri i årevis. Opptil et halvt år er vel kanskje maks, sier Gustavsen.

Eiendommen ligger i et eldorado for friluftsinteresserte. Det er mulighet for jakt, ørret- og havfiske. Mulighetene er nesten uendelige. Men det er værhardt, og det er ikke vei til Finnvik.

Vanskelig tilgjengelig

Ifølge Nordlys, som først omtalte saken, ligger eiendommen 3,5 kilometer fra nærmeste vei. Skal du gå tar det en time. Raskeste vei er med båt fra Kvaløyvågen på andre siden av sundet. Det tar rundt en halvtime. Det er ikke bryggeanlegg og havet står rett på. Landingsforholdene er mildt sagt utfordrende.

Finnvik med Nordlys. (privat)

– At den er så populær har med beliggenhet og de egenskaper som eiendommen har. Og så er det jo flere hytter på eiendommen som kan brukes, sier Gustavsen.

Godt rypeterreng

Eiendommen er på 7500 mål og har både ørretvann og godt rypeterreng. Eiendommen består av seks bygninger. I salgsoppgaven står det at området kan til tider være værhardt, men innbyr til vær- og naturopplevelser på høyde med det beste som denne landsdelen kan tilby.

Ifølge grunnboka som Nordlys har sett har ikke eiendommen vært omsatt siden andre halvdel av 1800-tallet. Nå er sameiet tvangsoppløst av Nord-Troms og Senja tingrett.

