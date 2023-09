Hytteprodusent permitterer nesten alle ansatte – bom stopp i markedet

– Det er bom stopp i hyttemarkedet. Du kan nesten kalle det kollaps, ifølge Norges Hytteforbund, skriver NRK.

Rusånes Fabrikker driver produksjon til Saltdalshytta, en av Norges største hytteprodusenter.

Daglig leder Stene Tømmeraas Bergsløkken i Rusånes Fabrikker peker på nedgang i etterspørsel etter hytter og hard rentepolitikk som årsaker til permitteringene.

– Etter sommeren har vi opplevd en bråstopp. Da hadde det allerede vært en nedgang på hyttemarkedet en stund, sier han.

NRK skriver at nyheten om permitteringen hos hytteprodusenten kommer bare to dager etter at vindusprodusenten Natre varsler om at 100 personer mister jobben i Hemnes. Fabrikken blir lagt ned etter nesten 100 års drift.

