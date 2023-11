Rødt-politiker: Gir 5.000 kroner av millionlønna til Fattighuset

For andre gang har Rødt en heltidsansatt politiker i Oslo bystyre. Mobasheri er valgt som nestleder i Helse og sosialutvalget. Og lønna er høy.

– Jeg får en lønn på 1.007.543 kroner i året. En vanvittig høy lønn, og en lønn som er det dobbelte av hva en sykepleier tjener. Når lønna blir for høy, blir man maktpolitiker, som er mer opptatt av å beholde posisjonene sine, enn hvordan folk har det. Det blir helt feil, sier han til Dagsavisen.

Samme lønn har varaordføreren og lederne av de enkelte utvalg.

Derfor vil han gi 5.000 kroner netto, eller 60.000 kroner i året, til Fattighuset.

– Tusenvis må stå i matkø fordi fattigdomskrisa ikke har gått opp for regjeringa og folkevalgte i Oslo, sier Mobasheri, som vil bidra mer frem til jul.

– Fordi vi går i en spesiell høytid, og at flere melder om at de sliter med å kjøpe gaver og ha mat på bordet for barna sine, så vil jeg betale hele partiskatten fram til jul til fattighuset. Det vil si totalt 30 000 kr, sier han.





Fattighuset

Som Rødt-politiker er Siavash Mobasheri på de svakeste i samfunnets side. Og synes det er en skam at det er fattigdom i dagens velferdssamfunn, og at stadig flere ikke har råd til å gå på butikken som de fleste andre, for å kjøpe seg mat. Og må stille seg i kø for å få utlevert en pose hos veldedige organisasjoner.

– Det finnes ingen gode grunner til at jeg eller andre folkevalgte i kommunen skal tjene dobbelt så mye som en sykepleier. I en tid hvor flere og flere sliter økonomisk er politikere i Oslo blitt en lønnsadel, sier Rødt-politikeren.

– Nylig kom en rapport fra Sifo og Barne- og familiedepartementet hvor 150.000 husstander sier at de er ille ute økonomisk, og at de sliter med å kunne betale regningene sine. Det er uforståelig at de som har makta ikke gjør nok for å få ned fattigdommen og forskjellene i byen vår. De rødgrønne greide det ikke i sine år i Rådhuset, og Høyresiden har vel aldri hatt hjerte for de nederst på rangstigen. Hadde det vært opp til meg ville jeg samlet hele bystyret i et rom, låst døra, og ikke sluppet noen ut før vi hadde funnet en løsning på å fjerne matkøene, og gitt alle et godt og verdig liv, sier han.

Partiskatt

Selv med 5.000 netto i måneden til Fattighuset, skulle man tro at han ville sitte igjen med en pen lønn selv.

– Rødt i Oslo tror på en likelønnspolitikk. Av lønna jeg får som nestleder i Helse- og sosialutvalget, betaler jeg ca. 200.000 av bruttolønna i partiskatt, sier han.

– Nå har jeg ikke finregnet på dette, men jeg vil sitte igjen med en lønn på rundt 590 000.000 kroner. Mindre enn jeg hadde som lærer i voksenopplæringa, sier han.

Han vil i første omgang gi 5.000 kroner, eller 60.000 til Fattighuset i ett år.

– Men jeg ser ikke bort ifra at dette er noe jeg vil gjøre i hele perioden, sier han.

Han sier at han ikke gjør ikke dette av ren veldedighet, men mer som en symbolhandling for å sette fokus på hvordan høye strømpriser, dyrere mat og rentevekst går utover vanlige folk.

– Jeg har også barn og boliglån, og jeg kjenner på dyrtida som alle andre. Vi er inne i en forskjellskrise, hvor klasseskillene blir stadig større. Nå må vi åpne opp og bruke fellesskapets penger til å få bort matkøene og forskjellene, sier Siavash Mobasheri.

Han har ikke tatt opp dette med andre partier, og ikke en gang Fattighuset vet om dette.

– Jeg håper at andre heltidspolitikere med millionlønn i Oslo og resten av landet, tar ansvar, og kutter på sine privilegier. Det er min oppfordring, sier Siavash Mobasheri.

---

Dette tjener politikerne i Oslo

Ordfører, varaordfører, leder og nestleder av bystyreutvalgene, medlemmer og varamedlemmer av bystyret mottar godtgjøring etter følgende satser:

Ordfører: 1.580.186 kr per år (tilsvarer 100 prosent av det som er fastsatt for regjeringens medlemmer).

Varaordfører: 1.007.543 kr per år (tilsvarer 91 prosent av det som er fastsatt for stortingsrepresentanter + fem prosent av ordførerens godtgjøring).

Leder/nestleder av bystyreutvalg: 1. 007.543 kr per år (tilsvarer 91 prosent av det som er fastsatt for stortingsrepresentanter).

Medlem av bystyret: 33.859 kr per år og 4.000 kr per møte inntil 4 timer, 6.000 kr per møte mellom 4 og 8 timer og 8.000 kr per møte over 8 timer.

Varamedlem av bystyret: 16.930 kr per år og 4.000 kr per møte inntil 4 timer, 6.000 kr per møte mellom 4 og 8 timer og 8.000 kr per møte over 8 timer.

Medlem av bystyreutvalg: 4.000 kr per møte inntil 4 timer, 6.000 kr per møte mellom 4 og 8 timer og 8.000 kr per møte over 8 timer.

Medlemmer av valgstyret som ikke er ordfører, varaordfører, leder/nestleder av utvalg: 1.730 kr per møte.

Kilde: Oslo kommune

---

