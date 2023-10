Brenna står fast på arbeidslinja – også som landets nye arbeidsminister

Ap-politikeren hadde sin første dag som arbeids- og inkluderingsminister mandag, fem dager etter at hun hisset på seg deler av venstresiden i NRK-programmet «Debatten».

Til NRK uttalte hun nylig at «deler av venstresiden har gått seg veldig fast i en debatt som handler om nivået på ytelser, og for lite om hvordan vi får folk av ytelser og inn i arbeid».

Det fikk Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn til å gratulere henne med den nye jobben, og juble over det han kaller Arbeiderpartiets nye linje.

Mens Rødts Mímir Kristjánsson mener den nye arbeidsministeren må vise handlekraft og øke ytelsene, så folk slipper å stå i kø for å få mat.

– Vi er bekymret for signalene den nye arbeidsministeren så langt har sendt. Hun må skjønne at fattige folk ikke trenger ny vekkerklokke, de trenger mer penger og ytelser det faktisk går an å leve av, sier Kristjánsson til FriFagbevegelse.

Tar kritikken med ro

Den nye arbeids- og inkluderingsministeren sier hun tar kritikken fra Rødt «med knusende ro».

– Det er veldig rart hvis jeg skal være opptatt av å holde Rødt fornøyd basert på et vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte. Jeg er satt til å gjennomføre regjeringens politikk, rett og slett fordi det er den beste politikken for folk, sier Brenna til FriFagbevegelse.

I forkant av Arbeiderpartiets landsmøte i april, var det deler av partiet som ønsket å skrote begrepet arbeidslinjen. Dette ble imidlertid avvist av landsmøtet. Samtidig vedtok partiet å øke de laveste ytelsene og andre ordninger for de som har minst.

Mandag ettermiddag møtte hun sitt nye mannskap og fikk både blomster og nøkler av avtroppende arbeidsminister Marte Mjøs Persen.

Hennes brannfakkel om arbeidslinja ble naturlig nok et sentralt tema under seansen.

Brenna sier hun er opptatt av å gjøre to ting på en gang: Både å trygge dem som står utenfor arbeid, gjennom stønader og ytelser, og å inkludere flere i arbeidslivet.

– Vi har i Norge en tradisjon for å stå veldig sterkt på at disse to tingene henger sammen. Arbeidslinja er det mange som kaller den.

Ingen motsetning

Arbeidslinja er en «oppfinnelse» Arbeiderpartiet har stått på siden 1933, påpeker den nye arbeidsministeren.

– Vi kan ikke gjøre noe annet enn å ta inn over oss at hvis vi skal trygge de som ikke kan jobbe, må mange nok jobbe. Det er et regnestykke som er nødt til å gå i hop. Det komme jeg fortsatt til å insistere på.

Brenna mener altså det ikke er noen motsetning mellom å gi støtte til de som går på trygd og få folk i arbeid.

– Så mener jeg samtidig at med et arbeidsliv som endrer seg, må vi være på utkikk etter hvordan vi kan få arbeidslivet til å inkludere flere. De aller færreste av oss er helt friske eller helt syke hele livet. Derfor må vi både få stønad når det er behov for det og inkluderes i arbeidslivet når det er behov for det.

– Det er også slik at for mange unge står utenfor arbeidslivet. Derfor er jeg veldig glad for ungdomsgarantien som regjeringen allerede har fått på plass, legger hun til.

Har snakket med LO

Også Hadia Tajik var nestleder i Arbeiderpartiet da hun ble arbeidsminister, for ganske nøyaktig to år siden. Det første hun gjorde som statsråd, var å snakke med LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Når skal du prate med Følsvik?

– Jeg har allerede snakket med LO-lederen på telefon. Så skal vi snart møtes.

– Hva er det viktigste du skal ta tak i?

– Vi må inkludere flere unge i arbeid. Vi har for store arbeidskull som er blitt tidlig uføre, sier Brenna.

Videre peker hun på de ukrainske flyktningene som ikke bare må bosettes, men også skal ut i arbeid.

– Det blir en svær jobb framover. Og så må vi sørge for at vi bruker arbeidsmiljøloven til å beskytte arbeidstakere i en tid hvor arbeidslivet forandrer seg i et uhyre raskt tempo.

– Det er store oppgaver å ta fatt på. Kort fortalt er det viktigst å inkludere flest mulig i arbeid og at vi har et trygt og anstendig arbeidsliv. Begge deler skal jeg jobbe med sammen med partene i arbeidslivet.

Gammel nytt

Jonas Gahr Støre brukte ordene «fornyelse» og «kontinuitet» om den nye regjeringen på sin pressekonferanse.

– Du representerer begge deler?

– Det er litt deilig å være gammelt nytt, fordi man er litt mindre nervøs andre gang man skal bli statsråd. Men ja, jeg er vel både fornyelse og kontinuitet. Jeg tror koblingen mellom kunnskap, utdanning og arbeid er viktig å ha med seg. Jeg er veldig glad for at jeg går fra kunnskap til arbeid. Å se den sammenhengen er viktig. Hvis ikke barna våre kommer gjennom skolen og kvalifiserer seg for arbeidslivet, får vi dårligere arbeidstakere og store hull, sier Brenna.

– Spesielt for Arbeiderpartiet er dette et viktig departement?

– Det vet jeg. At folk har en jobb å gå til, en lønn å leve av, er viktig i menneskers liv. I vårt samfunn er du avhengig av å ha en inntekt for å leve et anstendig liv. Her er det noen politiske virkemidler vi kan bruke. Og så har vi partssamarbeidet, som er veldig viktig. Jeg har snakket både med LO-lederen og NHO-direktøren på telefon, og ser fram til å møte begge to.

