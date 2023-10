Ap-adel inn i regjering

Kari Nessa Nordtun, tidligere ordfører i Stavanger, blir kunnskapsminister og Andreas Bjelland Eriksen blir klima- og miljøminister i den nye Støre-regjeringen. Med det har Stavanger for første gang to Ap-statsråder.

I tillegg til å være ferske statsråder, har Nessa Nordtun og Bjelland Eriksen enda en ting til felles, nemlig at de kommer fra to av de mest prominente Ap-familier i Stavanger.

Andreas Bjelland Eriksen (Ap) (Gorm Kallestad/NTB)

Har all tro på arvingen

Kari Nessa Nordtun er datter av Tore Nordtun. Han har vært politisk aktiv på lokalt og nasjonalt nivå i nærmere 40 år. Han ble innvalgt i Stavanger kommunestyre i 1979 og var ordfører i Stavanger fra 1990 til 1993. Da Kari overtok ordførerkjedet i 2019, var Tore Nordtun den forrige fra Ap som bar kjedet.

– Jeg er veldig stolt over at hun har overtatt politikken og det jeg drev med, på sin måte – og en mye bedre måte, sier Tore Nordtun til RA mandag morgen.

– En mye bedre måte? Utdyp!

– Hun er livlig, arbeidsom, og det som kjennetegner henne, sett fra min side, er at hun er aktiv og får ting til, sier han og legger til at hun har vært politisk engasjert.

Tore Nordtun, far til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. (Carina Johansen)

Han på plass i Oslo sammen med Karis søster Eli og Karis eldste sønn Håkon (8) for å se datteren bli utnevnt til statsråd. Solveig, Karis mor, er forhindret, men skulle gjerne vært til stede. Stemningen er høytidelig, forteller han.

– Du begynner å få noe til felles med Alfie Haaland, altså mer kjent som «far til Kari» enn for det du selv gjorde. Kjenner du deg igjen i det?

– Haha! Det kjenner jeg meg igjen i. Bortsett fra at jeg ikke skal flytte til Sveits, sier Nordtun.

Nordtun er sikker på at datteren vil gjøre en god jobb som kunnskapsminister.

– Jeg overbevist om at hun vil gjøre en god jobb. Hun har én utfordring, som mange som kommer utenfra Oslo har, og det er å kombinere det med familielivet. Da kreves det jo en del i tillegg, selvfølgelig, sier han.

Støre har hatt Kari på blokka en god stund, men Nessa Nordtun har ikke ønsket å ta på seg en ministerstilling tidligere på grunn av familien. Hun blir boende i Stavanger og kommer til å pendle intensivt til Oslo, forteller Nordtun.

– De blir på Madlamark i Stavanger. Med hjelp fra familie, og at hun har en enestående mann, kommer det til å gå.

leder Kari Nessa Nordtun er en av to siddiser i Jonas Gahr Støres regjering. (Emilie Holtet/NTB)

Usikker på om det blir retur til Stavanger: – Gleder meg veldig

Den ferske kunnskapsministeren var den første av de nye statsrådene til å få overrakt nøkkelkortet til statsrådskontoret. På spørsmål fra RA/Dagsavisen om hvorfor Nessa Nordtun har ombestemt seg og nå har takket ja til statsråd-posten, svarer hun:

– Jeg har hatt privilegiet av å være ordfører i en kjempebra kommune og by. Mitt mål var å fortsette med å gjøre en god jobb der. Men når valget gjorde at vi akkurat ikke klarte det, er jeg veldig glad for å ha fått muligheten til å utvikle norske skoler og barnehager til å bli enda bedre. Det gleder jeg meg veldig til å ta fatt på, sier hun.

Hvorvidt hun skal tilbake til Stavanger og være Aps ordførerkandidat i 2027, har hun fremdeles ikke unt en tanke, forteller hun.

– Det har jeg ingen tanker om nå. Nå er jeg mest opptatt av å gjøre best mulig jobb her. Jeg gleder meg til å lytte til de ulike organisasjonene og høre hva som er viktig for dem i dette arbeidet, og bygge videre på den politikken regjeringen og Tonje Brenna har iverksatt. Det viktigste for ungene, er det viktigste for meg.

Cecilie Bjelland og Kari Nessa Nordtun sammen under valgkamp i Stavanger den gang Bjelland var ordførerkandidat i 2015. (Stein Roger Fossmo)

Cecilie Bjelland: – Hele familien har formet Andreas

Cecilie Bjelland, som er Nessa Nordtuns ordførerkandidat-forgjenger, er moren til den nye miljø- og klimaministeren, Andreas Bjelland Eriksen.

Bjelland har selv vært en markant lokalpolitiker i Stavanger. I flere perioder var hun ordførerkandidat, og er Nessa Nordtuns forgjenger. Hun er også tidligere statssekretær i Arbeidsdepartementet, eks-sentralstyremedlem og var i programkomiteen. Bjelland var den første opp til de nye statsrådene og fikk gi sin sønn en klem og blomster.

– Jeg er utrolig stolt. Andreas er fantastisk flink, det har vi alltid visst, men at Jonas nå har gitt ham den tilliten og det veldig viktige vervet han har fått, gjør oss utrolig stolte og glade, sa Cecilie Bjelland til TV2.

Andreas Bjelland Eriksen har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet siden november 2022. Før det var statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK) fra oktober 2021. Eriksen (f. 1992) kommer fra Stavanger og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og Università Bocconi (2012-2017).

Cecilie Bjelland, mor til Andreas Bjelland Eriksen (Ap) og tidligere ordførerkandidat for Ap. (Lina Ravneng)

På spørsmål fra TV2 om hva Cecilie Bjelland har lært sønnen, svarer hun:

– Hele vår familien har vært veldig politisk aktiv. Det betyr også at vi har hatt politiske diskusjoner fra dag én, og han har vært veldig aktiv og deltakende i det. Hele familien har vært med å forme Andreas, og han har virkelig fått oss til å bryne oss litt også. Han har hatt sterke og markante meninger og har utfordret sine foreldre hele tiden. Det har vært fantastisk kjekt.

Bjelland tror sønnens erfaringer bidrar til at han vil takle ministerposten tross hans unge alder.

– Dette er en kjempestor jobb. Det er en virkelig krevende og utfordrende jobb. Han har mye gode kunnskaper til å gjøre den gode og grundige jobben framover. Det synes jeg er bra og viktig. Han har vært politisk aktiv siden han var 15 år, har vært leder i AUF og vært i fylkestinget i flere perioder. Han har tatt et stort ansvar for utviklingen av dem rundt seg. Han har tatt en utdannelse og jobbet på Stortinget, så han tar med seg mye erfaring.

Klima -og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap ) etter ekstraordinært statsråd på Slottet. (Gorm Kallestad/NTB)

Ap-veteran: – Gledens dag

Ap-veteran Gunnar Berge er svært fornøyd med at Kari Nessa Nordtun og Andreas Bjelland Eriksen får plass i regjeringsapparatet.

– Det er gledens dag for Stavanger! Det tror byen og partiet også synes, sier Berge, som ikke lenger er politisk aktiv, men har «inntatt tilskuerens rolle».

Berge var lokalpolitiker i Stavanger fra 1963, og stortingsrepresentant for Rogaland fra 1969 til 1993. Fra 1986 til 1989 var Gunnar Berge finansminister, og fra 1992 til 1996 kommunal- og arbeidsminister. Han har også vært oljedirektør.

– Det er to utmerkede representanter fra byen og partiet får plass i regjeringen. De er godt kvalifiserte begge to. Jeg har fulgt dem nøye. De vil bidra med at Stavangers interesser blir ivaretatt, men også at den politikken de får ansvar for, kunnskapspolitikken og miljøpolitikken, blir godt ivaretatt. Det har de utmerkede forutsetninger for å gjøre.

Han kan ikke huske at det har vært to representanter fra Stavanger samtidig tidligere.

– Det tror jeg ikke det har, da må det være veldig langt tilbake, eller hukommelsen min som svikter. Sølve Egeland var statsråd fra 1976 til 1979 og Andreas Cappelen fra 1979 til 1980, men det var ingen overlapp.

