Hva med Hadia Tajik?

Jonas Gahr Støres høstrengjøring i eget regjeringskabinett ble så omfattende at den kan diskuteres i måneder framover. Er det for få Oslo-menn i 60-årene? For mange siddiser? Fremdeles ingen sørlendinger? Vil det være en fordel eller ulempe med en regjering uten bergensere?

En av slutningene er at Støre gjennomfører en foryngelse som Ap kan ha glede av i tiår framover og som Jens Stoltenberg aldri prøvde på. En annen slutning er at Giske-fløyen med røtter i EU-striden på 90-tallet er ute og at alle med rulleblad fra pendlerbolig-saker og inhabilitet er vekke, i hvert fall nesten. Risikoen er at Støre har brukt for kraftig lut og risikerer å slokke de gamle stjernene.

Jette Christensen og Marianne Marthinsen er ferdige med politikk etter de siste årenes tumulter, og på en dag som mandag manglet hun som kanskje er Aps fremste politiske kapasitet, nemlig Hadia Tajik.

På landsmøtet i vår var statsministeren oppsiktsvekkende blomstrende i rosen av sin avgåtte arbeidsminister og nestleder: «Du leverte gjennomslag og hadde en handlingskraft som jeg mener er nesten uten sidestykke.» Og siden har mange ventet på Tajiks retur som da Rogaland Ap relanserte henne til en post i regjeringen.

Det er fullt mulig at Tonje Brenna vil gjøre en god jobb som arbeids- og sosialminister, samtidig som det er påfallende at Brennas inhabilitet er blitt en ikke-sak mens pendler-saken er limt på Tajik. De fem årene mellom Brenna og den nyslåtte førtiåringen Tajik gjør det også feil å snakke om et generasjonsskille.

Rundt neste sving får nominasjonskomiteen i Rogaland Arbeiderparti sin mest krevende jobb på noen år. Skal Hadia Tajik fremdeles trone øverst på listen til stortingsvalget i 2025? Hva hvis Kari Nessa Nordtun fremdeles er stjernen som kan bringe stråleglans over et slitent parti? Bør ikke Kari-effekten gi seg utslag i førsteplassen?

Og hva med Andreas Bjelland Eriksen som så sant han ikke roter det til er et opplagt navn hver gang Ap skal i regjering? Blant minusene som hefter ved Nordtun og Eriksen er nettopp deres manglende erfaring som innvalgte på Stortinget. Derfor vil framtidige rikspolitiske karrierer kreve at regjeringens to siddiser også stiller til stortingsvalg.

Med valg som kanskje må gjøres mellom Kari Nessa Nordtun, Andreas Bjelland Eriksen, Hadia Tajik og Torstein Tvedt Solberg vil i hvert fall en av dagens sittende Ap-representanter bli dumpet. Og hva med fylkespartiets evige Boknafjord-dilemma når Stavanger-Bjørheimsbygd-aksen blir så dominerende? Tove Elise Madland er fra Vindafjord og representerer nordfylket, og en Stavanger-dominert liste er en rogalandsk umulighet.

For Rogaland Ap er det et luksusproblem med så mange sterke navn samtidig, like fullt er det et problem som må finne en løsning i løpet av neste år.

