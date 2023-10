Rødt: – Blottet for nye tiltak for folk med dårlig råd

– Regjeringa sier selv at deres viktigste mål er å redusere forskjeller. Men budsjettforslaget er blottet for nye tiltak for folk med dårlig råd og som tar kontroll over de økte prisene, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen i en pressemelding om statsbudsjettet som Støre-regjeringen legger fram fredag.

– Regjeringa skjermer bankenes milliardoverskudd og gjør ikke nok med den økonomiske utryggheten som har bitt seg fast, mener hun.

– De øker ikke velferdsstatens minsteytelser for pensjonister, uføre og folk på arbeidsavklaringer. De øker ikke barnetrygden. De som tjener minst får kanskje en femtilapp i måneden i skattekutt. Og strømstøtten justeres fra 70 til 73 øre, slik at strømprisene må bli enda høyere før folk får støtte.

Men Rødt-lederen roser regjeringen for at de begynner å prisjustere barnetillegget for arbeidsløse og folk på arbeidsavklaringspenger.

– Samtidig er det all grunn til å frykte at regjeringas anslag for prisvekst er for lav. Norges Bank og SSB forventer høyere prisvekst enn det statsbudsjettet legger til grunn. Når regjeringa ikke øker ytelsene for de som sliter mest, som sosialhjelp og bostøtte, utover den anslåtte prisveksten, betyr det at de får mindre penger mellom hendene.

Bruker milliarder

Nøkkeltallene fra statsbudsjett for 2024 ble lagt fram klokka 8 fredag morgen.

– Ting er litt lysere i år enn i fjor. På skatte- og avgiftssiden vil det komme noen lettelser, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han møtte pressen utenfor statsrådsboligen på Gimle i Oslo fredag morgen.

Budsjettet har tilsynelatende en nøytral effekt på norsk økonomi, i tråd med det Norges Bank la til grunn for rentebanen i september. Det ventes ikke å påvirke prisene eller renta opp eller ned.

Regjeringen plusser på oljepengebruken med 37,5 milliarder kroner, men holder seg godt under handlingsregelen med 409,8 milliarder oljekroner.

Regjeringen anslår at oljepengebruken tilsvarer 2,7 prosent av fondets verdi. Den såkalte handlingsregelen anbefaler at man i gode tider holder seg under 3 prosent.

– Budsjettet ser ut til å være ganske nøytralt, altså bidrar det verken til å løfte eller bremse veksten i økonomien, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB til NTB.

– Dette var ganske som ventet og på linje med det Norges Bank hadde lagt til grunn, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea til NTB.

– Brødsmuler i skattelette

Frp går kraftig ut mot nivået på skattelettene som regjeringen tilbyr i statsbudsjettet, sier nestleder Hans Andreas Limi til VG.

– Mens stadig flere står i brødkø fordi de ikke har råd å kjøpe mat, er regjeringens svar å gi dem en skattelette som tilsvarer rett over to brødskiver i uka. Skatteletten utgjør kun mellom 50 øre og 1 kroner per dag, er Limis første kommentar til statsbudsjettet til avisa.

Han er også svært kritisk til at regjeringen ikke gjør mer for å hjelpe folk med de ekstreme prisene.

– Bensinavgiftene har nå økt med omtrent en krone per liter siden Vedum ble finansminister, dette kommer på toppen av de ekstreme prisene og er en kraftig belastning for folk, særlig i distriktene hvor folk er helt avhengige av å bruke bil, sier Limi.

