Mer til kommunene og Forsvaret

Regjeringen bekrefter at de i budsjettet øker innslagspunktet i arbeidsgiveravgiften på høye lønninger fra 750.000 til 850.000.

– Ved fremleggelsen av budsjettet for 2023 la vi vekt på at ekstra arbeidsgiveravgift var et situasjonstilpasset og midlertidig tiltak i en krevende tid. Vi har sagt at den skal fases ut, og starter nå arbeidet med å heve innslagspunktet til 850 000 kroner, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Nytt innslagspunkt er om lag 60.000 kroner høyere enn om innslagspunktet kun ble justert opp med forventet lønnsvekst, til om lag 790 000 kroner. Den økte beløpsgrensen på 850 000 kroner innebærer at færre arbeidstakere vil bli omfattet av den ekstra avgiften

Provenytap anslås til om lag 1.8 milliarder kroner påløpt, hvorav 1,5 milliarder bokføres neste år.

Forsvaret

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier regjeringen prioriterer flere folk i Forsvaret i budsjettet. Det er 200 nye årsverk.

I tillegg er det 100 flere utdanningsplasser, 38 flere kadetter, styrket drift til Forsvarets høyskole og økt satsing på bolig, kaserner og kvarter i budsjettet.

– Dette budsjettet er med på å sikre Norge i en urolig tid. Sikkerhetssituasjonen krever at vi prioriterer å øke vår forsvarsevne på kort sikt, samtidig som vi forbereder Forsvaret på å vokse på lengre sikt. I 2024 prioriteres særlig flere folk i Forsvaret, styrking av beredskapslagre, styrking av heimevernet, alliert mottak og situasjonsforståelse i nord, sier forsvarsministeren.

Kommunene

Høyere pensjonsutgifter enn tidligere beregnet gjør at regjeringen vil øke de frie inntektene til kommunene i neste års statsbudsjett.

– En vekst på 6,4 milliarder kroner i de frie inntektene til kommunene vil gjøre det enklere å få budsjettene til å gå opp. Det er viktig for å sikre en sterk kommuneøkonomi, slik at de fortsatt kan sørge for gode tjenester til innbyggerne, sier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til NTB.

I kommuneproposisjonen for 2024, som ble lagt fram i mai, la Gjelsvik til grunn en realvekst i kommunenes frie inntekter neste år på mellom 5,6 og 5,9 milliarder kroner.

Som følge av nye og høyere anslag for pensjonsutgiftene foreslår regjeringen i statsbudsjettet som legges fram i dag, en økning på 6,4 milliarder kroner i de frie inntektene. Det tilsvarer en realvekst på 1,3 prosent. Regjeringen foreslår med det totalt 504,5 milliarder kroner i frie inntekter.

Veksten er fordelt med 5,1 milliarder kroner til kommunene og 1,3 milliarder kroner til fylkeskommunene.

– Veksten sikrer at sektoren vår har dekket økte kostnader til demografi og pensjon i 2023, i tillegg til å gi noe økt handlingsrom, sier Gjelsvik.

Høyere pensjonskostnader

Kommunalministeren sier at det er gjort nye beregninger i forkant av budsjettforhandlingene der pensjonsberegningen er vesentlig oppjustert.

– Det stemmer godt overens med tilbakemeldingene vi har fått fra kommunene, som viser at de reelle kostnadene de har, er høyere enn dem vi opererte med tidligere, sier Gjelsvik.

Mens regjeringen tidligere la til grunn en økning til pensjonsutgiftene på 1,2 milliarder kroner neste år, settes det nå av 2 milliarder kroner til dette.

– Det er viktig når forutsetningene endrer seg, at vi sørger for forutsigbarhet og stabilitet, sier Gjelsvik.

Penger til bosetting av flyktninger

De økte bevilgningene i forbindelse med endringene i demografi er blant annet knyttet til bosetting av ukrainske flyktninger i kommunene.

– Det er viktig i en tid der kommuner og fylker landet rundt har stilt opp for å ta imot flyktninger fra Ukraina, og har gitt dem en god start i Norge. De er på flukt fra krig, og mange har vært vitner til store ødeleggelser. Så å sørge for økte kostnader hos kommunene knyttet til dette, er viktig fra vår side, sier Gjelsvik.

Så langt i år har norske kommuner bosatt rundt 22.400 ukrainske flyktninger, mens det i 2022 ble bosatt over 31.000 flyktninger fra det krigsherjede landet.

Kompenserer for «straff» fra Solberg-regjeringen

100 millioner kroner er også satt av til kommunene som taper mest på endringen i inntektssystemet som Solberg-regjeringen gjorde i forbindelse med kommunereformen.

– Mange kommuner har blitt straffet ved at de ikke slo seg sammen. De har ikke fått full kompensasjon for smådriftsfordeler i inntektssystemet. Det mener vi er helt feil, og vi varslet i Hurdalsplattformen at vi ville endre det, sier Gjelsvik.

Han sier at regjeringen neste år vil legge fram et nytt inntektssystem for kommunene med virkning fra 2025.

– Men vi har startet med en delvis kompensasjon for inntektsåret 2024 for kommunene som ble straffet hardest av Solberg-regjeringen, sier kommunalministeren.