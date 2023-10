Dette betyr statsbudsjettet for deg

Saken oppdateres fortløpende

Fredag morgen la regjeringen fram sitt forslag til neste års statsbudsjett. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og resten av regjeringen har gjort grep som kan påvirke din privatøkonomi.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og regjeringen har lagt statsbudsjett-puslespillet for 2024. (Emilie Holtet/NTB)

Utvidet bostøtte

Midlertidige regler som gjør at flere får bostøtte, blir videreført i statsbudsjettet. I tillegg får bostøttemottakere ekstra kompensasjon for høye strømpriser.

Bostøtten utvides med 1000 kroner i måneden for januar, februar og mars, samt 150 kroner per ekstra husstandsmedlem på grunn av høye strømpriser. I tillegg blir det midlertidige regelverket som sørger for at flere får bostøtte, forlenget også framover.

I statsbudsjettet foreslår også kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) at man viderefører en høy låneramme for Husbanken, slik at flere kan få startlån. Det kommer også ekstra penger til boliger i distriktene og til utleieboliger.

Billigere for barnehagefamiliene

Fra 1. august neste år kuttes barnehageprisene til 2000 kroner i måneden. I dag er maksprisen for barnehage på 3000 kroner i måneden. De fleste barnehager har for øvrig også et tillegg for mat.

Regjeringen har allerede gjort barnehage gratis for barn nummer tre. Siden det i tillegg er søskenmoderasjon på 30 prosent for barn nummer to, blir den maksimale prisen en familie må ut med for barnehage – uansett hvor mange barn de har i barnehage samtidig – på 3400 kroner i måneden med de nye prisene.

Barnehage er allerede gratis for familier i tiltakssonen i Troms og Finnmark.

Fra 1. august neste år kutter regjeringen også prisene ekstra i kommuner med sentralitet 5 og 6 til 1500 kroner i måneden. SSB deler norske kommuner inn i en sentralitetsindeks fra 1–6 hvor 1 er de mest sentrale kommunene, og 6 er de minst sentrale.

Totalt er det 212 kommuner i disse to kategoriene.

Hva med renten? Her er sjeføkonomenes dom

– Budsjettforslaget oppgis å ha en nøytral påvirkning på norsk økonomi. Det endrer heller ikke på sannsynligheten for at vi får en ny renteøkning i desember, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til NTB.

Han er imidlertid tydelig, etter å ha sett nøkkeltallene og innsprøytingen av oljepenger, på at budsjettet trolig ikke vil presse priser og renter opp.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB tror heller ikke budsjettforslaget vil ha stor innvirkning på rentenivået.

– Vi holder en knapp på at styringsrenten heves ett knepp til, til 4,5 prosent i desember, sier hun til NTB.

Haugland beskriver også budsjettet som ganske nøytralt. Likevel er det overraskelser å finne i nøkkeltallene.

– Merk at inflasjonsanslaget for neste år er et helt prosentpoeng lavere enn Norges Banks anslag. Om sentralbanken får rett, kan det ende opp med økt pengebruk når budsjettet skal revideres neste vår, sier hun.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea er enig med kollegene.

– Vi holder en knapp på at styringsrenten heves ett knepp til, til 4,5 prosent i desember, sier han.

