Halverer antall kvoteflyktninger

I forslaget til statsbudsjett for 2024 som regjeringen la fram fredag morgen, foreslås det å kutte kvoten for overføringsflyktninger fra 2.000 plasser til 1.000 plasser.

– Det var veldig forventet at de kom til å kutte, men jeg er fortsatt skuffet. Det viser at regjeringen ikke viser solidaritet med mennesker på flukt, sier Kaja Yngsdal Hilleren, internasjonal leder i Sosialistisk Ungdom (SU) til Dagsavisen.

Regjeringen skriver at nivået på kvoteflyktninger må ses i sammenheng med nivået på asylankomster, særlig fra Ukraina. «En reduksjon av kvoten på 1.000 plasser frigjør om lag 164,7 millioner kroner i 2024, og samlet omtrent 3 milliarder kroner i perioden 2025-2028», skriver regjeringen.

Pengene som spares inn skal blant annet brukes til å betale for flyktningene som allerede har kommet og er forventet å komme i 2024, skriver regjeringen videre.

Kaja Yngsdal Hilleren er internasjonal leder i Sosialistisk ungdom. (Privat)

Flyktninger fra Ukraina

Siden begynnelsen av 2022 har 62.936 ukrainere søkt asyl i Norge. I statsbudsjettet er det lagt til grunn at det vil komme om lag 20.000 flyktninger fra Ukraina til neste år, i tillegg til 5.000 asylsøkere fra andre land.

Kuttet som foreslås i fremlegget til neste års statsbudsjett, kommer på toppen av fjorårets kutt fra 3.000 til 2.000 kvoteflyktninger.

– Kuttet i fjor var ille nok. Jeg skjønner ikke logikken, for selv om ukrainere er på flukt, så lider ikke andre flyktninger noe mindre av den grunn. FN ber oss om å ta 5000 kvoteflyktninger, og det bør vi innfri, sier Hilleren.

Bruker bistandsbudsjettet

Som i fjor foreslår også regjeringen å bruke av bistandsbudsjettet for å betale for flyktninger som kommer til Norge. «I 2024 foreslås det 3,8 milliarder kroner over bistandsbudsjettet for å dekke disse utgiftene», skriver regjeringen.

– Det synes jeg også er en veldig feil utvikling, at vi skal bruke av de midlene som skal gå til utvikling i andre land. Vi er et av verdens rikeste land. Hvis ikke vi klarer å sette av 1 prosent til bistand, hvem skal klare det da? spør Hilleren.

I fjor ble det spekulert på at kuttet i antall kvoteflyktninger var en snubletråd for SV. Regjeringen må forhandle med SV for å få flertall for budsjettet, og det ligger derfor an til at SV vil få gjort endringer i tråd med sine prioriteringer før det endelige budsjettet vedtas. Men kuttet i kvoteflyktninger ble slik regjeringen foreslo etter fjorårets forhandlinger.

– SUs holdning er at SV bør prioritere dette i forhandlingene, sier Hilleren.

Også Redd Barna reagerer på bruken av bistandspenger:

– Regjeringen regner fremdeles penger som blir brukt på flyktninger i Norge som en del av bistandsbudsjettet. Dette burde være dekket av andre budsjetter, skriver Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna i en pressemelding.

