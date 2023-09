SV om Høyre og valg-tvilen: – Det er farlig hvis tilliten til partiene ikke er der

– Det er to sider ved dette: Det ene er å avdekke hvor mye inhabilitet det har vært, det andre er tilliten til at folk hadde den informasjonen de burde ha, når de gikk for å stemme. Det er et stort og alvorlig spørsmål, sier tidligere SV-leder Audun Lysbakken, som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Det er denne komiteen som skal granske habilitetssakene i høst – også Erna Solberg og Sindre Finnes` aksjesak.

– Det er farlig hvis tilliten til partiene ikke er der. Derfor håper jeg inderlig at den tidslinjen Høyre skal legge fram er overbevisende, slik at vi kan få lagt den tvilen bort, sier Lysbakken til Dagsavisen.

– Det er ingen som vinner på at det er en slik usikkerhet. Det vil ramme oss alle: Tilliten til at det er fair play i norske valg, den er ekstremt verdifull for alle politiske leire.

– Kan skade tilliten

Lysbakken er altså redd for at Sindre Finnes` aksjesak kan skade tilliten folk i Norge tradisjonelt har hatt til at valgene gjennomføres på en ordentlig måte. Lysbakken mener Høyre nå har et stort ansvar for å forklare hva som skjedde i dagene før valget mandag 11. september. «Vi har ikke visst om dette og holdt dette hemmelig», hevdet Høyres nestleder Henrik Asheim tirsdag morgen på NRKs Politisk kvarter.

– Jeg er enig med Henrik Asheim at det er veldig viktig at ingen sitter igjen med det inntrykket, at Høyre har forsøkt å holde dette hemmelig, sier Lysbakken.

– De eneste som kan overbevise folk om dette, er Høyre sjøl. Det kan de gjøre ved å legge fram en tidslinje som det går an å tro på og som viser at de ikke, punkt en: Kunne lagt fram denne listen over aksjehandlene tidligere, og punkt to: At de ikke visste nok til at de burde bedt Sindre Finnes om å lage denne listen tidligere.

– Omfanget av inhabiliteten

Tidligere har Rødts leder Marie Sneve Martinussen vært den i den rødgrønne leiren som har vært tydeligst i sin kritikk av Høyre og Erna Solberg etter at aksjeskandalen ble kjent fredag 15. september.

– Det spiller ingen rolle om Erna Solberg ikke er gift med Sindre Finnes ved valget i 2025. Alt tyder på at hun og hennes rådgivere leflet med det norske demokratiet under valget i år. Det gjør at hun aldri vil være skikket til å være statsminister igjen, sa Martinussen til Dagbladet.

Lysbakken vil ikke så langt erklære at Erna Solberg «aldri kan bli statsminister igjen».

– Det avhenger av to ting: Det ene er omfanget av habilitet, det har vi ikke full oversikt over ennå. Det andre er selvfølgelig spørsmålet knyttet til tvilen om folk fikk den informasjonen de burde få før valget. For Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen sin del, er omfanget av inhabiliteten et kjernespørsmål. Jeg vil ikke konkludere på dette nå, for det er et så stort alvor over denne saken at den må behandles grundig. Alle opplysninger må på bordet før vi konkluderer, understreker Lysbakken.

