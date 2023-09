SV vil ha full gjennomgang av aksjeporteføljene til statsråder og ektefeller i forrige regjering

– Det som nå har blitt kjent, er dramatisk og uforståelig. Det er i særklasse viktig at en statsministers habilitet ikke kan trekkes i tvil, sier Lysbakken, som er SVs medlem i kontrollkomiteen.

Han mener det er uforståelig at de føringene Statsministerens kontor la for Sindre Finnes aksjehandel, ikke ble fulgt opp. Lysbakken mener det er behov for en kraftig innstramming når det gjelder i hvilken grad statsråder og deres familier kan eie og handle aksjer.

– Jeg vil ta opp i kontrollkomiteen om vi nå trenger en full gjennomgang av aksjeporteføljene til statsråder og ektefeller i forrige regjering, og samtidig forsikre oss om at det samme blir gjort i den nåværende, sier den tidligere SV-lederen.

