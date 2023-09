– Sindre har handlet langt mer enn han har fortalt meg og jeg har vært inhabil

Høyre-leder Erna Solberg sier at omfanget av ektemannens aksjehandel medfører at hun har vært inhabil i flere saker hun behandlet da hun var statsminister.

Sindre Finnes opplyste ikke om aksjehandlene sine til Erna Solberg da hun var statsminister og heller ikke i ettertid, opplyser Solberg.

Alvorlig

Høyre offentliggjorde fredag listen over ektemannens aksjehandel i perioden da Solberg var statsminister.

– Sindre har handlet langt mer enn han underveis har fortalt meg og Statsministerens kontor, sier Solberg.

– Det er alvorlig fordi det innebærer at jeg egentlig har vært inhabil i enkelte saker jeg har behandlet da jeg var statsminister.

Han har gjort det på tross av at han visst at han ikke skulle gjøre det.

– Han har drevet med omfattende, kortsiktig aksjehandel, til tross for at han har visst at han ikke skulle gjøre det, sa Solberg på en pressekonferanse fredag.

Gjør vondt

Han informerte ikke kona eller med Statsministerens kontor da hun var statsminister, og heller ikke i ettertid.

– Det gjør vondt for meg å være så hard mot Sindre som jeg er i dag, sa en tydelig preget Solberg.

Hun er likevel tydelig på at det ikke er noen grunn til å tro at noen vedtak har vært ugyldige, fordi hun ikke visste om detaljene rundt ektemannens aksjehandel.

– Jeg er helt sikker på at Sindre aldri har fått innsideinformasjon fra meg. Det er ikke mulig å kategorisk utelukke at han kan ha fått innsyn i noe, men jeg tror ikke det, sier hun.

– Tillitsbrudd er vanskelig, særlig i en familie, sa en følelsesladd Solberg, som understrekte at hun vil ta samtalene videre med sin ektemann og ikke gjennom pressen.





















