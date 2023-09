110 år med Ap kan være over. Nå vil Magnus bli sjefen i Sarpsborg

Etter en 110-årig tilværelse i skyggen kan Høyre omsider tre fram i Sarpsborg.

Nå virker det som om partiet overtar makta etter at Arbeiderpartiet har totaldominert ordførerkontoret siden 1913.

– Jeg er stolt over alt det vi har utrettet som parti. Å få være med på noe slikt er en opplevelse som bare skjer én gang i livet. Jeg har prøvd å nyte hvert sekund, sier ordførerkandidat Magnus Arnesen til FriFagbevegelse.

Blått flertall

Klokka 21.00, da forhåndsstemmene var telt opp, hadde den blå blokka med Høyre, KrF, Frp og Pensjonistpartiet et klart flertall med 22 representanter i bystyret.

Til sammenligning var rødgrønn side med Ap, Sp, SV, MDG og Rødt inne med 1

– Dette er en veldig oppløftende start. Det er alltid positivt med gode meningsmålinger og et positivt resultat på starten av valgkvelden, sier han.

Høyres resultat etter forhåndsstemmene var formidabelt.

Oppslutningen på 26,2 prosent er en forbedring på hele 16 prosentpoeng siden 2019.

Aps resultat var nesten tilsvarende svakt – fra 34,5 prosent i 2019 til til 28,9 prosent nå.

– Det kan virke som om de nasjonale trendene har truffet kommunene i Norge, sier Therese Thorbjørnsen, Aps ordførerkandidat, til FriFagbevegelse.

I de to foregående lokalvalgene i 2019 og 2015 var forhåndsstemmene nesten identiske med det endelige valgresultatet.

– Vi tar de seirene vi får. Blir dette resultatet, har jeg store forhåpninger om et borgerlig flertall i Sarpsborg, oppsummerte Arnesen mens navnet hans runget i bakgrunnen på valgvaken på Olsens Pub midt i hjertet av byens gågate.

Les alt om valget

Rekordlang tid

Ingen andre steder har Ap styrt og stelt så lenge som i Olav den helliges by. Det er bare Stange og Lillestrøm som er i nærheten av å vise maken til samme Ap-hegemoni over tid.

– Jeg tror mange sarpinger har tillit til oss fordi vi har et bra lag med en stor kontaktflate og et brennende engasjement, sier Magnus Arnesen.

Han har, sammen med Sarpsborg Høyre, drevet en intens valgkamp de siste ukene. Gjøremålene fra morgen til kveld – sju dager i uka – har så å si vært altoverskyggende.

– En enkel suksessformel, som er veldig riktig i en stund som dette, er at flinke folk får belønningen sin dersom de jobber hardt nok. Og det har vi gjort, sier Høyres ordførerkandidat.

[ Støre gratulerer Erna: – Vi må være ærlige og si det som det er ]

Dette vil han gjøre

Han vil prioritere å gjøre følgende grep i den kommende fireårsperioden dersom Høyre vinner:

Sørge for at flere sarpinger kommer seg inn i arbeidslivet

Få orden på kommuneøkonomien og ha månedlige rapporteringer

Økt bemanning i skolen og flere læremidler. Skolene skal selv få bestemme hva de trenger

Sette fart på eldreomsorgen. Dobbelt så mange vil være over 80 år i Sarpsborg i 2030

Det har ikke manglet på politiske sparringpartnere og gode råd i valgkampen.

Arnesen har hatt Erna Solberg, Høyres leder og tidligere statsminister, på middagsbesøk og gått tur ved idylliske Tunevannet sammen med Ingjerd Schou (H), stortingsrepresentant og tidligere statsråd, fra Sarpsborg.

– Å være offensive i politikken, i posisjon og i opposisjon, har Høyre vært flinke til, og det er noe Erna har æren for. Vi skal være det mest aktive og relevante politiske verkstedet i Sarpsborg, påpeker han.

[ Arbeiderpartiet spurtet godt på en forlengst tapt distanse. ]

Allierte svikter

At Ap nå kan miste Sarpsborg etter 110 år, er et lokalpolitisk jordskjelv – til tross for at det har vært et flertall for borgerlig side på meningsmålingene.

Byen har vært, og er fremdeles, en stor Ap-bastion. Partiet er fremdeles størst.

– Akkurat det er jeg veldig stolt over, sier Therese Thorbjørnsen.

Partiets grunnfjell har ikke forvitret helt, men det er akkurat nå ikke nok til å være i førersetet. Det er først og fremst Aps samarbeidspartier som har sviktet.

– Jeg vet at det er en klisjé, men dette blir kjempespennende, og hver stemme teller, minner Thorbjørnsen om.

I Sarpsborg har det politiske flertallet de siste fire årene bestått av Ap, Sp, SV, MDG og Rødt.

Det ligger mye historisk prestisje i ordførerduellen mellom Høyres Magnus Arnesen og Aps Therese Thorbjørnsen. Ventetida for Høyre etter 110 år med Ap-dominans er én ting. En annen ting er at Sarpsborg aldri tidligere har hatt en kvinnelig ordfører.