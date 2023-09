Støre gratulerer Erna: – Vi må være ærlige og si det som det er

FOLKETS HUS (Dagsavisen): – Vi må være ærlige og si det som det er. Ap går tilbake. Noen steder ganske mye. Det er ikke godt nok. Ambisjonene våre er større. Vårt mål er selvfølgelig å være landets største parti, sa Jonas Gahr Støre fra talerstolen på Folkets hus i Oslo.

Kun jubelen fra storskjermen som sendte direkte fra Høyres hus var å høre da prognosene for valget ble sluppet klokka 21 på Arbeiderpartiets valgvake i Oslo. Der ble Høyre, for første gang på 99 år presentert som Norges største parti.

Da Arbeiderpartiets tall på 21,6 ble lest opp ble det møtt med avmålt applaus i Folkets hus på Youngstorget.

Statsminister Jonas Gahr Støre gikk på scenen rundt klokka 23:15 var det heller ingen jubel som stod i taket.

– Vårt mål ved dette valget var å vinne og gjenvinne flest mulig ordførere og byrådsledere, og søke makt og innflytelse. Vi visste det ville bli en tøff oppgave, og det ble en tøff oppgave. Vi visste det ville bli jevnt. Og det ble veldig jevnt mange steder, sa Støre.

Gratulerte Høyre

Han benyttet anledningen til å gratulere valgvinnerne i Høyre, som for første gang siden 1924 ble Norges største parti.

– Jeg vil gratulere Høyre med godt valg. Jeg vil takke Erna Solberg og andre partilederne for tøffe fighter og reale debatter, sa Støre.

Han viste til at det fortsatt telles stemmer, og mye er uavklart. Likevel er det klart: Arbeiderpartiet går kraftig tilbake og mister makten i mange byer og kommuner der de styrer i dag.

– Vi er stolte av det dere har fått til. Dere er våre kamerater, og vi står sammen også når det er tøft, sa Støre.

Uløste oppgaver

Støre viste samtidig til at partiet vokste gjennom valgkampen, og at sosialdemokratiet fortsatt har mange uløste oppgaver framover, som på klima og energiområdet, i eldreomsorgen og for barn og unge.

– En god oppvekst varer hele livet, men det gjør også en dårlig. Vi skal være der for alle, sa Støre.

