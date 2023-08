Holder stand i valgkampen - tross habilitetsbråk

På Grønlands Torg står tre av Oslo Aps rundt 1000 frivillige valgkamparbeidere og deler ut Ap-brosjyrer til forbipasserende, potensielle velgere. De smiler og snakker med folk og hevder overfor Dagsavisen at stemningen er veldig god, selv om det er dagen derpå etter at nyheten om nok en habilitetssak i deres egen regjering slo ned som bombe.

Saken om utenriksminister Anniken Huitfeldt og hennes aksjekjøpende ektemann kom midt i innspurten av en fra før nervepirrende innspurt i det jevne Oslo-valget, der byrådsmakten står på spill.

Tror på Anniken

Dag Langer Andersen har nettopp kommet til torget for å begynne på en økt på stand for Oslo Ap. Han er ellers styremedlem i Gamle Oslo Arbeiderparti, og har mange år bak seg som tillitsvalgt i fagbevegelsen før han ble pensjonist. Dagsavisen spør ham om hva han først tenkte da han hørte nyheten om Huitfeldt og habilitetssaken onsdag ettermiddag.

– Hva tror du? spør han med lett sarkasme i stemmen.

– Jeg begynte å grine, for å si det rett ut.

Så legger han til:

– Men Anniken roter ikke med sånt. Hun juger ikke. Jeg tror på det hun sier.

Huitfeldt har sagt til VG at hun ikke har oppfylt sin plikt som statsråd, og at hun har gjort feil. Hun har vært tydelig på at hun ikke var klar over ektemannens aksjehandler og at hun uansett ikke har gitt ham ulovlig innsideinformasjon, skriver NTB.

Saken er den fjerde habilitetssaken i Støre-regjeringen, og to statsråder har trukket seg som følge av habilitetsbrudd (se faktaboks for tidslinje i saken).

Frode Jacobsen er inne i sin 22. valgkamp. Den første var i 1983. (Hanne Mauno)

[ Ta bort ekstraskatten ]

– Ropte noe om habilitet

Ved siden av ham står Oslo Aps leder og stortingsrepresentant Frode Jacobsen. Han forteller ivrig om «god stemning» på Grønland, men innrømmer:

– Jeg skulle gjerne vært dette foruten. Jeg vil heller snakke om Vahl skole rett borti her, enn at journalister som deg kommer bort og i stedet stiller meg spørsmål om habilitetssaker, sier Jacobsen til Dagsavisen.

– Men samtidig: Jeg har ikke fått negative tilbakemeldinger fra folk som har gått forbi i dag. De tar imot brosjyrer – det er alltid et godt tegn – og de vil snakke om lokale oslosaker, om skole og om eldreomsorg. Ok, det var kanskje en som ropte noe om «habilitet» i det han gikk forbi tidligere i dag, men noe sa meg at han uansett ikke er typen som stemmer Arbeiderpartiet, forteller fylkeslederen.

– Dette er min 22. valgkamp for dette partiet. Det har skjedd mye i løpet av disse årene, og folk har vært forbanna på oss før. Noen er sikkert forbanna nå også. Det må vi tåle.

[ – Jeg syns mest synd på henne ]

– Ikke akkurat drahjelp

Den tredje frivillige Dagsavisen møter på Oslo Aps stand på Grønland Torg, er Nina Amble, pensjonert arbeidsforsker fra Oslo Met. Hun bekrefter at folk på torget ikke kommer med ukvemsord mot Oslo Aps stand denne dagen derpå, etter regjeringens fjerde habilitetssak.

– Vi står jo her på Grønland, så å si midt i partiets hjerte. Folk viser respekt, er hyggelige, tar imot brosjyrer og noen vil høre mer om vår politikk og om kandidatene. Til de unge snakker jeg varmt om vår flotte, unge kandidat til bydelsutvalget i Gamle Oslo, nemlig Agnes Nærland Viljugrein, forteller Amble.

– Men det har jo hendt at noen sier til oss som står på stand: «Dere får jo ikke akkurat drahjelp fra de på toppen».

[ – Privatisering av vil barbere lønna til de ansatte ]

– Har det kjipt

Når han er ferdig med å stå på stand på Grønland, skal fylkesleder Frode Jacobsen ut og banke på dører på Lambertseter. Valgkampen i Oslo fortsetter etter planen, uavhengig av hva som skjer på sentralt hold.

– Jeg er sikker på at Anniken har det kjipt nå, sier han om utenriksministeren.

– Jeg er også sikker på at hun tenker på oss som står på stand i lokalvalgkampen, og at tanken plager henne.

[ Heldagsskolen som forsvant ]

Partisekretær Kjersti Stenseng er ikke glad for enda en habilitetsskandale fra regjeringen. (Lise Åserud/NTB)

– Skjønner de som er lei

Den øverste lederen for Aps valgkamp rundt om i landet, partisekretær Kjersti Stenseng, formulerer seg omtrent som Frode Jacobsen når Dagsavisen spør om hva slags betydning Huitfeldt-saken får for Aps valgkamp generelt.

– Ja, dette skulle vi gjerne vært foruten. Jeg skjønner de som er lei saker som trekker fokus bort fra politikken midt i innspurten av en lokal valgkamp. Nå må fokuset tilbake på de lokale sakene og kandidatene våre, skriver hun i en tekstmelding til Dagsavisen.

[ Rådhuset er i valgkampmodus ]

---

Tidslinje: Huitfeldt-saken

Dette er hva som har skjedd i saken der ektemannen til Anniken Huitfeldt (Ap) har kjøpt og solgt aksjer, blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, mens hun har vært utenriksminister.

14. oktober 2021: Huitfeldt tiltrådte som utenriksminister i Jonas Gahr Støres (Ap) regjering.

Uken etter tiltredelsen spurte utenriksråd Torgeir Larsen, som er Utenriksdepartementets øverste embetsmann, om ektemannen Ola Flems økonomiske interesser. Hun fortalte, etter samtale med ektemannen, at han plasserte mesteparten av verdiene i sitt eget selskap i aksjefond og noe i enkeltaksjer.

Etter tiltredelsen gikk Huitfeldt og ektemannen gjennom Håndbok for politisk ledelse og aktsomhetsreglene sammen, og hun oppgir at hun nevnte våpenaksjer spesielt som noe han måtte holde seg unna.

6. august: I kjølvannet av habilitetssakene i Støre-regjeringen spurte Huitfeldt ektemannen om hans aksjekjøp på Oslo Børs. Ifølge henne var det da hun forsto omfanget av ektemannens aksjekjøp.

7. august: Huitfeldt gikk til utenriksråden og fortalte om ektemannens aktivitet i aksjemarkedet.

Etter dette sendte Utenriksdepartementet en forespørsel til Justisdepartementets lovavdeling for en avklaring om utenriksministeren var inhabil og eventuelle konsekvenser.

10. august: Departementet rådet Huitfeldt til å be ektemannen fryse all aksjeaktivitet inntil videre, noe han gjorde, ifølge Huitfeldt.

11. august: Huitfeldt ga utenriksråden en liste over samtlige transaksjoner som Flem har foretatt.

17. august: Oversikten ble lagt fram for departementets rettsavdeling. Den viser at i underkant av 100 transaksjoner ble gjennomført i perioden fra hun i oktober 2021 tiltrådte som statsråd til august 2023. Flere av selskapene har koblinger til saker som Utenriksdepartementet, regjeringen og/eller Kongen i statsråd har behandlet i samme tidsperiode.

22. august: Flem solgte samtlige børsnoterte enkeltaksjer i sitt investeringsselskap.

28. august: Lovavdelingens svar kom, der sto det at utenriksministerens inhabilitet ikke kan ha virket inn hvis hun faktisk ikke var kjent med ektemannens interesser i bestemte selskaper.

---