– Jeg synes mest synd på henne

Onsdag 30. august ble det kjent at utenriksminister Anniken Huitfeldts ektemann Ola Flem har kjøpt og solgt aksjer i blant annet Kongsberg Gruppen og børsnoterte lakseselskaper.

Det var VG som først omtalte saken.

– Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene til å skaffe meg oversikt over min manns økonomiske aktiviteter. Det er grunn til å tro at jeg har vært inhabil i flere av sakene, sier Huitfeldt til NTB.

---

Anniken Huitfeldts ektemann Ola Flem har kjøpt og solgt aksjer i blant annet Kongsberg Gruppen og i børsnoterte lakseselskaper.

Huitfeldt sier selv at hun ikke har oppfylt sin plikt etter habilitetsreglene til å skaffe seg oversikt over Flems økonomiske aktiviteter. Hun mener hun kan ha vært inhabil i flere av sakene.

Tidligere har kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) trukket seg på grunn av habilitetsbrudd. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har beklaget habilitetsbrudd, men fortsatte i regjering.

Habilitetssakene er blitt tema for en granskning i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Kilde: NTB

---

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen. (Privat)

Den siste tiden har flere habilitetssaker blitt tema for en granskning i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, blant annet saken der E24 avslørte at tidligere statsråd og nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen for 415.000 kroner. Saken førte til at statsråden trakk seg fra vervet.

Til tross for at det er flere likhetstrekk mellom Huitfeldt-saken og Borten Moe-saken, mener jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen at Huitfeldt-saken skiller seg fra Borten Moe-saken i alvorlighetsgrad.

– Ut fra det vi vet sikkert nå, er denne saken mindre alvorlig enn Borten Moe-saken. Hvis vi går ut fra at det Huitfeldt sier er sant, så er det ektemannen som har gjort feil, uten at hun visste om det, sier Marthinussen til Dagsavisen.

Han mener det kan høres pussig ut at hun ikke har hatt større innsikt i ektemannens handlinger.

– Men det er vanskelig å bebreide henne for det, synes han.

– Dersom hun har gitt han klar beskjed om ikke å handle i for eksempel våpen-aksjer, og han velger å gjøre det likevel, og også selger lakse-aksjer rett før vi vet om den planlagte lakseskatten, synes jeg det er urettferdig at man går rett i strupen på henne.

– Du mente at Borten Moe burde etterforskes for innsidehandel. Bør det samme skje her?

– Økokrim kunne ha spurt henne om å forklare seg om hva hun har sagt til ektemannen og eventuelt hvor mye hun har visst. Men ektefeller har ikke vitneplikt, så hvis saken kom til etterforskning kunne hun valgt å ikke forklare seg. I så fall har Økokrim ikke noe grunnlag for videre etterforskning.

– De er ektefeller og har felles økonomi. Dermed har potensielt hennes økonomi vært involvert i aksjehandel med Kongsberg Gruppen. Hvordan stiller det seg juridisk?

– Juridisk er felles økonomi et upresist begrep. Det betyr bare at du velger å bruke dine egne penger på ektefellen. Ut over det, råder man over egne midler fram til man eventuelt skiller seg. Men hva skal du gjøre om ektefellen din skjuler ting, eller gjør det du har sagt klart ifra om at han ikke skal gjøre? spør han retorisk.

– Vi vet ikke om ektemannen bevisst har handlet i strid med beskjeder fra Huitfeldt, eller om han bare har glemt det, og vi vet ikke hvilken informasjon han har fått fra henne i forkant av investeringene henne. Hvis det Huitfeldt sier er sant, har ikke hun gjort mye feil.

Marthinussen mener det er mer et politisk spørsmål enn juridisk.

– Hvis du ikke vet, kan ikke det påvirke beslutningsgrunnlaget ditt.

Han sier at innen profesjonell offentlig forvaltning, prøver man alltid å unngå denne type inhabilitet.

– Den eventuelle kritikken her, er at hun ikke har gjort nok for å forsikre seg om at alt er bra. Fordi det gir svekket tillit om man bare må stole på at toppolitikere snakker sant der det objektivt sett foreligger forhold som gjør noen inhabil, sier han.

– Men man må forvente en viss grad av tillit i et ekteskap, og hun har eksplisitt bedt han å holde seg unna den type handler. Likevel velger ektemannen å handle i våpen-aksjer. I så måte synes jeg mest synd på henne, igjen med forbehold om at hun ikke vet mer enn hun sier, sier Marthinussen.

Flere politiske skandaler enn før

Kim Arne Hammerstad er forfatter av boken «Politiske skandaler – sex, korrupsjon og maktkamp», der han tok et dypdykk i alle politiske skandaler i Norge fra etter krigen og fram til 2020, da boka kom ut. Dersom du er en av dem som synes det blir flere og flere slike saker, tar du ikke feil, ifølge Hammerstad.

– Siden 2017 til i dag har vi hatt 17 politiske skandaler, eller 18 dersom denne saken også regnes med. Til sammenligning hadde vi før 2017 0,8 skandaler i året. Med Huitfeldt-saken er vi oppe i 3 skandaler i året, i årene 2017-2023, sier Hammerstad, som også jobber som politisk kommentator i Agenda Magasin.

For at en sak skal regnes som en politisk skandale i Hammerstads matriser, må saken ha et politisk personfokus.

– For eksempel er Nav-skandalen en systemskandale, fordi den ikke har personfokus. Videre må det være et vedvarende medietrykk over flere dager, og det må være kritikk av overtrampet – som i denne saken er aksjekjøpene som har ført til at MDG har bedt om hennes avgang. Det holder ikke at saken omtales av ett medium, den må være på toppen av NRK og andre store medier for å registreres som en skandale.

Hammerstad sammenligner Huitfeldt-saken med Ola Borten Moe-saken, men mener at det er to tydelige forskjeller – som kan være det som gjør at Huitfeldt blir sittende, i motsetning til Borten Moe.

– Det ser ut som at Huitfeldt kan hente seg inn fordi det ikke er hun som har kjøpt aksjene, men ektemannen. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han velger å tro at Huitfeldt har vært profesjonell nok til ikke å gi hemmeligstemplet informasjon til ektemannen. Derfor får vi dette nye begrepet, uvitende inhabil; at hun ikke var klar over at det ble solgt og kjøpt aksjer i disse selskapene mens hun var utenriksminister.

– På spørsmål om hun har fulgt håndboken til punkt og prikke, vil jeg påstå at hun må ha vært noe unøyaktig ettersom hun sier at hun visste det ble handlet i enkeltaksjer. Da burte hun ha satt seg mer inn i hvilke aksjer og hatt en dialog med Statsministerens kontor, og eventuelt meldt seg inhabil. Eller så måtte hun ha sagt til ektemannen at han ikke kunne kjøpe de aksjene.

Hvorvidt saken ender opp med å bli en av de politiske skandalene på hans liste, gjenstår å se.

– Når jeg ser på håndteringen av denne saken, så synes jeg hun har håndtert saken bra. Hun har selv gått til VG og lagt fram alt av dokumentasjon som er mulig å legge fram. Dermed har hun tatt luven ut av noe av dramaturgien i skandalen, siden hun selv sitter med «the upper hand». I motsetning til Borten Moe, som ble avslørt av E24. Det er to ting som skiller disse sakene, at hun selv kom med informasjonen, og at det ikke er hun selv, men ektemannen, som har handlet aksjene.

– Hvorfor er det så mange flere skandaler etter 2017, tror du?

– Veldig mange av skandalene – som reiseregninger, pendlerbolig, habilitet – har nådd offentligheten ved hjelp av svært god gravejournalistikk. Jeg tror rett og slett at det er mediene som har blitt flinkere, snarere enn politikerne som har blitt mer lovløse.

Forfatter og skribent Kim Arne Hammerstad. (Álvaro Ramos Izquierdo)

Kan påvirke valget

Hvorvidt en politisk skandale påvirker et valg, kommer ifølge Hammerstad an på hvor tett opptil valget hendelsen ligger.

– Vi hadde Ropstad sin gutterom-sak i forkant av valget for to år siden. Nå er vi tettere på valget. En mekanisme er at antall forhåndsstemmer stiger for hvert valg, slik at jo nærmere valgdagen vi kommer, jo færre velgere har man å overbevise eller skuffe, ettersom de allerede har stemt. Det er ikke gjort mye forskning på valgkamper i Norge, fordi det er for liten forskjell til å generalisere.

– Når det gjelder meningsmålinger har ikke politiske skandaler hatt noen stor innvirkning på politisk oppslutning. Men det kan være det blir en dupp for Arbeiderpartiet nå, avhengig av hvor stor saken blir. Om det bare er dagen i dag, og så er det over fram til høringen i Stortinget. Tar saken over mer av mediedekningen den kommende uken, er det et problem for Ap fordi det har en akutt effekt på meningsmålingen, sier Hammerstad.

Håndbok for politisk ledelse inneholder reglement og veiledning om blant annet arbeidsvilkår for departementenes politiske ledelse. Tidligere onsdag ble reglene for retningslinjene for aksjehandel skjerpet og tydeliggjort. Her heter det blant annet at hvis politikerne har aksjer når de tiltrer, kan de velge mellom å selge dem, «fryse» eierskapet eller få noen andre til å forvalte aksjene. I håndboka blir det også tydeligere hva en politiker skal gjøre dersom ektefellen eier aksjer.

– Det henvises stadig til denne håndboken. Hvor vanskelig er det egentlig for en statsråd å ikke bryte disse reglene?

– En ting er håndboken, men jeg stusser på hvordan ledelsen ved Statsministerens kontor ser ut til ikke ha hatt noen kultur for å følge opp statsrådene.

Når ektefellene ødelegger

Det er ikke bare i Huitfeldt-saken at norsk politikk har sett eksempler på at ektefeller har ødelagt for sine respektives politiske karrierer.

– Vi har jo saken med Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes og tidligere kulturminister Thorhild Widvey. Finnes fikk også boten for sushi-laget i 2021 – så han har to slike tilfeller. I Wara-saken måtte justisminister Tor Mikkel Wara fratre på grunn av de truslene samboeren kom med. Og vi har Åslaug Haga-saken, der ektemannen var byggeleder for oppføringen av et ulovlig stabbur. I mediedekningen etter den saken, ble det problematisert at denne statsråd måtte gå av på grunn av ektefellens handlinger, sier Hammerstad.

Han mener det viser en grov feilslutning av ektemannen, å handle i våpen- og lakseaksjer samtidig som Huitfeldt er utenriksminister og stortingsrepresentant.

– Hun sier at disse aksjekjøpene var basert tekniske analyser, og isolert sett er det en god investering å handle i våpen under krig. Men det etiske kompasset er ikke fininnstilt når tar en sånn avgjørelse, spesielt når man er gift med utenriksministeren som opptil flere ganger har besøkt krigsområdene. Det burde ha ringt en bjelle, og det samme gjelder for Borten Moe i februar.