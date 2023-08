Lanserer billetter for dem som er lei barneskrik om bord i fly

Det tyrkiske flyselskapet Corendon Airlines tilbyr nå passasjerene sine et tilvalg for dem som ønsker å reise i stille omgivelser.

102 av totalt 432 seter om bord i en Airbus A350 vil bli fysisk avskjermet og forbeholdt voksne, skriver Reuters. Hensikten er å tilby dem som reiser uten barn en rolig reise, samt at foreldre ikke trenger å bekymre seg for at gråtende eller urolige barn skal irritere medpassasjerer.

Corendon vil tillate barn ned i 16-årsalderen å sitte i voksensonen, men ingen yngre enn det.

Ordningen vil først bli testet ut på ruten mellom Amsterdam og øystaten Curaçao fra og med november. Denne flyturen tar vanligvis rundt 10 timer.

Neppe en fullstendig isolert stillesone

Ifølge Reuters vil flyselskapet kreve en ekstra reservasjonsavgift på 45 euro for å kunne sitte i den barnefrie sonen, eller 100 euro hvis man vil sikre seg en av de ni setene med ekstra beinplass. Med dagens kurs utgjør det henholdsvis 521 og 1.157 kroner ekstra. Altså en nokså stiv pris å betale for å kunne sitte sammen med bare andre voksne.

Brett Snyder, som driver reisebyrået Cranky Flier, tror det likevel vil være etterspørsel etter disse setene.

– For et stort fritidsflyselskap som Corendon, som sannsynligvis er fullt av småbarnsfamilier, kan jeg skjønne at det er attraktivt for noen som reiser uten barn å betale ekstra for å være borte fra dem og få mer fred og ro, sier han til Reuters.

Samtidig påpeker han at passasjerene som sitter bakerst i voksensonen trolig vil høre barnegråt likevel.

– Så det er litt som i gamle dager da man satt på siste rad i den røykfrie sonen, men likevel kunne kjenne røyklukta, sier han.

Ikke aktuelt i Norge

Corendon er ikke det første flyselskapet som prøver ut en seksjon uten små barn. Scoot, som eies av Singapore Airlines, selger billetter til en sone om bord i flyene der passasjerene må være minst 12 år, skriver Reuters.

Malaysia Airlines sa at de ville tilby en lignende løsning i 2012, men snudde senere.

Her i Norge er det foreløpig ingen planer om å tilby barnefrie flyseter.

– SAS har ikke planer om å innføre barnefrie soner på våre flygninger. Jeg kjenner heller ikke til at det er noen etterspørsel etter det, men opplever at man er flinke til å tilpasse seg behovene til ulike passasjergrupper, opplyser Tonje Sund, pressesjef i SAS, til Dinside.

Heller ikke Norwegian vil gjøre som Corendon.

– Norwegian ønsker alle passasjerer velkommen om bord i alle faser av livet, opplyser Eline Hyggen Skari, senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, til Dinside.

