Vil spore bruken av privatfly til norske rikinger

Jack Sweeney ble bannlyst fra Twitter av Elon Musk for å ha sporet milliardærens privatfly gjennom kontoen @ElonJet. Tidligere i sommer dukket han plutselig opp på det nye sosiale nettstedet Threads, der han har fortsatt sporingen og fått over 124.000 følgere.

Sweeney har lenge hatt en lignende konto på Instagram og publiserer også privatflybruken til andre kjente milliardærer, iblant ledsaget med informasjon om hvor mye CO₂-utslipp hver enkelt flyging har hatt.

Dette er en praksis som Rødt også ønsker seg i Norge.

– Det er viktig at folk blir opplyst om dette. At folk ser at de superrike reiser med privatfly i stedet for rutefly, ofte på strekninger der det finnes alternativer med rutefly som vanlige dødelige benytter seg av. Det understreker hvilket klimasløseri mange rikinger står bak, sier Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug til Dagsavisen.

Må tåle å bli satt i gapestokk

Hun mener saken med Elon Musk illustrerer godt hvordan de mest velstående i samfunnet prøver å holde rikdommen sin, og ikke minst klimautslippene sine, skjult. For dette handler først og fremst om miljøet, påpeker hun.

Jack Sweeney, her fra et besøk i Bergen tidligere i år, er mannen som står bak kontoen ElonJet, som sporer reisene til milliardærens privatfly. Nå ønsker Rødt seg en lignende oversikt for norske rikfolk. (@jxck.sweeney / Instagram)

– Privatfly er en klimaversting. De står for større CO₂-utgifter per hode enn vanlige rutefly. Selv om disse reisene er finansiert av private penger, er det snakk om bruk av jordas felles ressurser. Det er en slags allmenning her likevel, som gjør at makten de rike har til å forbruke mye fortjener å gås etter i sømmene.

– Kan ikke dette føre til en offentlig gapestokk av enkeltpersoner?

– En konsekvens av å kartlegge privatflybruk er at det kan knyttes til de menneskene som bruker privatflyene. Det er alltid en fare for offentlig gapestokk på grunn av det. Men jeg mener vi ikke kan legge skjul på at det er de rikeste som forurenser mest. Folk som har store formuer har ofte også et stort forbruk og mye makt. Da må de tåle mer enn andre, synes jeg, og i større grad være i offentlighetens søkelys, svarer hun.

– Krever en viss åpenhet

Sporingen av privatflyet til Elon Musk og andre muliggjøres av ADS-B, som står for «Automatic Dependent Surveillance – Broadcast». Dette er informasjon om posisjon, identitet og andre parametere som luftfartøy med denne teknologien sender ut.

Det er dette systemet som flytrafikksider som Flightradar24 hovedsakelig baserer seg på. Marhaug mener slike offentlige samlesider om flytrafikk er nyttige, men at det også burde være en dedikert oversikt for bruken av norske privatfly.

Dette ser hun for seg kan samles og gjøres synlig av et offentlig forvaltningsorgan, i motsetning til å styres av privatpersoner som Sweeney.

Tesla-grunnlegger Musk har tidligere argumentert for at det utgjør en sikkerhetsrisiko at alle til enhver tid skal vite hvor privatflyet hans befinner seg. Dette mener Marhaug er et argument som ikke holder vann.

– Hvis han er redd for det, er det bare et argument for å ta rutefly i stedet. Da får han anonymiteten sin. Det kan finnes grunner til å holde reising med privatfly skjult, men en oversikt som dette behøver ikke å være i sanntid. Det kan godt vært en viss forsinkelse. Poenget er at vi er nødt til å synliggjøre forbruket i stedet for å skyve det under teppet. Det er hensikten her, og det krever en viss åpenhet, sier stortingspolitikeren.

Et virkemiddel for å forby privatfly

Rødt har lenge vært tydelige på at de ønsker seg et forbud mot privatfly. Dette har Marhaug tidligere argumentert for i Nettavisen.

– Vi ønsker oss et forbud mot privatfly, med noen unntak som går på helse og sikkerhet. Det mener jeg er helt realistisk å innføre. Det er ingen menneskerett å fly privatfly, sier hun til Dagsavisen.

Hun anser en oversikt over bruken av privatfly som et nyttig virkemiddel for å nå det målet.

– Hvis vi skal ha en diskusjon om å forby bruken av privatfly, er nøkkelen til det at problemet blir belyst, sier Rødt-politikeren.

Ifølge tall fra analysebyrået Cirium, gjengitt i Nettavisen, var det 6.705 avganger med privatfly fra norske flyplasser i fjor. Den mest brukte strekningen for privatfly i Norge de siste to årene, var mellom Oslo og Stockholm. Dette mener Marhaug er et godt eksempel på hvor overflødig bruken av privatfly er, da det ofte finnes alternative reisemetoder, som rutefly eller kollektivtrafikk på land, i stedet.

Mener et forbud er nødvendig for å nå klimamål

Ifølge en rapport fra den amerikanske tenketanken Institute for Policy Studies (IPS) har antall privatfly i verden mer enn doblet seg de siste to tiårene, og i fjor ble det foretatt flere private flyginger enn noen gang tidligere.

Marhaug tror bruken av privatfly blant nordmenn også er økende.

– Det er mye som tyder på det. Blant annet mellom Norge og Sveits. Det er lett å tenke seg hvorfor, sier hun med henvisning til alle sakene det siste året om rike nordmenn som har flyttet til Sveits for å unngå norsk skatt.

Rødt-politikeren mener et forbud mot privatfly er helt nødvendig for å oppnå klimamålene, på grunn av signaleffekten et slikt forbud vil gi.

– Jeg tror ikke folk vil bli med på de små klimaendringene i hverdagen, hvis de aller rikeste slipper unna. Det undergraver hele klimadugnaden. Hvis vi ikke gjennomfører denne typen tiltak, kan vi derfor bare glemme alt det andre, sier hun.

