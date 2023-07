Reiselivet jubler over rekordsommer

– Vi snakker om omsetningsøkning på 20-30 prosent fra det gode fjoråret. Inntektsbudsjettet for hele året på 35 millioner kroner ligger vi an til å nå allerede i løpet av juli, sier daglig leder Eirik Bræin Gikling i Eliassen Rorbuer i Lofoten til Dagens Næringsliv.

Normalt pleier halvparten av gjestene å være fra utlandet. I år blir andelen utenlandske gjester langt høyere.

Hotelleier Alexander Grieg på hotellet Opus XVI i Bergen bekrefter tendensen og sier at både belegget og prisene øker. I Bergen snakker man om over 30 prosents økning i antall gjester og en gjennomsnittspris som ligger 1000 kroner høyere per rom enn på samme tid i fjor.

Strawberry-kjeden (tidligere Nordic Choice) forteller om 40 prosents økning i antall bookinger, mens Thon Hotels snakker om en vekst på 20-25 prosent sammenlignet med fjoråret.

Det er ikke bare hotellene som merker økningen. Fergerederiet Color Line melder om en økning for sommeren på 20 prosent flere danske gjester og 25 prosent flere fra Nederland. Også tyskerne kommer i et langt større antall enn før.

