Barn skal ha fått apelyder og n-ordet ropt etter seg

– De ville spille fotball og ha det gøy på Norway Cup, men så skulle dette skje. Denne hendelsen er så ekkel.

Dagsavisen har snakket med en av mødrene på fotballaget som forklarer hendelsesforløpet. Vi har også sett en video av deler av hendelsen.

Etter noen taklinger skal foreldre ha blitt opprørt og begynt å rope ufine kommentarer. Det endte med at det bryter ut krangel mellom noen foreldre. Til slutt blir kampen avsluttet før tida, forteller moren.

Mens dette skjer er det flere ting som utspiller seg på banen.

– Jeg ser en mamma fra det motsatte laget som kjefter på våre barn, og mens dette skjer er det to besteforeldre som sier apekatt og n-ordet til barna våre, hevder moren.

Den foresatte Dagsavisen snakker med står tre meter unna når denne kommentaren blir sagt. Ifølge andre Dagsavisen har snakket med blir det også sagt «jævla kineser» til et av barna på laget. Barna er i barneskolealder.

Politiet oppretter ikke sak

Operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt kjenner til saken.

– Det jeg kan bekrefte er at politiet fikk en melding om at det var en slåsskamp på den banen der denne fotballkampen utspilte seg. Da politiet kom på stedet var det rolig, men at det hadde vært krangling, sier han til Dagsavisen.

Gulbrandsen sier videre at de tok en informasjonsrunde, og fant ikke grunnlag for å opprette en straffesak for hatefulle ytringer.

– Jeg har ikke detaljkunnskaper om det som har skjedd, men det jeg vet er at det ble gjort en grundig jobb for å finne ut hva som hadde skjedd. Men det betyr ikke at dette ikke var en uheldig hendelse, som vi i politiet tar seriøst.

– Vi varslet Norway Cup, som tar opp dette internt.

Han sier videre at politiet også fikk inntrykk av at dette var en sak lagene ville rydde opp i.

– Er dette noe dere ofte opplever på Norway Cup?

– Det er vanskelig å sammenligne slike hendelser, men på store arrangementer er det dessverre ting og tang som skjer som ikke er så heldige. Som jeg kjenner slike saker, er ikke dette noe gjentakende problem.

– Skal ikke finne sted

– Dette er en oppførsel som ikke skal finne sted her, sier Pål Trælvik generalsekretær i Norway Cup.

Han sier videre at de tar en samtale med begge parter og dommeren som var til stede.

Den foresatte Dagsavisen har vært i kontakt med forteller at de sendte inn en rapport til Norway Cup etter kampen, og opplever at de tar situasjonen på alvor. Begge partene møttes i går.

Trælvik sier til Dagsavisen at slik oppførsel er noe de ikke vil ha.

– I år har vi «Sammen for likeverd», som tema for årets cup. Slik oppførsel tar vi alvorlig, sier han.

Den foresatte på laget der spillerne skal ha blitt utsatt for tilropene, forteller at det ikke er første gang de har opplevd noe slikt på Norway Cup. Også tidligere skal de ha fått kommentarer og lyder ropt mot seg, både fra andre barn og foresatte.

– Det er barn som blir utsatt for rasisme, og det kommer fra foresatte. Jeg synes synd på barna våre. De ville spille fotball og ha det gøy på Norway Cup, men så skulle dette skje.

Klubblederen for det utsatte laget forteller at barna tar det forskjellig.

– Noen tar det bra, mens andre tar det dårlig. Han som ble kalt «jævla kineser» i går tok det veldig tungt, og vil ikke spille flere kamper på Norway Cup.

– Man kjenner på en maktesløshet fordi barna blir utrolig lei seg. Du står der egentlig veldig sjokkert av at en voksen mann kan rope jævla n.. unge. Jeg synes synd på barna våre.

Klubbene har vært i dialog

Dagsavisen har vært i kontakt med klubblederne til begge lag.

– Jeg sitter igjen med inntrykk av at motstanderlaget tar dette på høyeste alvor, sier klubblederen for laget som fikk tilropene slengt etter seg.

Han sier videre at de har hatt dialog med den andre klubben.

– Vi har hatt dialog med dem, og sånn sett er vi glad for at det skjedde med en slik klubb. Vi vet at de som klubb ikke står inne for slike kommenter. Jeg vet at dette er noe de kommer til å følge opp.

Dette bekrefter det andre laget til Dagsavisen.

– Vi følger dette opp, og jeg har skjønt det sånn at det var et høyt trykk. Dette er ikke noe som skal skje, men det er begrenset hva vi kan gjøre med foreldre.

– Hva kan dere gjør for å forhindre kommentarer fra foresatte?

– Vi kan snakke med dem og si at sånn oppførsel er ikke skal skje. Det vi er glade for er at spillerne har oppført seg bra. Vi anbefaler foreldre å se idrettsglede.

