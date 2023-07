Væpnet politi på Norway Cup: – En del av virkeligheten vi bare må forholde oss til

I alt 2350 lag deltar på årets Norway Cup. Det vil si 30.000 barn og unge i fri idrettsutfoldelse. Turneringsleder Marthe Bøhler at de har tatt grep for å sikre at alle får en god opplevelse. Stort sett er det positiv oppmerksomhet rundt arrangementet Norway Cup. Men, et arrangement som tiltrekker seg barn og ungdom fra hele verden tiltrekker seg også folk med dårlige hensikter.

– Vi hadde jo en stygg sak i 2005 som dukket opp i forbindelse med Dark Room-saken, der en person hadde delt overgrepsvideoer og utsatt en ung Norway Cup-deltaker for overgrep. Så vi er veldig bevisste på at slike ting ikke skal kunne skje og at alle skal føle seg trygge for å sende barna sine på fotballturneringen, sier generalsekretær for Norway Cup, Pål Trælvik til Dagsavisen.

[ Noen kunstgressbaner i Oslo kan rett og slett oppleves som truende ]

I år er det 35 nasjoner som deltar.

– Når det gjelder våre utenlandske lag, så går alle gjennom en såkalt safeguarding-kurs, som vi har laget sammen med Redd Barna. For våre egne deltakende lag, har klubbene et ansvar på like linje som Beklaget sportsklubb har for sine trenere og oppmenn med politiattester og krav til oppdateringer. I tillegg har vi vaktmannskaper på hver enkelt skole, slik at det både på dag- og nattetid er våkne vakter som har et overordnet ansvar for å sørge for sikkerheten på skolen, sier Pål Trælvik.

– Og så har vi jo nær relasjon til politiet og samarbeid med politiet, også med sikkerhetsmyndighetene utover politiet, som PST. Så vi gjør det vi kan, men det er klart at vi har ikke noe overvåkingssystem eller måter å håndtere eventuelle uønsket atferd fra voksen til barn på, utover dette, sier Pål Trælvik.

[ Norway Cup tar grep før rekordturnering – vil sikre god oppførsel ]

Bevæpnet politi

I tillegg er det vakter i sivil på Ekebergsletta som har som jobb å gå rundt og følge med på alt som skjer. Væpnet politi er også til stede, Trælvik tror neppe det finnes steder i Norge som har mer tilstedeværende politi, både silvilt og uniformert, enn Norway Cup, og at politiet benytter anledningen til å bonde med ungdommene.

– Politiet i år er også bevæpnet på arrangementet, sier Pål Trælvik og forklarer at det er politiets eget ønske.

– Dette er en del av virkeligheten som vi bare må forholde oss til. Ekebergsletta er stor og politiet ønsker ikke å måtte løpe langt tilbake til bilen sin om de skulle komme i en situasjonen der våpen vil være nødvendig. Nå har vi aldri opplevd det hos oss, men det er jo noe med sikkerheten i dagens samfunn som har endret seg, sier Pål Trælvik men forsikrer om at de ikke har mottatt trusler eller annet foran årets arrangement.

Ekebergsletta er stor og politiet ønsker ikke å måtte løpe langt tilbake til bilen sin om de skulle komme i en situasjonen der våpen vil være nødvendig. — Pål Trælvik, generalsekretær for Norway Cup

– Politiet er en forlenget arm av våre frivillige, og de bruker anledningen til å bygge god relasjon til ungene, spesielt de fra sine egne respektive bydeler. Ungdommer som de ellers møter i en mer utagerende setting blir overrasket når politiet kommer for å heie på dem. De er særdeles hyggelige og relasjonsorienterte og sees kun som en positiv ressurs, sier Pål Trælvik.

[ Morten Thorsby innrømmer at han angrer på én ting da han gikk til utlandet som ung. ]

Samarbeid med Redd Barna

Norway Cup har også et samarbeid med Redd Barna som har utviklet et gratis kurs for trenere og frivillige som skal gjøre det trygt for barn og unge på idrettsarenaen.

– «Trygg på trening med Redd Barna» er et kurs som er utviklet i samarbeid med Norges Idrettsforbund (NIF) og Nok Bergen (Kompetansesenter mot seksuelle overgrep). Kurset skal gjøre idrettsarenaen til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere og frivillige kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hvordan man skal forebygge vold og overgrep i egen klubb og hva man skal gjøre om man er bekymret for et barn, sier Thale Skybak, seksjonsleder for Redd Barnas Norgesprogram.

– Alle barn har en rett til å være beskyttet mot vold og seksuelle overgrep, i tråd med FNs barnekonvensjon. Og det er svært viktig å sette i verk alle mulige tiltak som kan forebygge og beskytte barn og unge mot vold og overgrep, sier Thale Skybak, seksjonsleder i norgesprogrammet til Redd Barna. (Nora Lie, Redd Barna)

– Når vi setter temaet på dagsorden, har kunnskap og en tydelig beredskapsplan plan og øver på dette er det et viktig forebyggende arbeid, og samtidig et signal om nulltoleranse og årvåkenhet for alle som engasjerer seg og bidrar i frivilligheten, som ofte idretten er.

I vår skrev Thale Skybak en kronikk på TV2s nettsider der hun pekte på utfordringene som barne- og ungdomsidretten har når det gjelder å beskytte unge deltakere.

«Når det er mulig for en trener å gå fra klubb til klubb og fortsette overgrepene mot barn, må både idrettsministeren og Norges idrettsforbund kjenne på et tungt ansvar.»

– Vold og seksuelle overgrep er skambelagt og tabubelagt og vi vet at veldig mange av de som blir utsatt ikke forteller det til noen. — Thale Skybak, Redd Barna

– Vold og seksuelle overgrep er skambelagt og tabubelagt og vi vet at veldig mange av de som blir utsatt ikke forteller det til noen. Statistikken sier at for barn som blir utsatt for seksuelle overgrep tar det om lag 17 år før man forteller. Og når du spør hvorfor de ikke sa noe er det ikke uvanlig at de svarer: «Men det var ingen som spurte. Hvis jeg hadde fått en anledning til å si noe, så hadde jeg sagt noe.» Derfor handler mye av vårt arbeid om nettopp om å bevisstgjøre og gi kompetanse til voksne som arbeider med barn, slik at de kan gripe inn og vet hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn, sier Thale Skybak.

[ Hva ville sjefen din si om du ba om siesta? ]