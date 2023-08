Påstander om rasisme under Norway Cup

Dagsavisen kjenner personens identitet. Vedkommende har en tilknytning til klubben anklagene er rettet mot, men er ikke foresatt for noen av barna på det aktuelle laget.

Dagsavisen trykket 2. august en artikkel om en fotballkamp under Norway cup mellom to lag bestående av barn i barneskolealder.

I artikkelen fremsettes det påstander om at spillerne på ett av lagene skal ha blitt hetset på groveste vis av foresatte tilhørende motstanderklubben.

Det påstås blant annet at n-ordet skal ha blitt brukt, og at tilskuerne skal ha kommet med apelyder.

Dette er meget grove anklager, og jeg mener Dagsavisen ikke undersøkte sannhetsgehalten i påstandene før artikkelen ble publisert. Når påstandene i tillegg gjelder atferd som ligger såpass langt utenfor det normale, må det forventes en særlig årvåkenhet fra Dagsavisens side.

Jeg var selv tilskuer under den aktuelle fotballkampen, og kjenner meg overhodet ikke igjen i historien Dagsavisen presenterer.

Jeg har ikke noe ønske om å sverte verken barn eller foresatte, så jeg nøyer meg med å si at det som utspilte seg på banen og på sidelinjen verken handlet om hudfarge eller etnisitet.

Det var to dommere og en dommerveileder til stede under den aktuelle kampen. I tillegg var det en rekke tilskuere til stede, herunder tredjeparter uten tilknytningtil noen av klubbene. En grundigere faktasjekk ville avdekket at ingen av disse kunne bekrefte rasismepåstandene.

Selv om Dagsavisen dagen etter gikk ut med at Norway Cup ikke hadde funnet grunnlag for rasismeanklagene, var skaden allerede skjedd.

Andre medier hadde referert til Dagsavisens artikkel, og saken levde sitt eget liv i sosiale medier. Barn tilhørende den aktuelle klubben blir nå møtt med innlegg i sosiale medier, hvor disse påstandene fremstilles som en sannhet. Dette er en påregnelig konsekvens i 2023, og noe Dagsavisen måtte ta høyde for.

At Dagsavisen ikke tok kontakt med andre tilstedeværende for å faktasjekke de påstander som ble fremsatt er kritikkverdig. En seriøs nyhetsaktør kan ikke være kjent med slik journalistikk.

Dagsavisens artikkel er splittende og skadelig både for barnefotballen og for samfunnet.