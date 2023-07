Ut mot regjeringen: – Det samme skjer hver sommer

– De sier at de er lei seg og at det er forferdelig, men jeg tror ikke på dem. Hvert år er det branner i Hellas, og regjeringen gjør ikke nok for å forebygge brannene. Folk mister hjemmene sine, og bønder mister levebrødet sitt, sier Angeliki Dekaavala til Dagsavisen.

Det har i flere dager brent på øyene Rhodos, Evvia og Korfu i Hellas, og også på det greske fastlandet har brannvesenet i byene Volos og Lamia bedt beboere evakuere som følge av skogbranner. Fredag opplyser gresk brannvesen at brannene er under kontroll.

– På nåværende tidspunkt har vi ingen branner som sprer seg. Situasjonen er i bedring, men vi er fortsatt på krigsstien for å slukke pågående branner, sier en talskvinne til nyhetsbyrået AFP.

En mann reagerer mens en brann brenner inn i landsbyen Gennadi på den greske øya Rhodos, 25. juli. (ANGELOS TZORTZINIS/AFP)

Den franske avisen Le Monde skrev tirsdag at mangelen på brannslokkingsressurser og fraværet av forebygging har vekket oppsikt i Hellas.

Dekaavala er student og bor i Thessaloniki, nordøst i Hellas. Hun mener at regjeringen langt ifra gjør nok for å forebygge og slukke brannene.

– Vi trenger flere brannmenn, og mer penger til nyere utstyr, sier studenten.

Studenten Angeliki Dekaavala er frustrert over den greske regjeringen sin håndtering av brannene. (Privat)

I 2021 sa Dimitris Stathopoulos, leder for det greske brannvesenet, til nyhetsbyrået Reuters at etter et tiår med innstramminger som skar inn i offentlige tjenester, var landets brannslokkingstjenester sterkt svekket.

– Vi er konstant i beredskap, 5000 brannmenn må ansettes umiddelbart, sa Stathopoulos.

Opposisjonen i Hellas var tidligere i uken svært kritiske til at brannene på Rhodos ennå ikke var slukket. Tirsdag forsvarte statsminister Kyriakos Mitsotakis håndteringen, og politiet etterforsker årsaken til brannene. De forsøker blant annet å finne ut om myndighetenes innsats var god nok da brannene var mindre, ifølge NTB.

Sinte på regjeringen

Ilias Papakonstantinou er også student i Hellas. I sommer jobber han på ferieøya Mykonos, og i likhet med Dekaavala er han ikke fornøyd med den greske regjeringen.

Ilias Papakonstantinou (Privat)

– Flertallet av befolkningen i Hellas er veldig sinte og frustrerte over situasjonen. Mesteparten av sinnet går mot regjeringen, som velger å være uvitende og opptrer tåpelig hver eneste sommer. Realiteten er at vi faktisk kan forutsi når det vil være branner, men regjeringen gjør ingenting for å forhindre det, mener han.

Tirsdag morgen meldte det greske avisen Eftsyn at flere hadde tatt til gatene for å demonstrere mot regjeringens håndtering av brannene.

Ilias Papakonstantinou mener også at brannmennene i landet får for lite ressurser av regjeringen, og det får konsekvenser.

Wildfire burns on the island of Rhodes Brannmenn, frivillige og politifolk opererer mens en skogbrann brenner nær landsbyen Asklipieio, på øya Rhodos. (NICOLAS ECONOMOU/Reuters)

– Den triste sannheten er at lokalbefolkningen i området er de som organiserer oppdrag for å gå og slukke flammene, ta vare på menneskene som mister husene sine og finne ly for de overlevende dyrene, siden antallet brannmenn ikke er tilstrekkelig, ifølge Papakonstantinou.

Også lokale politikere har denne uken etterlyst flere ressurser. Den franske avisen Le Monde viser til lokale greske aviser som skriver at klimakollaps og temperaturtopper forklarer mange ting, men unnskylder ikke regjeringens dårlige håndtering av katastrofen. Videre skriver de at tross løfter har ikke brannvesenet fått nytt utstyr.

Student Papakonstantinou mener at den greske regjeringen ikke tar forebygging på alvor, og han er lei.

– Det er ingen unnskyldninger, når det samme skjer hver sommer, og hver sommer gjør regjeringen det enda verre.

Hellas statsminister Kyriakos Mitsotakis (KENZO TRIBOUILLARD/AFP)

Statsminister Mitsotakis og høyresiden vant i juni valget i Hellas, og partiet hans har klart flertall i den greske nasjonalforsamlingen. Mitsotakis har sittet som statsminister siden 2019, da hans parti overtok makten fra venstrepartiet Syriza.

Frykter framtiden

Det er ikke er uvanlig med skogbranner i Hellas om sommeren, men den ene hetebølgen etter den andre i år har økt risikoen for branner.

Dagsavisen har skrevet at ifølge FN ligger middelhavsområdet an til å rammes særlig hardt av klimaendringene, med kraftigere hetebølger, tørke og branner i framtiden. Tall per 23. juli viste at området der skogbrannene har herjet, er lang over snittet de siste 16 årene, skriver The Guardian. Ifølge avisa er området som så langt har brent, nesten to og en halv gang større enn snittet for denne tida av året.

Verden blir stadig varmere og hetebølger blir et vanligere fenomen.

– Vi vil få kraftigere hetebølger oftere ettersom den globale oppvarmingen øker, sier klimaforsker Hanne Heiberg ved Meteorologisk institutt til VG.

Lokale innbyggere ser på skogbrannen som raser i bosetningen Irini, nær feriebyen Loutraki, rundt 80 kilometer øst for Athen. (VALERIE GACHE/AFP)

Begge de to greske ungdommene er bekymret for hva framtiden vil bringe, med mer ekstremvarme, men også det de sier er regjeringens dårlige forebygging og håndtering av krisen.

– Selvfølgelig er jeg bekymret og nervøs for framtiden til dette landet. Alle grekere ønsker at noen skal komme til makten og ta grep, men det er ikke mange som virker optimistiske med tanke på framtiden, sier Papakonstantinou.

– Det greske landet er et magisk sted i Middelhavet, som ikke fortjener denne behandlingen. Jeg håper på en sommer i Hellas hvor vi ikke vil se noen branner, og kan nyte skjønnheten som dette landet har å tilby.

Også Dekaavala uttrykker sin frustrasjon.

– Ja, selvfølgelig er jeg bekymret. Spesielt når jeg ser hvordan regjeringen handler. Hellas var et ekte paradis, med fantastisk landskap og rik natur, men nå er den ødelagt.

