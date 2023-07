Innbyggere bes evakuere i greske byer som trues av skogbranner

Det bor henholdsvis 85.000 og 60.000 i Volos og Lamia. Det er folk som bor i utkanten av byene, som har fått beskjed om å evakuere.

Flere europeiske land bistår Hellas med 500 brannfolk og sju brannslukningsfly, opplyser EU-kommisjonen onsdag.

– Sammen styrker vi innsatsen med alle tilgjengelige ressurser for å bekjempe brannene og beskytte innbyggerne våre og landskapet, sier Janez Lenarčič, som er EU-kommissær for krisehåndtering.

Ifølge EUs romobservasjonsprogram Copernicus har større områder i Hellas brent så langt i år enn det som er det årlige gjennomsnittet. Det til tross for at den tørre og ekstremt varme sommeren er langt fra over.

En rekke steder i Hellas har vær rammet av skogbranner denne sommeren. Tusenvis av beboere og turister på øyene Rhodos, Kordu og Evvia har måttet evakuere.

Det er ikke uvanlig med skogbranner i Hellas om sommeren, men i år har den ene hetebølgen avløst den andre og gjort risikoen for skogbranner ekstremt høy. Ifølge forskere er det klimaendringene som er årsaken til at hetebølgene har vært eksepsjonelt intense.