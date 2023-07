MDG-topp: – Støre opptrer uansvarlig

I det siste har verden opplevd historiske varmerekorder flere dager på rad. Dette bekymrer Miljøpartiet De Grønnes (MDG) nestleder Ingrid Liland.

– Nå må regjeringen bare handle, sier Liland.

Både statsminister Jonas Gahr Støre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide får kritikk:

– Det virker som Støre og Eide sitter stille i båten mens verden opplever det Støre selv har kalt «vår tids største utfordring». Nå har de hatt regjeringsmakt i to år, og jeg forventer at statsministeren snart forteller det norske folk hva han har tenkt å gjøre med klimaendringene, sier Liland.

MDG-nestlederen mener at regjeringen i to år har snakket om klimamål, men uten å drive med klimapolitikk.

– Støre opptrer totalt uansvarlig når han fortsatt ikke har gitt det norske folk en plan for hvordan han og regjeringen har tenkt til å kutte utslipp. Det er ikke nok med store ord, det trengs handling, mener hun.

Liland sier at MDG gjerne samarbeider for å få billigere og bedre kollektivtrafikk, billigere frukt og grønt, mer reparasjon og deling, karbonfangst og lagring (CCS) i industrien og elektrifisering av tungtransporten. Men det er Støre som er statsminister og må ta ansvar, sier hun.

Pressekonferanse med statsminister Støre MDG kritiserer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) for å ha sittet stille i båten, mens klimakrisen pågår. (Geir Olsen/NPK)

– Akutt klimakrise

Dagsavisen har bedt Statsministerens kontor kommentere kritikken fra MDG. De henviser videre til Klima- og miljødepartementet.

– Klimakrisen er her nå, og dessverre som vi fryktet, så har sommeren i år vist til å være den mest dramatiske så langt i historie. Og det var jo noe jeg også advarte mot i vår. Det var dessverre som forventet, situasjonen er dypt alvorlig, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Han er enig med MDG i at situasjon er kritisk, men dypt uenig i at regjeringen ikke gjør noe.

– Jeg mener vi gjør svært mye, og har satte i gang veldig mye arbeid for at Norge skal levere på sine forpliktelser om å halvere utslippene sammenlignet med 1990-nivå, sier han.

Han avfeier kritikken om at regjeringen ikke har en plan. Det første året etter at de vant valget i 2021, brukte Eide blant annet på å lage regjeringens klimastatus- og plan. Det viktigste nå er å bytte ut fossile løsninger med fornybare, og ta mer vare på natur, sier han.

Eide lister opp flere tiltak regjeringen har gjort:

Øker CO₂-prisen med 2.000 kroner per tonn. Dermed øker kostnadene kraftig for industri som bruker veldig mye strøm.

Økt støtten til klimaløsninger. Bionova, som er satsingen for utslippskutt i landbruket, er opprettet. Enova, som skal bidra til raskere omstilling til lavutslippssamfunnet, har blitt styrket med over 60 prosent.

Strengere krav til tunge kjøretøy, slik som ferjer og hurtigbåter.

Veldig mange av de største selskapene i Norge er helt eller delvis eid av staten som gjør at man kan kreve at de følger regjeringens klimamål.

Storsatsing på fornybar energi, blant annet med havvind.

– Så jeg mener at vi jobber på alle områder, særlig med å gå løs på de store utslippskuttene. Regjeringens mål er å få klimamålene til å bli en systematisk del av samfunnsplanleggingen med god utredning og med godt grunnlag, sier Eide.

Vil ta tid

Eide har store forventninger, og mener at de tiltakene som er satt i gang vil hjelpe kraftig på kuttene.

– Men en del av disse tingene er jo såpass store og tunge at det skjer jo ikke over natten, altså når et stort industrianlegg skal legge om til fornybar energi, så skjer jo det litt etter litt. Det skjer den dagen den nye anlegget er på plass. Men når det kommer, så blir det kraftige kutt.

Eide mener at det er beviselig feil når MDG sier at regjeringen ikke har en plan for klimapolitikken.

– MDG har noen favorittforslag, som billigere månedskort. Det er jo et veldig hyggelige tiltak, som sikkert mange vil bli glad for, men det er veldig uklart hvor stor klimaeffekt tiltaket har, fordi beregninger viser så langt at de som bruker kollektivt vil fortsette å gjøre det og betaler da mindre, mens mange av de som kjører bil vil fortsette å kjøre bil. MDG må også ta ansvar for å regne ut og dokumentere klimaeffektene for forslagene sine. Det viktigste er å velge de tiltakene som gir mest målbare effekt. Regjeringen måler effekten på alle tiltakene gjennom en årlig rapport, sier han.

Stortingets muntlige spørretime Oslo 20230208. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i salen under Stortingets muntlige spørretime. Foto: Rodrigo Freitas / NTB (Javad Parsa/NTB)

– Får ikke hjelp fra regjeringen

MDG peker også på at norsk næringsliv er klar for omstilling og vil være med på de positive endringene som skjer i verden.

– Dessverre får de ingen hjelp fra sin egen regjering. Det må bli lønnsomt å gå for nullutslippsløsninger, vedlikehold og reparasjon av tingene våre og delingsordninger. Næringslivet trenger forutsigbarhet, men får det motsatte av regjeringen, sier hun.

Eide mener at når regjeringen har satt opp prisen for CO₂ vil det skape forutsigbarhet for næringslivet.

– Det har vi både sagt og innført. Det gir forutsigbarhet, for det betyr at i et styrerom i en bedrift vil de vite at det blir stadig dyrere hvert år å være fossil, sier han.

Han påpeker at visse typer kjøretøy skal bli utslippsfrie og det også skaper også forutsigbarhet.

Ønsker mer frihet for kommunene

Men Liland trekker likevel fram flere enkle tiltak MDG har foreslått, for eksempel å styrke lokaldemokratiet så kommunene som vil bli grønnere, kan få til det.

– Men regjeringen nekter kommunene å sette tydelige klimakrav til utbyggere mens de tvinger på byområder nye motorveier de ikke vil ha. En ting er at regjeringen ikke driver med klimapolitikk selv, men det er noe helt annet at de nekter kommunene å gjøre det også, sier hun.

Det er viktig for Eide at det kommunale selvstyret også må få rett til å bli enda grønnere og dette jobber regjeringen med, ifølge han. I dag er det slik at kommunene kan selv bygge utslippsfritt, men har ingen kontroll over private utbyggere.

– Dette forslaget er nå ute på høring. Om det gå rett vei så kan kommunene kreve at all bygging må være utslippsfri. Slik åpner vi opp for større frihet til å være grønnere, sier han.

